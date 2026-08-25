113 साल पुराने फॉर्मूले का बच्चों के दिमाग पर गजब का असर ! IAS विवेक कुमार सिंह की अनोखी पहल
बिहार के IAS अधिकारी ने बच्चों के लिए अनोखी मुहिम चलाई है. 113 साल पुराने फॉर्मूला से बच्चों का दिमाग तेज होगा. रिपोर्ट- रंजीत कुमार
Published : August 25, 2026 at 4:02 PM IST
पटना : आज के बदलते डिजिटल दौर में बच्चों का जुड़ाव ज्ञानवर्धक किताबों और शब्दों के रचनात्मक खेल से लगातार कम होता जा रहा है. ऐसे कठिन समय में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विवेक कुमार सिंह क्रॉसवर्ड को नई पीढ़ी तक पूरी ताकत से पहुंचाने की मुहिम में जुटे हैं. उनकी इस बेहतरीन पहल का केंद्र सिर्फ संपन्न बच्चे नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों के बच्चे भी हैं. मोबाइल को अपनी दुनिया बना लेने वाले बच्चों के लिए भी क्रॉसवर्ड वरदान साबित हो सकता है, खेल-खेल में पढ़ाई और मानसिक विकास इससे होता है.
पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी : क्रॉसवर्ड के विशेषज्ञ माने जाने वाले विवेक कुमार सिंह लंबे समय से इस खेल से जुड़े हुए हैं. उन्होंने क्रॉसवर्ड पर पुस्तक भी लिखी है और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रॉसवर्ड प्रतियोगिताओं के आयोजन से भी जुड़े रहे हैं. उनका मानना है कि क्रॉसवर्ड सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि बच्चों की भाषा, शब्द ज्ञान, तार्किक क्षमता और सोचने-समझने की क्षमता को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है.
गरीब बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश : विवेक कुमार सिंह अब क्रॉसवर्ड को ऐसे बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके पास महंगी गतिविधियों और प्रतियोगिताओं में शामिल होने के पर्याप्त संसाधन नहीं हैं. उनका जोर है कि प्रतिभा किसी आर्थिक स्थिति की मोहताज नहीं होनी चाहिए. अगर बच्चों को सही मंच और अवसर मिले तो वे क्रॉसवर्ड जैसे बौद्धिक खेलों में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं.
बच्चों के ज्ञान और मानसिक स्तर में वृद्धि : मोबाइल और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के बीच क्रॉसवर्ड जैसी पारंपरिक बौद्धिक गतिविधियों को लोकप्रिय बनाना एक चुनौती है. विवेक कुमार सिंह की कोशिश इसी चुनौती के बीच क्रॉसवर्ड को बच्चों की रोजमर्रा की सीखने की प्रक्रिया से जोड़ने की है. उनकी पहल का मकसद क्रॉसवर्ड को केवल प्रतियोगिता तक सीमित रखने के बजाय इसे बच्चों के ज्ञान और व्यक्तित्व विकास का माध्यम बनाना है.
क्या है क्रॉसवर्ड? : क्रॉसवर्ड मूल रूप से शब्दों और तर्क की पहेली है. इसमें कुछ संकेत या सवाल दिए जाते हैं और उनके उत्तर को खाली खानों में भरना होता है. खास बात यह है कि एक शब्द का अक्षर दूसरे शब्द का भी हिस्सा होता है. इसलिए बच्चे को सिर्फ उत्तर याद नहीं करना होता, बल्कि संकेत समझना, सही शब्द सोचना और दूसरे उत्तरों के साथ उसका मिलान करना पड़ता है.
यही वजह है कि क्रॉसवर्ड मनोरंजन के साथ-साथ दिमागी कसरत का भी काम करता है.
