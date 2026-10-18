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खराब मौसम के बीच वायुसेना का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन: लेह से दिल्ली लाया गया गंभीर रूप से बीमार नागरिक

लेह से गंभीर रूप से बीमार नागरिक को एयरलिफ्ट करने के बाद दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतराने में जुटे कर्मी. ( @ANI/X )

लेह/नई दिल्ली: भारतीय वायुसेना (IAF) ने संकट के समय मानवता की मिसाल पेश की है. वायुसेना के एक C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान ने बेहद कम समय में आधी रात को एक आपातकालीन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. इसके तहत लेह से एक 30 वर्षीय गंभीर रूप से बीमार नागरिक को एयरलिफ्ट कर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचाया गया, ताकि मरीज को समय पर बेहतर इलाज मिल सके.

घने अंधेरे और खराब मौसम में भरा उड़ान