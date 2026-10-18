खराब मौसम के बीच वायुसेना का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन: लेह से दिल्ली लाया गया गंभीर रूप से बीमार नागरिक
C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से एक 30 वर्षीय गंभीर मरीज को एयरलिफ्ट कर दिल्ली के एम्स (AIIMS) में भर्ती कराया गया.
Published : October 18, 2026 at 8:00 PM IST
लेह/नई दिल्ली: भारतीय वायुसेना (IAF) ने संकट के समय मानवता की मिसाल पेश की है. वायुसेना के एक C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान ने बेहद कम समय में आधी रात को एक आपातकालीन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. इसके तहत लेह से एक 30 वर्षीय गंभीर रूप से बीमार नागरिक को एयरलिफ्ट कर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचाया गया, ताकि मरीज को समय पर बेहतर इलाज मिल सके.
घने अंधेरे और खराब मौसम में भरा उड़ान
वायुसेना का यह जीवन रक्षक मिशन बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पूरा किया गया. आधी रात के घने अंधेरे और लद्दाख के बेहद खराब मौसम के बीच इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया.
ANI ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें
समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें साझा करते हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है. एएनआई के मुताबिक, भारतीय वायुसेना ने इस पूरे मिशन को जिस मुस्तैदी और मानवीय संवेदना के साथ पूरा किया, वह वाकई काबिले-तारीफ है.
An Indian Air Force (IAF) C-130J aircraft undertook a short-notice casualty evacuation late at night, airlifting a critically ill 30-year-old civilian patient from Leh to Palam for further medical care. The mission was carried out in darkness and challenging weather conditions, requiring a high degree of operational preparedness, professional coordination and timely execution. The patient was subsequently transferred to the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) for further treatment. The mission reflects the IAF’s operational readiness and its ability to respond promptly to critical humanitarian requirements, including medical evacuation under challenging conditions.— ANI (@ANI) October 18, 2026
साझा की गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे वायुसेना के जांबाज और विमान कर्मी आधी रात के सन्नाटे और शून्य से नीचे के तापमान में भी मुस्तैद रहकर इस 30 वर्षीय बीमार नागरिक को जीवनदान देने के लिए डटे हुए हैं. यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. लोग वायुसेना के इस जज्बे को सलाम कर रहे हैं.
एम्स में कराया गया भर्ती
पालम एयरपोर्ट पर विमान के लैंड होते ही मरीज को तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS), नई दिल्ली ले जाया गया. जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है. वायुसेना का यह सफल मिशन न केवल उनकी हर समय युद्ध के लिए तैयार रहने की क्षमता को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि देश का यह रक्षक बल कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मानवीय सहायता और चिकित्सा आपातकाल का जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर है.
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