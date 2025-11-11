ETV Bharat / bharat

चितलवाना में इंडियन एयरफोर्स का 'महा-गजराज' युद्धाभ्यास, हाईवे पर लैंड हुए सुखोई और जगुआर फाइटर जेट

जालोर: भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को जिले के चितलवाना में अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 'महा-गजराज' युद्धाभ्यास किया. भारतमाला एक्सप्रेसवे 925A पर बनी 3 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर हुए इस अभ्यास में सुखोई-30, जगुआर और ट्रांसपोर्ट विमान C-295 ने हाईवे पर लैंडिंग और टेकऑफ कर वायुसेना की तैयारियों का शानदार प्रदर्शन किया. यह एयर स्ट्रिप भारत-पाक बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. अभ्यास का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में हवाई अड्डों के विकल्प के रूप में हाईवे की उपयोगिता और वायुसेना की तत्परता को परखना रहा.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद मंगलवार को चितलवाना के अगडावा हवाई पट्टी क्षेत्र में इंडियन एयरफोर्स का शानदार युद्धाभ्यास ‘महा-गजराज’ आयोजित हुआ. यह अभ्यास भारतमाला एक्सप्रेसवे 925A के गांधव इलाके में बनी करीब 3 किलोमीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर हुआ. यह एयर स्ट्रिप भारत-पाक बॉर्डर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. एक्सरसाइज की शुरुआत ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 के टच एंड गो ट्रायल से हुई. इसके बाद जगुआर फाइटर जेट ने हाईवे पर लैंडिंग और टेकऑफ कर युद्धाभ्यास को अंजाम दिया. आखिर में सुखोई-30 ने हाईवे पर उतरकर दोबारा उड़ान भरी. अभ्यास के दौरान भारतमाला मार्ग पर यातायात पूरी तरह बंद रखा गया.

फाइटर जेट्स ने हाईवे पर दिया युद्धाभ्यास को अंजाम (ETV Bharat Jalore)

विंग कमांडर देवेंद्र पांडेय ने बताया कि इंडियन एयरफोर्स की साउथ-वेस्टर्न कमांड के तहत यह एक्सरसाइज आयोजित की गई. उन्होंने कहा, 'इस अभ्यास का उद्देश्य हमारी इमरजेंसी एयर लैंडिंग फील्ड की वैलिडिटी परखना है. तीन विमानों में से दो फाइटर प्लेन-जगुआर और सुखोई-थे, जबकि एक ट्रांसपोर्ट विमान C-295 था.'