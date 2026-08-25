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मौसम में बदलाव से फसलों पर मंडराया बड़ा खतरा! कृषि वैज्ञानिकों की सख्त चेतावनी, भूलकर भी न करें ये गलती

गेट्स फाउंडेशन की टीम 24 अगस्त 2026 को ICAR-IARI, नई दिल्ली का दौरा किया, जहां उन्होंने वैज्ञानिकों से बातचीत की और टिकाऊ, लचीली खेती के लिए रिसर्च और टेक्नोलॉजी के बारे में जाना. ( IANS )

नई दिल्लीः इस साल गर्मी और उमस के उतार-चढ़ाव ने फसलों में कीट-पतंगों के पनपने और उनकी संख्या बढ़ने की आशंका बढ़ा दी है. इसे देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR-IARI) के वैज्ञानिकों ने किसानों को खेतों की निगरानी तेज करने की सलाह दी है. साथ ही फसलों को नुकसान से बचाने के लिए कीट प्रबंधन के तरीके अपनाने को कहा है.

वैज्ञानिकों ने किसानों को बार-बार एक ही कीटनाशक का इस्तेमाल न करने की चेतावनी भी दी है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि कीटनाशकों के प्रति कीटों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने से रोकने के लिए, अलग-अलग प्रभाव वाले रसायनों को बदल-बदलकर इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है.

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) के डॉ. सुभाष एन पिल्लई ने ईटीवी भारत को बताया कि यह एडवाइजरी मौजूदा वायुमंडलीय परिस्थितियों के आधार पर जारी की गई है. इस समय, उमस कभी-कभी लगभग 100 प्रतिशत तक पहुंच रही है, जबकि दिन का तापमान भी बीच-बीच में बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, "ये स्थितियां कीट-पतंगों के पनपने और उनके हमले के लिए अनुकूल माहौल बना सकती हैं, यही वजह है कि यह एडवाइजरी जारी की गई है."

ये एडवाइजरी हर साल एक जैसी नहीं होती हैं. क्योंकि ये मौजूदा मौसम की स्थिति और उससे जुड़ी विशेष फसल पर आधारित होती हैं. एडवाइजरी का समय फसल के चरण पर भी निर्भर करता है. इस प्रकार, मौसम, फसल, उसके चरण और कीटों के पनपने के समय के आधार पर सिफारिशें बदल जाती हैं.

धान की खेती करने वाले किसानों के लिए, विशेष रूप से 'ब्राउन प्लांट हॉपर' (भूरा पौध फुदका) कीट पर ध्यान आकर्षित किया गया है. किसानों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से खेत के बीच में जाएं और धान के पौधों के निचले हिस्से में मच्छर जैसे दिखने वाले इन कीटों की जांच करें. समय रहते इसकी पहचान करने से किसान फसल को बड़े नुकसान से बचा सकते हैं.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, आईसीएआर-आईएआरआई (ICAR-IARI) के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरएस बाना ने बताया, "कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता (असर न होने की ताकत) तब विकसित हो सकती है जब किसी खास रसायन के छिड़काव के बाद एक भी कीट जीवित बच जाता है, क्योंकि उसके भीतर उस कीटनाशक को बर्दाश्त करने या उसका मुकाबला करने की क्षमता विकसित हो चुकी होती है. ऐसा कीट आगे वंश बढ़ा सकता है और यह प्रतिरोधक क्षमता अपनी अगली पीढ़ी को सौंप सकता है. लगातार आने वाली पीढ़ियों में, इस तरह के प्रतिरोधी कीटों की आबादी बढ़ सकती है, जिससे वही रसायन उस कीट पर कम प्रभावी रह जाता है."