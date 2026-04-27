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भारत में तैयार हुई फेफड़ों की जांच करने वाली आधुनिक मशीन, सिर्फ 3 मिनट में जांच, विदेशी मशीनों से 70 फीसदी सस्ती

नई दिल्ली: स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने एक ऐसी सफलता प्राप्त की है, जो आने वाले समय में सांस के रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी. 'iCalTech Innovations' नाम के एक स्टार्टअप ने मेक इन इंडिया अभियान के तहत एक ऐसी क्रांतिकारी डिवाइस विकसित की है, जो फेफड़ों (Lungs) की जांच की जटिल प्रक्रिया को न सिर्फ सरल बनाती है, बल्कि इसकी लागत को भी आम आदमी की पहुंच में ले आई है.

क्या है यह नई तकनीक और क्यों है खास

आमतौर पर फेफड़ों की कार्यक्षमता जांचने के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट (PFT) किया जाता है. इस पारंपरिक जांच में मरीज को स्पाइरोमीटर नामक मशीन में पूरी ताकत लगाकर सांस छोड़नी पड़ती है. ऐसे में बच्चों, अस्थमा के गंभीर मरीजों व बुजुर्गों के लिए इतनी ताकत लगाना न सिर्फ मुश्किल होता है, बल्कि कई बार इसके कारण जांच की रिपोर्ट भी सटीक नहीं आ पाती है.

एक पाइप के जरिए सामान्य रूप से सांस लेनी और छोड़नी होती है

बेंगलुरु के नवाचारी उद्यमी जयवनाथ कामथ द्वारा विकसित यह नई मशीन लंग ऑसिलोमेट्री' तकनीक पर आधारित है. इसमें मरीज को किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है. जयवनाथ कामथ की माने तो मरीज को बस एक पाइप के जरिए सामान्य रूप से सांस लेनी और छोड़नी होती है, जैसा कि हम आमतौर पर बैठे हुए करते हैं. इसे तकनीकी भाषा में टाइडल ब्रीदिंग कहा जाता है. मात्र 20 सेकंड की इस प्रक्रिया से फेफड़ों के संकुचन व वायुमार्ग की रुकावट का सटीक पता चल जाता है.

विदेशी मशीनों की कॉस्ट 10 से लेकर 15 लाख तक पड़ती है, जबकि स्वदेशी मशीन की कीमत 4 लाख रुपये बताई जा रही है (ETV BHARAT)

समय और लागत का बड़ा अंतर

इस स्वदेशी मशीन ने समय व धन, दोनों के मोर्चे पर विदेशी कंपनियों के एकाधिकार को चुनौती दी है. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में जयवनाथ कामथ ने बताया कि "वर्तमान में जो विदेशी मशीनें भारत के अस्पतालों में उपयोग हो रही हैं, उनकी कीमत 10 लाख से लेकर 15 लाख रुपये तक है. इसके विपरीत हमारी पूरी तरह से स्वदेशी मशीन मात्र 4 लाख रुपये में उपलब्ध है.

केवल कीमत ही नहीं, जांच की अवधि में भी जमीन-आसमान का अंतर है. जहां पुरानी तकनीक से एक मरीज की जांच में 15 से 20 मिनट का समय लगता था, वहीं इस नई डिवाइस के जरिए मात्र 3 मिनट में पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाती है. इसका सीधा लाभ अस्पतालों की ओपीडी में देखने को मिलेगा, जहां डॉक्टर कम समय में अधिक मरीजों की जांच कर सकेंगे.