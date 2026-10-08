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जोधपुर के आसमान में दिखा शौर्य: तरंग शक्ति अभ्यास में सूर्यकिरण और सारंग टीम का हैरतअंगेज प्रदर्शन

जोधपुर: 94वें वायुसेना दिवस के मौके पर गुरुवार को जोधपुर वायु सेना स्टेशन का आसमान तीन रंगों से रंगा नजर आया, जब भारतीय वायु सेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम (SKAT) ने एयरबेस पर शानदार प्रदर्शन किया. इनके साथ हेलीकॉप्टर एरोबेटिक टीम 'सारंग' भी मौजूद थी. जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर चल रही एयर एक्सरसाइज 'तरंग शक्ति' के दौरान गुरुवार को SKAT टीम ने सटीक उड़ान का बेहतरीन प्रदर्शन किया. पायलटों के इस बेजोड़ कौशल, व्यावसायिकता और अद्वितीय क्षमताओं को देखकर वहाँ मौजूद दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए.

SKAT के साथ-साथ सुखोई-30 MKI और स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर 'प्रचंड' ने भी इस एयर शो के दौरान अपनी कलाबाजियां दिखाईं. इस अद्भुत नजारे के साक्षी वायु सेना, थल सेना और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी, शहर के गणमान्य नागरिक, पूर्व सैनिक, विद्यार्थी और आम लोग बने. शो में सुखोई और तेजस की 'लो लेवल फ्लाइंग' ने लोगों को बेहद रोमांचित किया.

इसके अलावा NCC कैडेट्स और छात्रों को भारतीय वायु सेना के तेजस, सुखोई, राफेल के साथ-साथ अन्य देशों से आए फाइटर प्लेन्स को भी डिस्प्ले में देखने का मौका मिला. एयर फोर्स स्टेशन पर सीमित संख्या में ही लोगों को प्रवेश दिया गया था, जिसके चलते आस-पास के रहने वाले लोगों ने अपने घरों की छतों से ही आसमान में इस शानदार शो का आनंद लिया.

2003 में हुआ था सारंग टीम का गठन: भारतीय वायु सेना की 'सारंग' डिस्प्ले टीम के कमांडिंग अधिकारी और टीम लीडर अभिजीत ने कहा, "हम खुद को भारतीय वायु सेना का ब्रांड एंबेसडर मानते हैं. हम भारत और दुनिया भर में प्रदर्शन करके भारतीय वायु सेना की व्यावसायिकता तथा विमानन उद्योग में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करते हैं." उन्होंने बताया कि इस टीम का गठन साल 2003 में किया गया था, जब स्वदेशी रूप से निर्मित एएलएच हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायु सेना में शामिल किया जा रहा था.

इसके औपचारिक प्रवेश से पहले इन हेलीकॉप्टरों की क्षमताओं को परखने के लिए एक मूल्यांकन उड़ान तैयार की गई थी. इसके बाद दुनिया के सामने इस हेलीकॉप्टर की अद्भुत क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए इस विशेष डिस्प्ले यूनिट का विचार सामने आया. यह टीम युवाओं को रक्षा बलों में करियर बनाने और देश सेवा के लिए जुड़ने के लिए भी प्रेरित करती है.

सारंग टीम ने भी किए हैरतअंगेज प्रदर्शन (ETV Bharat Jodhpur)

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अद्भुत क्षमता है SKAT टीम में: सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम (SKAT) के इस 25 मिनट के शो को दो भागों में प्रदर्शित किया गया. पहले भाग में 9 विमानों के साथ अलग-अलग फॉर्मेशन बनाए गए और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया गया. टीम ने तिरंगा, डायमंड, मेजर, तेजस और वाई फॉर्मेशन के जरिए अपनी उड़ान की अचूक सटीकता दिखाई. दूसरे भाग में रोमांच को और बढ़ाने के लिए यह एरोबैटिक टीम छोटी-छोटी यूनिट्स में बंट गई और जमीन के करीब आकर बेहद साहसिक स्टंट किए.

वायु सेना की सूर्यकिरण ऐरोबेटिक टीम (ETV Bharat Jodhpur)

इन स्टंट्स के जरिए यह दिखाने का प्रयास किया गया कि एक आधुनिक लड़ाकू विमान क्या-क्या करने में सक्षम है. भारतीय वायुसेना की यह प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबैटिक टीम (SKAT) साल 1996 में बनाई गई थी और यह दुनिया की उन चुनिंदा टीमों में से एक है जो नौ विमानों के साथ एरोबैटिक्स का प्रदर्शन करती हैं.

सूर्यकिरण टीम की एरोबेटिक शो (ETV Bharat Jodhpur)

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