113 साल पहले क्रॉसवर्ड की शुरुआत : आधुनिक क्रॉसवर्ड की शुरुआत 21 दिसंबर 1913 को मानी जाती है. अमेरिका के New York World अखबार के रविवार के Fun सेक्शन में ब्रिटिश मूल के पत्रकार आर्थर विन ने पहली आधुनिक क्रॉसवर्ड पहेली प्रकाशित की थी. उस समय इसका नाम "Word-Cross" था और इसकी आकृति आज के क्रॉसवर्ड से अलग, डायमंड जैसी हुआ करती थी.
अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड पुस्तक की भारी डिमांड : ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान सीनियर आईएएस ऑफिसर और रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि क्रॉसवर्ड हम शुरुआती दौर से करते आ रहे थे और स्कूल में मुझे यह आदत लगी थी. आईएएस बनने के बाद तक क्रॉसवर्ड मैं करता रहा और आज भी कर रहा हूं. साल 2010 में क्रॉसवर्ड पर मेरी एक पुस्तक आई जिसका नाम, अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड था और अब तक इस पुस्तक की छह एडिशन निकल चुकी है. यह पुस्तक लार्जेस्ट सेलिंग पुस्तक की श्रेणी में भी है. विदेशों में भी पुस्तक के डिमांड काफी है.
"अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड की 5 एडिशन में 27 हजार कॉपी बिक चुकी है. वर्ल्ड में अभी क्रॉसवर्ड का इस लेवल का बुक नहीं आया है. इंडिया में यह ज्यादा प्रचलित है लेकिन अब विदेश में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है."- विवेक कुमार सिंह, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी
विवेक कुमार सिंह लिख चुके हैं कई किताबें : आपको बता दें कि विवेक कुमार सिंह की गिनती तेज दरार ऑफिसर में होती है और इन्होंने इस रहते हुए कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 1989 बैच के आईएएस अधिकारी विवेक कुमार सिंह को लिखने पढ़ने का शौक है. विवेक कुमार सिंह ने अपने प्रयासों से कई किताबें भी लिखी है. बिहार का पुरातात्विक एटलस गाय गुच्छ एक पुस्तक लिखी गई है जिसमें की पेड़ पौधों का वर्णन है. विवेक कुमार सिंह ने वाटर एटलस की रचना भी की. इसके अलावा नॉलेज गार्डन किताब बहुत चर्चित है. कक्षा एक से लेकर 8 तक के बच्चे नॉलेज गार्डन पुस्तक को बड़े ही चाव के साथ पढ़ते हैं.
बेंगलुरु और ब्रिटेन में कर चुके हैं टूर्नामेंट : विवेक कुमार सिंह ने बताया कि 21 दिसंबर 2013 को हमने इंडियन क्रॉसवर्ड लीग का आयोजन कराया था जो बेंगलुरु में आयोजित हुआ था. बच्चों ने बड़े ही इंटरेस्ट के साथ कार्यक्रम में भागीदारी निभाई थी. इसके बाद 28 और 29 जून 2025 को लंदन के नेहरू सेंटर में विश्व क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता का आयोजन कराया.
"कुल मिलाकर आठ देश के प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इंग्लैंड के रहने वाले मार्क्स वुडलिफ ने टूर्नामेंट जीता. मार्क वुडलिफ लंदन टाइम्स क्रॉसवर्ड के 14 बार के विजेता रह चुके हैं."-विवेक कुमार सिंह, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी
विवेक कुमार सिंह ने कराए कई टूर्नामेंट : विवेक कुमार सिंह ने कहा कि क्रॉसवर्ड को हम गरीब बच्चों तक ले जाना चाहते हैं. साल 2014 में सीबीएसई के साथ मिलकर हमने राष्ट्रीय अंतर विद्यालय क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता का आयोजन कराया. 2022 में यूजीसी और AICTE के साथ मिलकर आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में राष्ट्रीय अंतर महाविद्यालय क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता का आयोजन कराया. साल 2026 में हमने कनाडा और अमेरिका में राष्ट्रीय क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता का आयोजन कराया.
