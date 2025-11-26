ETV Bharat / bharat

कर्नाटक में भीषण सड़क दुर्घटना, IAS अधिकारी समेत तीन की मौत, CM ने जताया शोक

आईएएस अधिकारी अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने जा रहे थे तभी रास्ते में कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई.

KARNATAKA ROAD ACCIDENT IAS DIED
कर्नाटक में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी महंतेश बिलगी की सड़क दुर्घटना में मौत (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 26, 2025 at 9:26 AM IST

कलबुर्गी: कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में मंगलवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी महंतेश बिलगी समेत तीन लोगों की मौत हो गई. आईएएस अधिकारी अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने जा रहे थे, तभी कलबुर्गी जिले में गौनाहल्ली के पास यह हादसा हुआ. उनकी कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई. घटना की जांच की जा रही है. राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने महंतेश बिलगी के निधन पर दुख जताया.

आईएएस अधिकारी महंतेश बिलगी के निधन पर शोक जताते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि बिलगी के निधन से उन्हें बहुत दुख हुआ है. मुख्यमंत्रा ने कहा, 'उन्होंने कई जिलों में जिला पंचायतों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जिला कलेक्टर के तौर पर ईमानदारी से काम किया था. महंतेश ने जहां भी अपनी ड्यूटी की, वहां अपनी काबिलियत की छाप छोड़ी.'

डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी के शिवकुमार ने उन्हें 'एक काबिल ऑफिसर बताया, जो अपनी पब्लिक सर्विस की कोशिशों के लिए मशहूर थे.' उन्होंने बिलागी की मौत को समाज के लिए एक ऐसा नुकसान बताया जिसकी भरपाई नहीं हो सकती.'

कर्नाटक के फॉरेस्ट, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे ने IAS ऑफिसर के निधन पर दुख जताया और उनकी लॉयल्टी, कड़ी मेहनत और लोगों के हक में काम करने वाले गवर्नेंस की तारीफ की. उन्होंने एक ऑफिशियल बयान में कहा, 'आईएएस अधिकारी महंतेश बिलागी के दुखद निधन की खबर से मुझे बहुत दुख हुआ है. बीदर जिले में जिला पंचायत के सीईओ के तौर पर उन्होंने जो ईमानदारी, कड़ी मेहनत और लोगों के हक में काम करने वाला गवर्नेंस दिखाया, वह लोगों के मन में कभी न भूलने वाली याद बन गया है.'

बयान में आगे कहा गया कि बीदर जिले के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, और पारदर्शी प्रशासन के क्षेत्र में उन्होंने जो बदलाव लाए वे बहुत तारीफ के काबिल हैं. इससे पहले 24 नवंबर को बीदर जिले के जनवाड़ा पुलिस स्टेशन के तहत चंबोल-बेनाकनहल्ली रोड पर दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में पांच साल के बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी.

मरने वालों की पहचान मल्लिकार्जुन (35), उनकी बेटी महालक्ष्मी (5) और पवन (28) के रूप में हुई. एसपी बीदर ने कहा, 'बीदर जिले के जनवाड़ा पुलिस स्टेशन के तहत चंबोल-बेनाकनहल्ली रोड पर शनिवार रात दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में पांच साल के बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई. हादसे में मल्लिकार्जुन, उनकी बेटी महालक्ष्मी और पवन की मौत हो गई. मल्लिकार्जुन अपनी पत्नी, सास और बच्चे के साथ बाइक पर बीदर से औराद तालुक के खानपुरा गांव जा रहे थे.'

IAS OFFICER ACCIDENT
IAS OFFICER MAHANTESH OTHERS KILLED
कर्नाटक सड़क दुर्घटना
आईएएस अधिकारी सड़क दुर्घटना मौत
