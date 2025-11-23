पंचतत्व में विलीन हुए विंग कमांडर नमांश स्याल, पत्नी अफशां ने नम आंखों से दी विदाई, शोक में डूबा पूरा हिमाचल
IAF विंग कमांडर नमांश स्याल का योगदान हिमाचल सहित देश के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 23, 2025 at 6:27 PM IST
कांगड़ा: 'नमांश स्याल अमर रहें' और 'भारत माता की जय' के नारों से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का पटियालकड़ गांव गूंज उठा. जब भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर नमांश स्याल की पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा. इस दौरान माता-पिता, पत्नी और परिजनों की आंखे नम थी. विंग कमांडर अफशां ने अपने पति नमांश स्याल को आखिरी श्रद्धांजलि दी. विंग कमांडर अफशां ने अपने पति, विंग कमांडर नमांश स्याल को सैल्यूट किया, और नम आंखों से उन्हें अलविदा कहा. नमांश स्याल का अंतिम संस्कार का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. शहीद नमांश स्याल को उनके भाई ने मुखाग्नि दी है. इस मौके पर हिमाचल सरकार के मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और सैन्य अधिकारी ने भी विंग कमांडर को श्रद्धांजलि दी.
शहीद विंग कमांडर को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रद्धांजलि दी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'दुबई एयर शो में हुए तेजस विमान हादसे में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के वीर सपूत नमांश स्याल के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद और हृदयविदारक है'.
बता दें कि 21 नवंबर को दुबई हुए एयर शो के दौरान तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश होने से भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर नमांश स्याल शहीद हो गए. आज उनका पार्थिव शरीर कांगड़ा पहुंचा, जहां गग्गल हवाई अड्डे पर सैन्य सम्मान के साथ उनको श्रद्धांजलि दी गई. वही, शहीद के सम्मान में सैकड़ों लोगों ने बाइक रैली निकाली और गग्गल एयरपोर्ट से पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पटियालकड़ के लिए रवाना हुई. रास्ते भर लोग सड़क किनारे खड़े होकर नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम दर्शन करते दिखे.
विंग कमांडर नमांश स्याल के चाचा मदन लाल ने उनके बचपन को याद किया और उनके निधन पर दुख जताया. चाचा मदन लाल ने कहा, 'वह मेरा भतीजा था. पूरा गांव शोक में है. आज सुबह उसका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा. जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया. यह देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है. उसका दिमाग बहुत तेज था और वह स्कूल में फर्स्ट आया था'.
पटियालकड़ पहुंचने पर पूरा गांव नमांश अमर रहें और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा. जब शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो उनकी मां का हृदयविदारक दर्द हर किसी को भावुक कर गया. नमांश स्याल की मां ने कहा, 'बेटे को डिब्बे में लेकर आई, गोद खाली हो गई, आंगन सूना हो गया'. उनके शब्द सुनकर हर आंखें नम हो उठी.
शहीद के पैतृक गांव में श्रद्धांजलि देने वालों का तांता दिनभर लगा रहा. हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से खेल मंत्री यादविंद्र गोमा और कैबिनेट रैंक आरएसएस बाली पहुंचे. जिलाधीश कांगड़ा हेमराज बैरबा, एसपी देहरा मयंक चौधरी, एसडीएम देहरा मुनीष शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने भी शहीद को अंतिम नमन किया. हजारों लोगों की मौजूदगी में शहीद का अंतिम संस्कार पूर्ण राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ किया गया. वहीं, अपने जांबाज सपूत स्याल को खोने से उनके पैतृक गांव से लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश में शोक की लहर है.
शहीद के अंतिम संस्कार में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार भी पटियालकड़ पहुंचे और शहीद को पुष्पांजलि अर्पित की. विपिन सिंह परमार ने कहा, 'देश ने एक साहसी, कर्तव्यनिष्ठ और राष्ट्रभक्त पायलट खोया है, जिसका समर्पण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा'.
बता दें कि 34 साल के फाइटर पायलट नमांश एक समर्पित ऑफिसर और बेहतरीन एथलीट थे. उनके परिवार में उनकी पत्नी अफशां, जो खुद भी IAF ऑफिसर थीं, उनकी छह साल की बेटी आर्या और उनके माता-पिता हैं.
