IAS ऑफिसर की बेटी ने सुसाइड किया, पति पर दहेज उत्पीड़न का केस

बता दें कि मार्च 2025 में उसे नंद्याल जिले के बेतनचरा मंडल के बुग्गनपल्ली थांडा के रहने वाले राजेश नायडू से प्यार हो गया और उसने उससे इंटर-कास्ट मैरिज कर ली. जब उसने अपने माता-पिता को बताया कि उसका पति शादी के तीसरे महीने से ही उसे परेशान कर रहा है, तो लोकल पुलिस की मदद से दो महीने पहले बेटी को ताडेपल्ली में उसके घर लाया गया. तब से वह अपने मायके में रह रही थी. इसी सिलसिले में उसने रविवार को सुसाइड कर लिया.

ताडेपल्ली (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश के एक IAS ऑफिसर की बेटी ने शादी के कुछ ही महीने बाद सुसाइड कर लिया. पुलिस के मुताबिक, गुंटूर जिले के ताडेपल्ली में रहने वाली सीनियर IAS चिन्नारामुडू की बेटी माधुरी साहितिबाई (27) ने रविवार रात अपने कमरे के बाथरूम में फांसी लगा ली.

पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को मंगलगिरी AIIMS में शिफ्ट कर दिया. पीड़िता की मां लक्ष्मीबाई की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है.

एक्स्ट्रा दहेज के लिए परेशान किया: चिन्नारामुडू ने मीडिया को बताया.. “राजेश नायडू ने हमें नौकरी का झांसा दिया और हमारी बेटी का रजिस्ट्रेशन महानंदी में करवा दिया. हमने अपनी बेटी को उसके साथ यह कहकर भेज दिया कि हम बड़ों की मौजूदगी में दोबारा शादी करेंगे. इस दौरान राजेश एक्स्ट्रा दहेज की मांग करके उसे परेशान करता था. वह उसे जान से मारने की धमकी देता था. हम उसे दो महीने पहले घर ले आए, जब बेटी ने कहा कि अगर वह हमें बुलाना भी चाहती है, तो उसे अपने पति की इजाजत लेनी होगी और वह वहां नहीं रह सकती. जिस दिन से वह आई है, बेटी को चिंता हो रही थी कि उसका पति उसका सच्चा प्यार नहीं है, इसीलिए वह उसे वापस लेने नहीं आ रहा है. मैंने नहीं सोचा था कि हम इस तरह अलग हो जाएंगे.” उन्होंने गहरा दुख जताया.