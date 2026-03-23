IAF की जासूसी का आरोपी दस दिन के रिमांड पर, लाखों रुपए लेकर भेज चुका था लड़ाकू विमानों-मिसाइल सिस्टम की जानकारी

IAF की जासूसी का आरोपी दस दिन के रिमांड पर, लाखों रुपए लेकर भेज चुका था लड़ाकू विमानों-मिसाइल सिस्टम की जानकारी
असम में एक बाबा के आश्रम में मिले शख्स ने करवाया आरोपी का पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क.
Published : March 23, 2026 at 4:37 PM IST|
Updated : March 23, 2026 at 4:59 PM IST
जयपुर : असम के डिब्रूगढ़ स्थित छबुआ एयरफोर्स स्टेशन से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार एमटीएस सुमित कुमार (36) को राजस्थान इंटेलिजेंस ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने आरोपी को 2 अप्रैल तक दस दिन के रिमांड पर राजस्थान इंटेलिजेंस को सौंप दिया है. अब उससे उन स्थानों की तस्दीक करवाई जाएगी, जहां से उसने गोपनीय और सामरिक महत्व की सूचनाएं पाकिस्तानी हैंडलर के साथ साझा की थी. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी एक बाबा का भक्त है. वह एक सत्संग कार्यक्रम में एक शख्स से मिला, जिसने उसका संपर्क पाकिस्तानी हैंडलर से करवाया. इसके बाद से वह लाखों रुपए लेकर लड़ाकू विमानों और मिसाइल सिस्टम की जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर को मुहैया करवा रहा था.
गहन पूछताछ और मौका तस्दीक करेगी टीम : राजस्थान इंटेलिजेंस के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सुदेश सतवान ने बताया कि आरोपी को शासकीय गुप्त बात अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में रविवार को गिरफ्तार किया गया. उसे आज कोर्ट में पेश कर इंटेलिजेंस ने 12 दिन का रिमांड मांगा. कोर्ट ने उसका 2 अप्रैल तक दस दिन का रिमांड स्वीकृत किया है. अब उससे गहनता से पूछताछ की जाएगी. उसे छबुआ एयरफोर्स स्टेशन ले जाकर मौका तस्दीक भी करवाई जाएगी. उसने छबुआ एयरफोर्स स्टेशन के साथ ही बीकानेर स्थित नाल एयरफोर्स स्टेशन सहित देश के अन्य एयरफोर्स स्टेशन के बारे में भी कई जानकारियां साझा की हैं.
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2023 से लगातार सूचनाएं भेज रहा आरोपी : उन्होंने बताया कि आरोपी साल 2023 से लगातार सामरिक महत्व की गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर को मुहैया करवा रहा था. राजस्थान इंटेलिजेंस ने पिछले दिनों झबराराम नाम के एक शख्स को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था. उससे एक हिंट मिला कि कुछ और लोग भी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में हैं और उन्हें जानकारियां भेज रहे हैं. इसके बदले उन्हें रुपए मिल रहे हैं. झबराराम से मिली जानकारियों का इंटेलिजेंस लगातार विश्लेषण कर रही थी.
खुद के नाम से सिम लेकर हैंडलर को भेजी : जांच में सामने आया है कि आरोपी तीन मोबाइल नंबर पर लगातार संवेदनशील जानकारियां साझा कर रहा था. वे बोले, एक सिम आरोपी ने अपने नाम से लिया था. उसका नंबर पाकिस्तानी हैंडलर को शेयर किया और उस नंबर पर सोशल मीडिया अकाउंट शुरू करने के लिए ओटीपी भी साझा किया. यह नंबर उन तीन नंबर में से एक है, जिन पर आरोपी लगातार संवेदनशील जानकारी साझा कर रहा था. यह नंबर पाकिस्तानी हैंडलर काम में ले रहा था.
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फोटो और वॉइसमेल से भेज रहा सूचना : इंटेलिजेंस की पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के लाहुरपार का निवासी है. वह फिलहाल, असम के छबुआ एयरफोर्स स्टेशन पर एमटीएस के पद पर कार्यरत था. इससे पहले वह शिलांग और गोवाहाटी में भी तैनात रहा. अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी को लाखों रुपए सूचनाएं साझा करने के बदले मिले हैं. वह साल 2023 से लगातार जानकारियां साझा कर रहा था. वह पाकिस्तानी हैंडलर्स को एयरक्राफ्ट की लोकेशन, मिसाइल सिस्टम की जानकारी भेज रहा था. वह फोटो और वॉइसमेल के जरिए जानकारी भेजता था.
संपर्क करवाने वाले शख्स की तलाश जारी : पड़ताल में यह भी सामने आया है कि आरोपी एक बाबा का शिष्य है. असम में एक सत्संग के दौरान आरोपी से एक शख्स मिला, जिसने उसका पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क करवाया. जानकारी बढ़ने के बाद कुछ नंबर शेयर किए गए, जिन पर आरोपी ने पाकिस्तानी हैंडलर से बात भी की. आरोपी ने बीकानेर एयरबेस की जानकारी और फोटो भी पाकिस्तानी हैंडलर को भेजी हैं. उन्होंने बताया कि आरोपी का पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क करवाने वाले शख्स के बारे में भी इंटेलिजेंस पड़ताल कर रही है. वह शख्स पाकिस्तानी था या यहां पर उनका कोई एजेंट था. इसे लेकर जांच जारी है.
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