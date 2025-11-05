छत्तीसगढ़ के आसमान में भारतीय वायु सेना ने लहराया तिरंगा झंडा
बुधवार को एयरोबोटिक टीम के द्वारा सूर्य किरण शो का फाइनल आयोजन किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 5, 2025 at 5:27 PM IST
रायपुर: नवा रायपुर के सेंध जलाशय में आज भारतीय वायुसेना की एयरोबोटिक टीम के द्वारा सूर्य किरण शो का फाइनल आयोजन किया गया. मंगलवार को इसका रिहर्सल किया गया था. सूर्य किरण शो का आयोजन लगभग 35 से 40 मिनट तक हुआ. इस दौरान आसमान में कई तरह के करतब फाइटर जेट्स ने दिखाए.
आसमान में भारतीय वायु सेना ने लहराया तिरंगा झंडा: सूर्य किरण शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. सबसे ज्यादा उत्साह बच्चों और युवाओं में देखने को मिला. शो देखने आए बच्चों ने कहा कि इस तरह का आयोजन हमेशा होना चाहिए इससे हमें प्रेरणा मिलती है.
इंडियन एयर फोर्स का दम: एयर शो देखने आए बच्चों ने कहा कि हमने काफी नजदीक से फाइटर जेट्स और हेलिकॉप्टर को उड़ते देखा. बच्चों ने कहा कि हमारे वीर जवान बड़ी बहादुरी के साथ आसमान में तालमेल दिखाते हुए उड़ान भर रहे थे. सूर्य किरण शो को देखने के लिए आज हजारों की संख्या में लोग सेंध जलाशय पहुंचे थे. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कई बच्चों ने कहा कि वो भी भारतीय वायुसेना में शामिल होकर देश का नाम ऊंचा करना चाहते हैं.
केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा यह आयोजन हर साल यहां किया जाना चाहिए. इस तरह के आयोजन से हमें वीर जवानों के बारे में जानने और समझने का मौका मिलता है. हम भी उनके जैसा बनना चाहते हैं. आसमान में जिस तरह से जवानों ने उड़ान भरी उसे देखकर जवानों के प्रति मन गर्व से भर गया: एयर शो देखने आए छात्र
रायपुर के अलावा राज्य के कई जिलों में भी इस तरह का आयोजन किया जाना चाहिए. इस तरह के आयोजन से सेना में जाने की भावना लोगों में बढ़ेगी. देश सेवा के प्रति साहस और समर्पण भी आएगा: एयर शो देखने आए युवा
हम लोगों ने वायु सेना का हेलीकॉप्टर देखा, आसमान में उड़ते फाइटर प्लेन भी देखे. इतने करीब से जेट्स को उड़ते देख हमें बहुत अच्छा लगा. हम भी बड़े होकर आर्मी के जवान बनना चाहते हैं. देश की सेवा करने का मौका हमें भी मिले इसके लिए हम काम करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे:एयर शो देखने आए छात्र
करतब देख लोगों ने बजाई तालियां: भारतीय वायु सेवा के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर के द्वारा जितने भी करतब दिखाया गए उससे दर्शक काफी खुश नजर आए. लेकिन लोगों को इस दौरान नया रायपुर की सभी सड़कों पर ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से भी गुजरना पड़ा, बावजूद इसके समय से पहले सभी दर्शक नया रायपुर के सेंध जलाशय के आसपास पहुंच गए थे. दर्शकों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पुलिस और ट्रैफिक के द्वारा ट्रैफिक कंट्रोल करना भी मुश्किल हो गया.
शो में दिखाए गए करतब: इंडियन एयर फोर्स की टीम ने सूर्य किरण शो में 'आकाश बॉम्ब बर्स्ट’, ‘हार्ट-इन-द-स्काई’ और ‘एरोहेड’ जैसी परफॉर्मेंस दिखाई.
शौर्य को सलाम: सूर्य किरण टीम का प्रदर्शन केवल एक हवाई शो नहीं, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा और संदेश देने का काम करेगा. इससे यह पता चलेगा कि अनुशासन, तकनीक और सामूहिकता से हर चुनौती को जीता जा सकता है. रायपुर सहित आसपास के जिलों से लाखों नागरिक, विद्यार्थी और परिवार इस ऐतिहासिक शो को देखने पहुंचे. यह एरोबेटिक शो भारतीय वायुसेना के शौर्य, सटीकता और समर्पण का जीवंत उदाहरण है.