IAS अधिकारी की मुहिम : क्रॉसवर्ड यानी शब्दों की ऐसी पहेली, जिसमें सवालों के जवाब ढूंढकर उन्हें आड़े और खड़े खानों में इस तरह भरना होता है कि हर अक्षर दूसरे शब्द से भी जुड़ जाए. आमतौर पर इसे अखबार या मैगजीन के मनोरंजन वाले पन्ने से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अब यही खेल बच्चों की पढ़ाई, सोचने की क्षमता और व्यक्तित्व विकास का माध्यम बन रहा है. बिहार के वरिष्ठ IAS अधिकारी विवेक कुमार सिंह क्रॉसवर्ड को समाज के उस वर्ग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां महंगे संसाधनों और अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधियों की पहुंच सीमित है.
क्रॉसवर्ड बच्चों के लिए क्यों है फायदेमंद : सीनियर आईएएस विवेक कुमार सिंह ने कहा कि क्रॉसवर्ड बच्चों के अंदर शब्द भंडार बढ़ाता है. नए शब्दों के अर्थ और उनके इस्तेमाल से बच्चों की भाषा मजबूत होती है. इसके साथ ही याददाश्त को भी सक्रिय करता है.
किसी संकेत का उत्तर याद करना और उसे सही खाने में फिट करना स्मृति का इस्तेमाल कराता है. क्रॉसवर्ड तार्किक सोच को भी विकसित करता है. एक उत्तर दूसरे उत्तर के अक्षरों से जुड़ा होता है. इसलिए बच्चे को अनुमान, तर्क और उपलब्ध जानकारी के आधार पर समाधान निकालना पड़ता है. इसके साथ ही बच्चों के अंदर समस्या सुलझाने की आदत विकसित होती है.
"हर खाली खाना एक छोटी समस्या है और पूरा क्रॉसवर्ड कई समस्याओं को जोड़कर हल करने की प्रक्रिया बन जाता है. पढ़ाई को मनोरंजक बनाता है. क्रॉसवर्ड में बच्चा पढ़ने को बोझ की तरह नहीं बल्कि खेल की तरह ले सकता है."- विवेक कुमार सिंह, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी
क्रॉसवर्ड से विकसित होती है रणनीतिक कौशल : विवेक कुमार सिंह कहते हैं कि जब बच्चा किसी कठिन सवाल पर अटकता है तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं - तुरंत छोड़ देना या दोबारा प्रयास करना. लगातार कोशिश करने से धैर्य और दृढ़ता विकसित होता है. सही उत्तर मिलने पर आत्मविश्वास बढ़ता है.
ग्रुप में क्रॉसवर्ड कराने पर बच्चे communication, teamwork और दूसरों के विचार सुनने की आदत भी सीख सकते हैं. प्रतियोगिता के रूप में कराया जाए तो हार-जीत को स्वीकार करना और दबाव में सोचकर निर्णय लेना भी सीखा जा सकता है.
कम लागत से शैक्षणिक व्यवस्था : विवेक सिंह कहते हैं कि क्रॉसवर्ड सिर्फ 'खाली खाने भरने का खेल' नहीं है. यह भाषा, स्मृति, तर्क, जिज्ञासा और समस्या समाधान को एक साथ जोड़ने वाला खेल है. और जब इसे महंगे गैजेट या बड़े संसाधनों के बजाय कागज-पेंसिल के जरिए गरीब और वंचित बच्चों तक पहुंचाया जाए, तो यह कम लागत वाली शैक्षणिक गतिविधि भी बन सकता है.
जल्द ही हिंदी में भी उपलब्ध होगा क्रॉसवर्ड : विवेक सिंह ने कहा कि भविष्य में हम इस गरीब बच्चों तक ले जाना चाहते हैं जिससे कि उनका व्यक्तित्व विकास हो. आने वाले दिनों में हम क्रॉसवर्ड को हिंदी में भी लाने जा रहे हैं और हिंदी दिवस के मौके पर मेरी एक पुस्तक आने वाली है. क्रॉसवर्ड के जरिए बच्चे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं और इससे समस्याओं से लड़ने की क्षमता उनके अंदर विकसित होगी.
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