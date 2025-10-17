ETV Bharat / bharat

वंचित किसानों को तोहफा: अन्नदाताओं तक तकनीकी नवाचार पहुंचा रहे वैज्ञानिक

सामाजिक रूप से वंचित समूहों के किसानों तक तकनीकी नवाचार पहुंचा रहे वैज्ञानिक दल. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: अनुसूचित जाति के किसानों को जीवन की मुख्य धारा में लाने और उन्हें आधुनिक कृषि तकनीक का ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से आईसीएआर-आईएआरआई ने अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) के अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया है. इससे किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाया जा सकेगा. इसके साथ ही वे लाभदायक एवं टिकाऊ खेती की ओर अग्रसर हो सकें.

वैज्ञानिकों की टीमें सामाजिक रूप से वंचित समूहों के किसानों तक तकनीकी नवाचारों और उच्च-गुणवत्ता वाले इनपुट की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही हैं, ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके.

आईएआरआई, दिल्ली के संयुक्त निदेशक (विस्तार) डॉ. आर.एन. पडारिया ने प्रशिक्षण पर प्रकाश डालते हुए ईटीवी भारत को बताया, "आईसीएआर-आईएआरआई केंद्र सरकार की सिफारिश पर अनुसूचित जाति के किसानों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है.

वहीं इन संस्थानों के पास गतिविधियों के लिए निश्चित बजट है. इसके बाद ये संस्थान उन्हें कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहतर आधुनिक तकनीक का ज्ञान प्रदान करने के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं."

आईसीएआर-आईएआरआई के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. आर.एस. बाना ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए ईटीवी भारत को बताया, "यह प्रशिक्षण उन अनुसूचित जाति के किसानों को समाज की मुख्यधारा में लाने में मदद करता है, जिनके पास इतनी जमीन और आधुनिक तकनीक का ज्ञान नहीं है. कभी-कभी, यह देखा गया है कि इन किसानों को तकनीकों और बीजों की गुणवत्ता का उचित लाभ नहीं मिलता है, लेकिन संस्थान उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करते हैं. इसे सिलसिले में कल लगभग 500 ऐसे किसानों ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण में भाग लिया."

