वंचित किसानों को तोहफा: अन्नदाताओं तक तकनीकी नवाचार पहुंचा रहे वैज्ञानिक
आईसीएआर-आईएआरआई अनुसूचित जाति के किसानों को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आधुनिक कौशल प्रदान कर रहा है.
Published : October 17, 2025 at 3:29 PM IST
नई दिल्ली: अनुसूचित जाति के किसानों को जीवन की मुख्य धारा में लाने और उन्हें आधुनिक कृषि तकनीक का ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से आईसीएआर-आईएआरआई ने अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) के अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया है. इससे किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाया जा सकेगा. इसके साथ ही वे लाभदायक एवं टिकाऊ खेती की ओर अग्रसर हो सकें.
वैज्ञानिकों की टीमें सामाजिक रूप से वंचित समूहों के किसानों तक तकनीकी नवाचारों और उच्च-गुणवत्ता वाले इनपुट की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही हैं, ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके.
आईएआरआई, दिल्ली के संयुक्त निदेशक (विस्तार) डॉ. आर.एन. पडारिया ने प्रशिक्षण पर प्रकाश डालते हुए ईटीवी भारत को बताया, "आईसीएआर-आईएआरआई केंद्र सरकार की सिफारिश पर अनुसूचित जाति के किसानों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, क्योंकि इन संस्थानों के पास गतिविधियों के लिए निश्चित बजट है, जिसके बाद ये संस्थान उन्हें कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहतर आधुनिक तकनीक का ज्ञान प्रदान करने के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं."
आईसीएआर-आईएआरआई के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. आर.एस. बाना ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए ईटीवी भारत को बताया, "यह प्रशिक्षण उन अनुसूचित जाति के किसानों को समाज की मुख्यधारा में लाने में मदद करता है, जिनके पास इतनी जमीन और आधुनिक तकनीक का ज्ञान नहीं है. कभी-कभी, यह देखा गया है कि इन किसानों को तकनीकों और बीजों की गुणवत्ता का उचित लाभ नहीं मिलता है, लेकिन संस्थान उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करते हैं. कल लगभग 500 ऐसे किसानों ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण में भाग लिया."
प्रशिक्षण का उद्देश्य किसानों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति समुदाय के किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, गुणवत्तापूर्ण बीजों, पोषक तत्व प्रबंधन पद्धतियों और वैज्ञानिक विधियों तक पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और लाभदायक एवं टिकाऊ खेती की ओर अग्रसर हो सकें.
पडारिया ने जोर देकर कहा, "अनुसूचित जाति उपयोजना का प्राथमिक लक्ष्य केवल प्रशिक्षण प्रदान करना नहीं है, बल्कि किसानों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना और उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है. वास्तविक कृषि परिवर्तन तभी होगा जब किसान स्वयं नवप्रवर्तक बनेंगे और विज्ञान-आधारित समाधान अपनाएंगे."
अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ के पूर्व अध्यक्ष विजय सेतिया ने कहा, "भारतीय कृषि को प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ बनाने के लिए, हमें गुणवत्तापूर्ण बीजों, वैज्ञानिक फसल प्रबंधन और विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करना होगा. नवाचार और आधुनिक विपणन पद्धतियों को अपनाकर, किसान अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं. जलवायु परिवर्तन की उभरती चुनौतियों को देखते हुए जलवायु-अनुकूल और टिकाऊ खेती की आवश्यकता है."
इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, नोडल अधिकारी (एससीएसपी) डॉ. संदीप कुमार लाल ने कहा, "आईएआरआई की वैज्ञानिक टीमें सामाजिक रूप से वंचित समूहों के किसानों तक तकनीकी नवाचारों और उच्च-गुणवत्ता वाले आदानों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निरंतर काम कर रही हैं."
प्रधान वैज्ञानिक डॉ. राकेश सेठ ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे कार्यक्रम किसानों और वैज्ञानिकों के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं, जो भारतीय कृषि के समग्र विकास के लिए आवश्यक है.
अनुसूचित जाति उपयोजना: केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2025-26 में डीएपीएससी/एससीएसपी के लिए 1,68,478.38 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में बजटीय आवंटन 1,65,492.72 करोड़ रुपये था. लोकसभा के आंकड़ों के अनुसार, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का बजटीय आवंटन वित्त वर्ष 2025-26 में डीएपीएससी/एससीएसपी के अंतर्गत 853.68 करोड़ रुपये है.
दिशानिर्देश: नीति आयोग ने वर्ष 2017 में "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी और डीएपीएसटी) हेतु धनराशि निर्धारित करने हेतु दिशानिर्देश" जारी किए थे. दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक दायित्वाधीन मंत्रालय/विभाग धनराशि आवंटित करता है और इन दायित्वाधीन धनराशियों में से, कार्यान्वयन मंत्रालय/विभाग औद्योगिक क्षेत्रों सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को धनराशि वितरित करता है और उनकी देखरेख करता है.
