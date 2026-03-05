ETV Bharat / bharat

असम में सुखोई-30 फाइटर जेट का रडार से संपर्क टूटा, वायुसेना का सर्च ऑपरेशन जारी

गुवाहाटी : असम में सुखोई-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट का रडार से संपर्क टूट गया है. अभी तक एयरक्राफ्ट को ट्रैक नहीं किया जा सका है. डिफेंस पीआरओ गुवाहाटी का कहना है कि एयरफोर्स की टीम तथ्यों का पता लगाने के लिए भेजी गई. सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि Su-30 MKI कार्बी आंगलोंग जिले में सॉर्टी करते समय गायब हो गया.

पीआरओ ने कहा, "इंडियन एयरफोर्स के एक सुखोई-30 एयरक्राफ्ट का रडार से संपर्क टूट गया है. एयर फोर्स की टीमों को फैक्ट्स का पता लगाने और स्थिति को वेरिफाई करने के लिए भेजा गया है." शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चलता है कि एयरक्राफ्ट कार्बी आंगलोंग जिले के पहाड़ी इलाके के ऊपर उड़ रहा था, तभी ग्राउंड कंट्रोल से उसका कम्युनिकेशन अचानक टूट गया. एयर फोर्स की सर्च और रेस्क्यू टीमों के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के लोगों को एयरक्राफ्ट का पता लगाने और घटना के सही हालात को वेरिफाई करने के लिए लगाया गया है.