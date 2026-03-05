ETV Bharat / bharat

असम में सुखोई-30 फाइटर जेट का रडार से संपर्क टूटा, वायुसेना का सर्च ऑपरेशन जारी

असम में एयरफोर्स का सुखोई-30 MKI फाइटर जेट रडार से संपर्क टूटने के बाद लापता हो गया है

Sukhoi-30 fighter jet loses radar contact in Assam
असम में सुखोई-30 फाइटर जेट का रडार से संपर्क टूटा (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 5, 2026 at 10:13 PM IST

2 Min Read
गुवाहाटी : असम में सुखोई-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट का रडार से संपर्क टूट गया है. अभी तक एयरक्राफ्ट को ट्रैक नहीं किया जा सका है. डिफेंस पीआरओ गुवाहाटी का कहना है कि एयरफोर्स की टीम तथ्यों का पता लगाने के लिए भेजी गई. सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि Su-30 MKI कार्बी आंगलोंग जिले में सॉर्टी करते समय गायब हो गया.

पीआरओ ने कहा, "इंडियन एयरफोर्स के एक सुखोई-30 एयरक्राफ्ट का रडार से संपर्क टूट गया है. एयर फोर्स की टीमों को फैक्ट्स का पता लगाने और स्थिति को वेरिफाई करने के लिए भेजा गया है." शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चलता है कि एयरक्राफ्ट कार्बी आंगलोंग जिले के पहाड़ी इलाके के ऊपर उड़ रहा था, तभी ग्राउंड कंट्रोल से उसका कम्युनिकेशन अचानक टूट गया. एयर फोर्स की सर्च और रेस्क्यू टीमों के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के लोगों को एयरक्राफ्ट का पता लगाने और घटना के सही हालात को वेरिफाई करने के लिए लगाया गया है.

अधिकारियों ने कहा कि एयरक्राफ्ट की आखिरी पता जगह और उसमें सवार लोगों की संख्या के बारे में और जानकारी अभी पता लगाई जा रही है. डिफेंस से जुड़े सूत्रों ने कहा कि जिस इलाके से रडार का संपर्क टूटा, वह ज़्यादातर घने जंगल और पहाड़ी इलाका है, जिससे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन खास तौर पर मुश्किल हो सकता है.

रेस्क्यू टीमें इलाके में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए स्थानीय प्रशासन और दूसरे सुरक्षा फोर्स के साथ मिलकर काम कर रही हैं.

