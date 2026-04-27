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भारत में तैयार हुई फेफड़ों की जांच करने वाली आधुनिक मशीन, सिर्फ 3 मिनट में जांच, विदेशी मशीनों से 70 फीसदी सस्ती

मेक इन इंडिया अभियान के तहत ये डिवाइस तैयार किया गया है, जो फेफड़ों की जांच की प्रक्रिया को कम लागत में सरल बनाता है.

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जानिए क्यों खास है ये तकनीक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 27, 2026 at 6:14 PM IST

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Updated : April 27, 2026 at 6:27 PM IST

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नई दिल्ली: स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने एक ऐसी सफलता प्राप्त की है, जो आने वाले समय में सांस के रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी. 'iCalTech Innovations' नाम के एक स्टार्टअप ने मेक इन इंडिया अभियान के तहत एक ऐसी क्रांतिकारी डिवाइस विकसित की है, जो फेफड़ों (Lungs) की जांच की जटिल प्रक्रिया को न सिर्फ सरल बनाती है, बल्कि इसकी लागत को भी आम आदमी की पहुंच में ले आई है.

क्या है यह नई तकनीक और क्यों है खास
आमतौर पर फेफड़ों की कार्यक्षमता जांचने के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट (PFT) किया जाता है. इस पारंपरिक जांच में मरीज को स्पाइरोमीटर नामक मशीन में पूरी ताकत लगाकर सांस छोड़नी पड़ती है. ऐसे में बच्चों, अस्थमा के गंभीर मरीजों व बुजुर्गों के लिए इतनी ताकत लगाना न सिर्फ मुश्किल होता है, बल्कि कई बार इसके कारण जांच की रिपोर्ट भी सटीक नहीं आ पाती है.

एक पाइप के जरिए सामान्य रूप से सांस लेनी और छोड़नी होती है
बेंगलुरु के नवाचारी उद्यमी जयवनाथ कामथ द्वारा विकसित यह नई मशीन लंग ऑसिलोमेट्री' तकनीक पर आधारित है. इसमें मरीज को किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है. जयवनाथ कामथ की माने तो मरीज को बस एक पाइप के जरिए सामान्य रूप से सांस लेनी और छोड़नी होती है, जैसा कि हम आमतौर पर बैठे हुए करते हैं. इसे तकनीकी भाषा में टाइडल ब्रीदिंग कहा जाता है. मात्र 20 सेकंड की इस प्रक्रिया से फेफड़ों के संकुचन व वायुमार्ग की रुकावट का सटीक पता चल जाता है.

विदेशी मशीनों की कॉस्ट 10 से लेकर 15 लाख तक पड़ती है, जबकि स्वदेशी मशीन की कीमत 4 लाख रुपये बताई जा रही है (ETV BHARAT)

समय और लागत का बड़ा अंतर
इस स्वदेशी मशीन ने समय व धन, दोनों के मोर्चे पर विदेशी कंपनियों के एकाधिकार को चुनौती दी है. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में जयवनाथ कामथ ने बताया कि "वर्तमान में जो विदेशी मशीनें भारत के अस्पतालों में उपयोग हो रही हैं, उनकी कीमत 10 लाख से लेकर 15 लाख रुपये तक है. इसके विपरीत हमारी पूरी तरह से स्वदेशी मशीन मात्र 4 लाख रुपये में उपलब्ध है.

केवल कीमत ही नहीं, जांच की अवधि में भी जमीन-आसमान का अंतर है. जहां पुरानी तकनीक से एक मरीज की जांच में 15 से 20 मिनट का समय लगता था, वहीं इस नई डिवाइस के जरिए मात्र 3 मिनट में पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाती है. इसका सीधा लाभ अस्पतालों की ओपीडी में देखने को मिलेगा, जहां डॉक्टर कम समय में अधिक मरीजों की जांच कर सकेंगे.

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विदेशी मशीनों से 70% सस्ती है यह स्वदेशी तकनीक (ETV BHARAT)

डॉक्टरों का परीक्षण व अंतरराष्ट्रीय ख्याति
किसी भी चिकित्सा उपकरण की सफलता उसकी रिपोर्ट की सटीकता पर निर्भर करती है. इस डिवाइस का परीक्षण देश के जाने-माने पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. दीपक तलवार (मेट्रो हॉस्पिटल, नोएडा) और डॉ. संदीप सालवी (पुणे) द्वारा किया गया है. उनके शोध व परीक्षणों के परिणाम न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा पत्रिकाओं जैसे यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी और अमेरिकन थोरैसिक सोसाइटी में प्रकाशित हो चुके हैं.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से होगा सटीक विश्लेषण
भविष्य की जरूरतों को देखते हुए कंपनी इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को इंटिग्रेट करने जा रही है. अगले कुछ महीनों में एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जाएगा, जो मरीज की सांसों के पैटर्न का विश्लेषण कर खुद रिपोर्ट की व्याख्या कर देगा. इससे उन ग्रामीण क्षेत्रों में भी सटीक इलाज संभव हो सकेगा जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है.

अब सामान्य सांस लेकर पता चलेंगी लंग्स की बीमारियां
अब सामान्य सांस लेकर पता चलेंगी लंग्स की बीमारियां (ETV BHARAT)

सरकार का प्रोत्साहन व वैश्विक विस्तार
इस स्टार्टअप की विश्वसनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत सरकार के BIRAC (Department of Science and Technology) ने इसे दो बार पुरस्कार से नवाजा है. इसके साथ ही कर्नाटक सरकार ने इस कंपनी में प्रत्यक्ष निवेश भी किया है. यह पहली बार है जब किसी राज्य सरकार ने श्वसन संबंधी डायग्नोस्टिक डिवाइस बनाने वाली कंपनी में भरोसा जताया है.

सांसों से मिनटों में फेफड़ों की जांच
सांसों से मिनटों में फेफड़ों की जांच (ETV BHARAT)

जयवनाथ कामथ ने बताया कि वर्तमान में भारत के विभिन्न अस्पतालों में ऐसी 500 से अधिक मशीनें सफलतापूर्वक काम कर रही हैं. उन्होंने बताया कि हमें जून तक यूरोपियन स्टैंडर्ड का प्रमाणीकरण मिल जाएगा, जिसके बाद हम इस भारतीय तकनीक का निर्यात यूरोप और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में शुरू करेंगे. 'मेक इन इंडिया' के तहत बना ये उपकरण न केवल भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता बनाएगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत को चिकित्सा तकनीक के निर्यात केंद्र के रूप में भी स्थापित करेगा.

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Last Updated : April 27, 2026 at 6:27 PM IST

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