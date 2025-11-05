ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ के आसमान में भारतीय वायु सेना ने लहराया तिरंगा झंडा

रायपुर: नवा रायपुर के सेंध जलाशय में आज भारतीय वायुसेना की एयरोबोटिक टीम के द्वारा सूर्य किरण शो का फाइनल आयोजन किया गया. मंगलवार को इसका रिहर्सल किया गया था. सूर्य किरण शो का आयोजन लगभग 35 से 40 मिनट तक हुआ. इस दौरान आसमान में कई तरह के करतब फाइटर जेट्स ने दिखाए.

आसमान में भारतीय वायु सेना ने लहराया तिरंगा झंडा: सूर्य किरण शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. सबसे ज्यादा उत्साह बच्चों और युवाओं में देखने को मिला. शो देखने आए बच्चों ने कहा कि इस तरह का आयोजन हमेशा होना चाहिए इससे हमें प्रेरणा मिलती है.

भारतीय वायुसेना (ETV Bharat)

इंडियन एयर फोर्स का दम: एयर शो देखने आए बच्चों ने कहा कि हमने काफी नजदीक से फाइटर जेट्स और हेलिकॉप्टर को उड़ते देखा. बच्चों ने कहा कि हमारे वीर जवान बड़ी बहादुरी के साथ आसमान में तालमेल दिखाते हुए उड़ान भर रहे थे. सूर्य किरण शो को देखने के लिए आज हजारों की संख्या में लोग सेंध जलाशय पहुंचे थे. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कई बच्चों ने कहा कि वो भी भारतीय वायुसेना में शामिल होकर देश का नाम ऊंचा करना चाहते हैं.