चितलवाना में इंडियन एयरफोर्स का 'महा-गजराज' युद्धाभ्यास, हाईवे पर लैंड हुए सुखोई और जगुआर फाइटर जेट
भारत-पाक बॉर्डर से महज 40 किमी दूरी हाईवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर 'महा-गजराज' अभ्यास हुआ.
Published : November 11, 2025 at 1:52 PM IST
जालोर: भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को जिले के चितलवाना में अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 'महा-गजराज' युद्धाभ्यास किया. भारतमाला एक्सप्रेसवे 925A पर बनी 3 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर हुए इस अभ्यास में सुखोई-30, जगुआर और ट्रांसपोर्ट विमान C-295 ने हाईवे पर लैंडिंग और टेकऑफ कर वायुसेना की तैयारियों का शानदार प्रदर्शन किया. यह एयर स्ट्रिप भारत-पाक बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. अभ्यास का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में हवाई अड्डों के विकल्प के रूप में हाईवे की उपयोगिता और वायुसेना की तत्परता को परखना रहा.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद मंगलवार को चितलवाना के अगडावा हवाई पट्टी क्षेत्र में इंडियन एयरफोर्स का शानदार युद्धाभ्यास ‘महा-गजराज’ आयोजित हुआ. यह अभ्यास भारतमाला एक्सप्रेसवे 925A के गांधव इलाके में बनी करीब 3 किलोमीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर हुआ. यह एयर स्ट्रिप भारत-पाक बॉर्डर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. एक्सरसाइज की शुरुआत ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 के टच एंड गो ट्रायल से हुई. इसके बाद जगुआर फाइटर जेट ने हाईवे पर लैंडिंग और टेकऑफ कर युद्धाभ्यास को अंजाम दिया. आखिर में सुखोई-30 ने हाईवे पर उतरकर दोबारा उड़ान भरी. अभ्यास के दौरान भारतमाला मार्ग पर यातायात पूरी तरह बंद रखा गया.
विंग कमांडर देवेंद्र पांडेय ने बताया कि इंडियन एयरफोर्स की साउथ-वेस्टर्न कमांड के तहत यह एक्सरसाइज आयोजित की गई. उन्होंने कहा, 'इस अभ्यास का उद्देश्य हमारी इमरजेंसी एयर लैंडिंग फील्ड की वैलिडिटी परखना है. तीन विमानों में से दो फाइटर प्लेन-जगुआर और सुखोई-थे, जबकि एक ट्रांसपोर्ट विमान C-295 था.'
हवाई पट्टी की खासियतें: गांधव की यह एयर स्ट्रिप कई विशेषताओं से लैस है. इसके दोनों सिरों पर 40x180 मीटर की दो पार्किंग एरिया बनाए गए हैं. जहां फाइटर प्लेन को सुरक्षित खड़ा किया जा सकता है. इसके अलावा 25x65 मीटर आकार की एटीसी प्लिंथ पर डबल मंजिला एटीसी टॉवर बनाया गया है, जिसमें वॉशरूम सहित आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं. हवाई पट्टी के साथ 3.5 किमी लंबी और 7 मीटर चौड़ी सर्विस रोड भी बनाई गई है.
देशभर में बन रहीं 25 इमरजेंसी स्ट्रिप्स: वर्तमान में देशभर में कुल 25 इमरजेंसी एयर स्ट्रिप्स विकसित की जा रही हैं. इनमें से 12 सार्वजनिक हैं जबकि 13 को सुरक्षा कारणों से सीक्रेट रखा गया है. पहले फेज में राजस्थान, गुजरात, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में स्ट्रिप निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है.
भारतमाला परियोजना का हिस्सा: गांधव से साता, बाखासर और गागरिया तक NH-925 और 925A का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया गया. इस पर करीब 962 करोड़ की लागत आई. NHAI ने इस हाईवे पर 3 किमी लंबी एयर स्ट्रिप का निर्माण भारतीय वायुसेना की आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के लिए करवाया है. यह परियोजना सीमाई सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से देश की मजबूत रक्षा रणनीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है.