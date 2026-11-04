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CAZRI के वैज्ञानिकों ने बनाए दो रेनवाटर हार्वेस्टिंग मॉडल, सूखे इलाकों में नहीं होगी पानी की कमी

खेत में काम करते हुए किसान ( File/ ANI )

नई दिल्ली: भारत के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में जल सुरक्षा को मजबूत करने की एक बड़ी पहल के तहत, ICAR-केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (CAZRI) के वैज्ञानिकों ने वर्षा जल संचयन (rainwater-harvesting) के उन्नत मॉडल विकसित किए हैं. ये मॉडल किसानों को भारी बारिश के दौरान वर्षा जल को इकट्ठा करने और उसका भंडारण करने में मदद कर सकते हैं, ताकि सूखे समय में इस पानी का उपयोग किया जा सके.

शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल के नवाचार को समझाते हुए, ICAR-CAZRI के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. दीपेश माचीवाल ने ईटीवी भारत को बताया कि संस्थान ने वर्षा जल को इकट्ठा करने और संरक्षित करने के लिए दो मॉडल विकसित किए हैं - एक एकल-तालाब प्रणाली और दो आपस में जुड़े तालाबों वाली दोहरी-तालाब कैस्केड प्रणाली (double-pond cascade system). इन मॉडलों को भारी बारिश के दौरान बहने वाले पानी को रोकने और बाद में कृषि उपयोग के लिए उसे संग्रहीत करने के लिए डिजाइन किया गया है, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहां वर्षा कम, अनियमित और बेहद तेज मौसम की घटनाओं में सिमटती जा रही है.

उन्होंने कहा कि इस पहल के लिए इंस्टीट्यूट में लगभग तीन तालाब बनाए गए हैं, जिनकी कुल भंडारण क्षमता लगभग 38 लाख लीटर है. धान की फसल काटते हुए किसान (File/ ANI) वैज्ञानिकों का मानना है कि कैस्केड-आधारित मॉडल किसानों को व्यावहारिक लाभ दे सकता है, विशेष रूप से रखरखाव, परिचालन सुविधा और पानी के नुकसान के प्रबंधन के मामले में. इस तकनीक से उन क्षेत्रों में जल सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्रोत मिलने की भी उम्मीद है जहां किसानों को अक्सर लंबे समय तक सूखे के दौरान पानी की कमी का सामना करना पड़ता है. अधिक आसान रखरखाव देती है दो-तालाबों वाली प्रणाली

प्रधान वैज्ञानिक माछीवाल ने कहा कि इस पहल की एक खास बात यह है कि इसमें एक पारंपरिक बड़े तालाब और एक कैस्केड प्रणाली के बीच तुलना की गई है जिसमें समान भंडारण क्षमता को दो छोटे तालाबों में बांटा जाता है. फायदों को समझाते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान में विकसित एकल-तालाब मॉडल की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल लगभग 35 मीटर x 20 मीटर है. जल-संचयन के इतने बड़े ढांचे का रखरखाव करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि पानी अपेक्षाकृत बड़े सतह क्षेत्र में फैला रहता है. इसके विपरीत, भंडारण क्षमता को दो आपस में जुड़े हुए तालाबों में विभाजित करने से रखरखाव आसान हो जाता है. अगर एक तालाब को सफाई, मरम्मत या अन्य रखरखाव कार्य की जरूरत होती है, तो दूसरी तरफ का पानी प्रभावित किए बिना यह काम किया जा सकता है, और दूसरा तालाब पानी को जमा रखना जारी रख सकता है. उन्होंने बताया कि दोनों मॉडल की निर्माण लागत लगभग एक जैसी है. JCB मशीन से खुदाई और प्लास्टिक या हाई-डेंसिटी पॉलीइथाइलीन (HDPE) शीट्स लगाने से जुड़े खर्च में ज्यादा अंतर नहीं है. वैज्ञानिक ने बताया, "रखरखाव और परिचालन दक्षता के दृष्टिकोण से, मुझे कैस्केड सिस्टम अधिक उपयोगी लगता है. हम एक तालाब में रखरखाव का काम कर सकते हैं और दूसरे तालाब को ठीक रख सकते हैं."