ETV Bharat / bharat

खराब मौसम के बीच वायुसेना का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन: लेह से दिल्ली लाया गया गंभीर रूप से बीमार नागरिक

C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से एक 30 वर्षीय गंभीर मरीज को एयरलिफ्ट कर दिल्ली के एम्स (AIIMS) में भर्ती कराया गया.

IAF Leh to Palam medical evacuation
लेह से गंभीर रूप से बीमार नागरिक को एयरलिफ्ट करने के बाद दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतराने में जुटे कर्मी. (@ANI/X)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 18, 2026 at 8:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लेह/नई दिल्ली: भारतीय वायुसेना (IAF) ने संकट के समय मानवता की मिसाल पेश की है. वायुसेना के एक C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान ने बेहद कम समय में आधी रात को एक आपातकालीन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. इसके तहत लेह से एक 30 वर्षीय गंभीर रूप से बीमार नागरिक को एयरलिफ्ट कर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचाया गया, ताकि मरीज को समय पर बेहतर इलाज मिल सके.

घने अंधेरे और खराब मौसम में भरा उड़ान

वायुसेना का यह जीवन रक्षक मिशन बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पूरा किया गया. आधी रात के घने अंधेरे और लद्दाख के बेहद खराब मौसम के बीच इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया.

ANI ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें

समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें साझा करते हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है. एएनआई के मुताबिक, भारतीय वायुसेना ने इस पूरे मिशन को जिस मुस्तैदी और मानवीय संवेदना के साथ पूरा किया, वह वाकई काबिले-तारीफ है.

साझा की गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे वायुसेना के जांबाज और विमान कर्मी आधी रात के सन्नाटे और शून्य से नीचे के तापमान में भी मुस्तैद रहकर इस 30 वर्षीय बीमार नागरिक को जीवनदान देने के लिए डटे हुए हैं. यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. लोग वायुसेना के इस जज्बे को सलाम कर रहे हैं.

एम्स में कराया गया भर्ती

पालम एयरपोर्ट पर विमान के लैंड होते ही मरीज को तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS), नई दिल्ली ले जाया गया. जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है. वायुसेना का यह सफल मिशन न केवल उनकी हर समय युद्ध के लिए तैयार रहने की क्षमता को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि देश का यह रक्षक बल कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मानवीय सहायता और चिकित्सा आपातकाल का जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर है.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

वायुसेना ने लेह से मरीज को बचाया
लेह से दिल्ली एयरलिफ्ट एम्स भर्ती
भारतीय वायुसेना आपातकालीन रेस्क्यू
एयर फोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन दिल्ली
IAF LEH TO PALAM MEDICAL EVACUATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.