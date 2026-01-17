ETV Bharat / bharat

वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रशांत यादव बोले- स्पीड ब्रीडिंग से सरसों अनुसंधान में क्रांति, एक साल में विकसित हो रही 5-6 पीढ़ियां

नई सरसों के किस्मों के विकास में लगने वाला समय 10-12 वर्षों से घटकर केवल 4-5 वर्षों तक सिमट गया है.

नई सरसों के किस्मों को बनाने के लिए तकनीक
नई सरसों के किस्मों को बनाने के लिए तकनीक (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 17, 2026 at 2:59 PM IST

6 Min Read
भरतपुर : भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान (डीआरएमआर), भरतपुर में स्थापित ब्रैसिका स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी सरसों की नई किस्मों के विकास में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है. संस्थान में स्पीड ब्रीडिंग और जीनोम एडिटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से अब सरसों की एक वर्ष में 5-6 पीढ़ियां विकसित की जा रही हैं. इससे नई सरसों के किस्मों के विकास में लगने वाला समय 10-12 वर्षों से घटकर केवल 4-5 वर्षों तक सिमट गया है. साथ ही किसानों के लिए गंभीर चुनौती बनी गुड़िया (ओरोबैंकी) परजीवी खरपतवार की समस्या के स्थायी समाधान के लिए भी संस्थान में गहन अनुसंधान किया जा रहा है, जिससे भविष्य में रोग-प्रतिरोधक और अधिक उपज देने वाली किस्में किसानों को उपलब्ध कराई जा सकेंगी. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत करते हुए संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक (जैव प्रौद्योगिकी) डॉ प्रशांत यादव ने बताया कि स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरसों की एक ही वर्ष में अधिकतम पीढ़ियां (जनरेशन) विकसित की जा सकें, जिससे नई और उन्नत किस्मों का विकास तेज़ी से हो सके.

पारंपरिक खेती की समस्याएं : उन्होंने बताया कि सरसों एक रबी फसल है, जिसे सामान्यतः सर्दियों में उगाया जाता है. पारंपरिक खेती और प्रजनन प्रणाली में किसान या वैज्ञानिक एक साल में केवल एक ही फसल ले पाते हैं. अनुसंधान को तेज करना हो तो दूसरा विकल्प शटल ब्रीडिंग का होता है, जिसमें भारत के उन क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान सरसों लगाई जाती है. यहां तापमान अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, लेकिन इस पद्धति से भी अधिकतम दो फसलें प्रति वर्ष ही ली जा सकती हैं, जो कि आधुनिक कृषि अनुसंधान की गति के लिए पर्याप्त नहीं है.

नए तकनीक से सरसों अनुसंधान में क्रांति (ETV Bharat Bharatpur)

स्पीड ब्रीडिंग से 5–6 फसलें संभव : बातचीत में डॉ. यादव ने बताया कि इस तकनीक में पौधों को कृत्रिम नियंत्रित वातावरण प्रदान किया जाता है. इसमें प्रकाश की अवधि, तापमान, आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को वैज्ञानिक रूप से नियंत्रित किया जाता है. इस वातावरण में पौधे तेजी से बढ़ते हैं और उनकी जनरेशन साइकिल घटकर 65–70 दिन रह जाती है. परिणामस्वरूप, एक वर्ष में 5 से 6 पीढ़ियां विकसित करना संभव हो जाता है. फिलहाल, भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान के इस सेंटर में सरसों की फसल लगभग 70 दिनों में पककर तैयार हो रही है और 4 से 5 जनरेशन प्रति वर्ष के हिसाब से ली जा रही है. यह सुविधा हाल ही में स्थापित हुई है, इसीलिए वैज्ञानिक प्रोटोकॉल को और बेहतर बना रहे हैं, ताकि आने वाले समय में 6 पीढ़ियां प्रति वर्ष नियमित रूप से ली जा सकें.

अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र
अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र (ETV Bharat GFX)

आधे से कम समय में किस्म विकसित : उन्होंने बताया कि पारंपरिक पादप प्रजनन विधियों से सरसों की एक नई किस्म विकसित करने में 6-7 वर्ष लगते हैं. इसके बाद चयन, परीक्षण और विभिन्न स्थानों पर मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है. इस पूरी प्रक्रिया में 10 से 12 वर्ष का समय लगता है, तब जाकर किसी किस्म को किसानों के लिए अनुशंसित किया जाता है, लेकिन यदि स्पीड ब्रीडिंग को मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन (एमएएस) और जैव प्रौद्योगिकी की आधुनिक तकनीकों के साथ जोड़ा जाए तो यही कार्य 4 से 5 वर्षों में पूरा किया जा सकता है. कई मामलों में इससे भी कम समय में नई किस्में विकसित होने की संभावना है.

डीआरएमआर की परियोजना
डीआरएमआर की परियोजना (ETV Bharat GFX)

जीन एडिटिंग से नई पीढ़ी की सरसों : उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, तापमान में असामान्य उतार-चढ़ाव, नई बीमारियों और कीटों के प्रकोप के कारण किसानों को हर साल नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में अनुसंधान की धीमी गति किसानों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है. स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी बदलते पर्यावरणीय कारकों के अनुरूप तेजी से किस्म विकास का एक सशक्त माध्यम है. संस्थान में स्पीड ब्रीडिंग के साथ-साथ जीनोम एडिटिंग तकनीक पर भी कार्य किया जा रहा है. इस तकनीक के माध्यम से पौधों के जीनोम में मौजूद डीएनए में नियंत्रित और सटीक बदलाव किए जाते हैं, जिससे वांछित गुणों का विकास संभव होता है.

संस्थान में गहन अनुसंधान किया जा रहा
संस्थान में गहन अनुसंधान किया जा रहा (ETV Bharat Bharatpur)

डॉ. यादव ने बताया कि वर्तमान में अनुसंधान का मुख्य फोकस :

  1. कम समय में पकने वाली सरसों की किस्में
  2. अधिक उपज
  3. रोग-प्रतिरोधक क्षमता
  4. बेहतर गुणवत्ता पर है

गुड़िया: किसानों की बड़ी समस्या : डॉ. यादव ने बताया कि सरसों की खेती में ओरोबैंकी (गुड़िया) एक गंभीर समस्या बनती जा रही है. यह एक परजीवी खरपतवार है, जो सरसों की जड़ों से रस चूसकर अपना विकास करता है और फसल को भारी नुकसान पहुंचाती है. यह अत्यंत खतरनाक परजीवी है और इसके नियंत्रण के लिए जीन एडिटिंग तकनीक के माध्यम से सरसों की प्रतिरोधक किस्में विकसित करने पर काम किया जा रहा है. इसके अलावा तना गलन जैसी बीमारियों पर भी गहन अनुसंधान किया जा रहा है.

नई सरसों के किस्मों को तैयार किया जा रहा
नई सरसों के किस्मों को तैयार किया जा रहा (ETV Bharat Bharatpur)

उत्तर-पूर्व भारत पर विशेष ध्यान : संस्थान निदेशक डॉ. विजयवीर सिंह ने बताया कि भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों में सरसों का रकबा बढ़ाने के लिए भी एक विस्तृत कार्य योजना पर काम कर रहा है. इन क्षेत्रों में सरसों की संभावनाओं को देखते हुए नई किस्में और उपयुक्त तकनीकें विकसित की जा रही हैं, जिससे तिलहन उत्पादन बढ़ाया जा सके.

संस्थान में स्पीड ब्रीडिंग और जीनोम एडिटिंग जैसी आधुनिक तकनीक का प्रयोग
संस्थान में स्पीड ब्रीडिंग और जीनोम एडिटिंग जैसी आधुनिक तकनीक का प्रयोग (ETV Bharat Bharatpur)

