CAZRI के वैज्ञानिकों ने बनाए दो रेनवाटर हार्वेस्टिंग मॉडल, सूखे इलाकों में नहीं होगी पानी की कमी
इस पहल के लिए ICAR-CAZRI में तीन तालाब बनाए गए हैं, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 38 लाख लीटर है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.
Published : November 4, 2026 at 4:54 PM IST
नई दिल्ली: भारत के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में जल सुरक्षा को मजबूत करने की एक बड़ी पहल के तहत, ICAR-केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (CAZRI) के वैज्ञानिकों ने वर्षा जल संचयन (rainwater-harvesting) के उन्नत मॉडल विकसित किए हैं. ये मॉडल किसानों को भारी बारिश के दौरान वर्षा जल को इकट्ठा करने और उसका भंडारण करने में मदद कर सकते हैं, ताकि सूखे समय में इस पानी का उपयोग किया जा सके.
शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल के नवाचार को समझाते हुए, ICAR-CAZRI के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. दीपेश माचीवाल ने ईटीवी भारत को बताया कि संस्थान ने वर्षा जल को इकट्ठा करने और संरक्षित करने के लिए दो मॉडल विकसित किए हैं - एक एकल-तालाब प्रणाली और दो आपस में जुड़े तालाबों वाली दोहरी-तालाब कैस्केड प्रणाली (double-pond cascade system). इन मॉडलों को भारी बारिश के दौरान बहने वाले पानी को रोकने और बाद में कृषि उपयोग के लिए उसे संग्रहीत करने के लिए डिजाइन किया गया है, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहां वर्षा कम, अनियमित और बेहद तेज मौसम की घटनाओं में सिमटती जा रही है.
उन्होंने कहा कि इस पहल के लिए इंस्टीट्यूट में लगभग तीन तालाब बनाए गए हैं, जिनकी कुल भंडारण क्षमता लगभग 38 लाख लीटर है.
वैज्ञानिकों का मानना है कि कैस्केड-आधारित मॉडल किसानों को व्यावहारिक लाभ दे सकता है, विशेष रूप से रखरखाव, परिचालन सुविधा और पानी के नुकसान के प्रबंधन के मामले में. इस तकनीक से उन क्षेत्रों में जल सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्रोत मिलने की भी उम्मीद है जहां किसानों को अक्सर लंबे समय तक सूखे के दौरान पानी की कमी का सामना करना पड़ता है.
अधिक आसान रखरखाव देती है दो-तालाबों वाली प्रणाली
प्रधान वैज्ञानिक माछीवाल ने कहा कि इस पहल की एक खास बात यह है कि इसमें एक पारंपरिक बड़े तालाब और एक कैस्केड प्रणाली के बीच तुलना की गई है जिसमें समान भंडारण क्षमता को दो छोटे तालाबों में बांटा जाता है.
फायदों को समझाते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान में विकसित एकल-तालाब मॉडल की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल लगभग 35 मीटर x 20 मीटर है. जल-संचयन के इतने बड़े ढांचे का रखरखाव करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि पानी अपेक्षाकृत बड़े सतह क्षेत्र में फैला रहता है. इसके विपरीत, भंडारण क्षमता को दो आपस में जुड़े हुए तालाबों में विभाजित करने से रखरखाव आसान हो जाता है. अगर एक तालाब को सफाई, मरम्मत या अन्य रखरखाव कार्य की जरूरत होती है, तो दूसरी तरफ का पानी प्रभावित किए बिना यह काम किया जा सकता है, और दूसरा तालाब पानी को जमा रखना जारी रख सकता है.
उन्होंने बताया कि दोनों मॉडल की निर्माण लागत लगभग एक जैसी है. JCB मशीन से खुदाई और प्लास्टिक या हाई-डेंसिटी पॉलीइथाइलीन (HDPE) शीट्स लगाने से जुड़े खर्च में ज्यादा अंतर नहीं है.
वैज्ञानिक ने बताया, "रखरखाव और परिचालन दक्षता के दृष्टिकोण से, मुझे कैस्केड सिस्टम अधिक उपयोगी लगता है. हम एक तालाब में रखरखाव का काम कर सकते हैं और दूसरे तालाब को ठीक रख सकते हैं."
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) इस बात का भी पता लगा रहा है कि क्या एक बड़े तालाब की तुलना में आपस में जुड़े दो तालाबों की व्यवस्था वाष्पीकरण से होने वाले पानी के नुकसान को कम करने में मदद कर सकती है. यह विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां उच्च तापमान और लंबे समय तक सूखे की अवधि के कारण भारी मात्रा में पानी का नुकसान हो सकता है.
एक ही बार की भारी बारिश से वर्षा जल इकट्ठा करना
सूखे इलाकों में एक बड़ी चुनौती यह है कि बारिश अक्सर अनियमित होती है और कुछ ही तेज दौरों में केंद्रित होती है. एक ही तूफान या भारी बारिश के दौरान बड़ी मात्रा में पानी बह सकता है, इसलिए पानी के बह जाने से पहले उसे इकट्ठा करने और संग्रहीत करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा होना जरूरी है.
वैज्ञानिक माचिवाल के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में बारिश के पैटर्न में काफी बदलाव आया है, और इस इलाके में अधिक तेज बारिश हो रही है.
CAZRI में पिछले छह से सात वर्षों के निरीक्षण के आधार पर, वैज्ञानिक माचिवाल ने कहा कि उन्हें लगभग हर साल कम से कम एक बार भारी बारिश का सामना करना पड़ता है, जिसमें लगभग एक करोड़ लीटर संचयन योग्य पानी पैदा करने की क्षमता होती है. हालांकि, वर्तमान वर्षा जल संचयन बुनियादी ढांचे की कुल भंडारण क्षमता सिर्फ 38 लाख लीटर के आसपास है. नतीजतन, तालाबों को पूरी तरह से भरने के लिए सिर्फ एक ही तेज बारिश की घटना काफी हो सकती है.
माचिवाल ने कहा, "जरूरी नहीं है कि एक बारिश से तालाब थोड़े भर जाएं और दूसरी बारिश से और पानी बढ़ जाए. एक ही तूफान सभी तालाबों को भरने के लिए काफी हो सकता है. अगर हम बारिश की वह घटना चूक जाते हैं, तो हम इतनी अधिक मात्रा में पानी इकट्ठा करने का मौका खो सकते हैं."
कम बारिश के बावजूद भरे हुए हैं तालाब
साल 2026 के दौरान प्रणाली के प्रदर्शन ने उत्साहजनक परिणाम दिया है. प्रधान वैज्ञानिक माचीवाल ने कहा कि इस साल अपेक्षाकृत कम बारिश होने के बावजूद, जिसे उन्होंने अल नीनो की स्थिति से जोड़ा, संस्थान के सभी तालाब पूरी तरह भरे हुए थे. उन्होंने इसे पानी की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन की क्षमता का एक अच्छा संकेत बताया.
किसानों के लिए, बारिश के दौरान बड़ी मात्रा में वर्षा जल को संचित करने की क्षमता, बाद के सूखे के दौर से बचने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान कर सकती है. संचित किए गए जल का उपयोग सिंचाई, फसल लगाने और अन्य कृषि आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है, जो जल की उपलब्ध मात्रा और कृषि-स्तर की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है.
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