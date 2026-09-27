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भारतीय वायुसेना का महाअभ्यास: जोधपुर में 7 देशों की एयरफोर्स के साथ 'तरंग शक्ति' का ऑपरेशनल फेज शुरू

अभ्यास में शामिल हुए फाइटर जेट ( Photo Source- PIB )

जोधपुर: भारतीय वायुसेना के बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास ‘तरंग शक्ति 2026’ का ऑपरेशनल फेज रविवार से जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन पर शुरू हो गया. अभ्यास का आयोजन 26 सितंबर से 12 अक्टूबर 2026 तक किया जा रहा है. इस साल अभ्यास की थीम ‘पावर इन पार्टनरशिप’ रखी गई है, जिसका फोकस मित्र देशों की वायु सेनाओं के बीच सहयोग, अनुभव साझा करने और आपसी ऑपरेशनल तालमेल बढ़ाने पर है. इस बारे ने प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो में रविवार को जानकारी साझा की है.