छत्तीसगढ़ के आसमान में भारतीय वायु सेना ने लहराया तिरंगा झंडा

बुधवार को एयरोबोटिक टीम के द्वारा सूर्य किरण शो का फाइनल आयोजन किया गया.

भारतीय वायुसेना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 5, 2025 at 5:27 PM IST

4 Min Read
रायपुर: नवा रायपुर के सेंध जलाशय में आज भारतीय वायुसेना की एयरोबोटिक टीम के द्वारा सूर्य किरण शो का फाइनल आयोजन किया गया. मंगलवार को इसका रिहर्सल किया गया था. सूर्य किरण शो का आयोजन लगभग 35 से 40 मिनट तक हुआ. इस दौरान आसमान में कई तरह के करतब फाइटर जेट्स ने दिखाए.

आसमान में भारतीय वायु सेना ने लहराया तिरंगा झंडा: सूर्य किरण शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. सबसे ज्यादा उत्साह बच्चों और युवाओं में देखने को मिला. शो देखने आए बच्चों ने कहा कि इस तरह का आयोजन हमेशा होना चाहिए इससे हमें प्रेरणा मिलती है.

इंडियन एयर फोर्स का दम: एयर शो देखने आए बच्चों ने कहा कि हमने काफी नजदीक से फाइटर जेट्स और हेलिकॉप्टर को उड़ते देखा. बच्चों ने कहा कि हमारे वीर जवान बड़ी बहादुरी के साथ आसमान में तालमेल दिखाते हुए उड़ान भर रहे थे. सूर्य किरण शो को देखने के लिए आज हजारों की संख्या में लोग सेंध जलाशय पहुंचे थे. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कई बच्चों ने कहा कि वो भी भारतीय वायुसेना में शामिल होकर देश का नाम ऊंचा करना चाहते हैं.

Aerobotic Team
केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा यह आयोजन हर साल यहां किया जाना चाहिए. इस तरह के आयोजन से हमें वीर जवानों के बारे में जानने और समझने का मौका मिलता है. हम भी उनके जैसा बनना चाहते हैं. आसमान में जिस तरह से जवानों ने उड़ान भरी उसे देखकर जवानों के प्रति मन गर्व से भर गया: एयर शो देखने आए छात्र

Aerobotic Team
रायपुर के अलावा राज्य के कई जिलों में भी इस तरह का आयोजन किया जाना चाहिए. इस तरह के आयोजन से सेना में जाने की भावना लोगों में बढ़ेगी. देश सेवा के प्रति साहस और समर्पण भी आएगा: एयर शो देखने आए युवा

Aerobotic Team
हम लोगों ने वायु सेना का हेलीकॉप्टर देखा, आसमान में उड़ते फाइटर प्लेन भी देखे. इतने करीब से जेट्स को उड़ते देख हमें बहुत अच्छा लगा. हम भी बड़े होकर आर्मी के जवान बनना चाहते हैं. देश की सेवा करने का मौका हमें भी मिले इसके लिए हम काम करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे:एयर शो देखने आए छात्र

Aerobotic Team
करतब देख लोगों ने बजाई तालियां: भारतीय वायु सेवा के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर के द्वारा जितने भी करतब दिखाया गए उससे दर्शक काफी खुश नजर आए. लेकिन लोगों को इस दौरान नया रायपुर की सभी सड़कों पर ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से भी गुजरना पड़ा, बावजूद इसके समय से पहले सभी दर्शक नया रायपुर के सेंध जलाशय के आसपास पहुंच गए थे. दर्शकों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पुलिस और ट्रैफिक के द्वारा ट्रैफिक कंट्रोल करना भी मुश्किल हो गया.



शो में दिखाए गए करतब: इंडियन एयर फोर्स की टीम ने सूर्य किरण शो में 'आकाश बॉम्ब बर्स्ट’, ‘हार्ट-इन-द-स्काई’ और ‘एरोहेड’ जैसी परफॉर्मेंस दिखाई.

शौर्य को सलाम: सूर्य किरण टीम का प्रदर्शन केवल एक हवाई शो नहीं, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा और संदेश देने का काम करेगा. इससे यह पता चलेगा कि अनुशासन, तकनीक और सामूहिकता से हर चुनौती को जीता जा सकता है. रायपुर सहित आसपास के जिलों से लाखों नागरिक, विद्यार्थी और परिवार इस ऐतिहासिक शो को देखने पहुंचे. यह एरोबेटिक शो भारतीय वायुसेना के शौर्य, सटीकता और समर्पण का जीवंत उदाहरण है.

5 नवंबर को नवा रायपुर का ट्रैफिक प्लान रहेगा चेंज, सूर्य किरण एयर शो के मद्देनजर किया गया बदलाव

बच्चों ने खुद बनाए एयरोप्लेन और आसमान में उड़ाया, मंत्री बोले 'ये है भविष्य का भारत'

रायपुर के आसमान में होगा ऐतिहासिक एयर शो, वायुसेना की सूर्य किरण टीम करेगी हैरतअंगेज प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ के 25 साल : जमीन पर विकास की गौरव यात्रा, देश के आसमान पर सूर्य किरण की शौर्य गाथा

