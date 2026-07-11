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भारतीय वायुसेना ने चीन-जापान को पीछे छोड़ा; अमेरिका-रूस के बाद बना दुनिया की छठी सबसे बड़ी ताकत

World Air Force Ranking में पाकिस्तान काफी पीछे है. 46.3 स्कोर के साथ पाकिस्तान (Pakistan) 18वें नंबर पर है. जानिए, चीन-जापान कैसे हुए पीछे.

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IAF ने चीन-जापान को पीछे छोड़ा (Photo Credit; Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 11, 2026 at 4:25 PM IST

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India Defense News: भारतीय वायुसेना अपने पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान से काफी बेहतर है. इसका खुलासा 'वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ़ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट' (WDMMA) ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स 2026 की ताजा रिपोर्ट में हुआ है.

103 देशों की 129 एयर मिलिट्री यूनिट और 48,082 एयरक्राफ्ट के अध्ययन में भारतीय वायुसेना (IAF) ने चीन और जापान को पीछे छोड़ते हुए छठा स्थान हासिल किया है. जबकि, चीन 7वें और जापान 8वें पायदान पर है. इसके अलावा पाकिस्तान 18वें नंबर पर है. रैंकिंग की टॉप-5 में 4 स्थान पर अमेरिका के ही अलग-अलग सैन्य अंग हैं. तीसरे नंबर पर रूस की वायुसेना है.

आंकड़ों में देखिए भारतीय वायुसेना की ताकत.
आंकड़ों में देखिए भारतीय वायुसेना की ताकत. (Photo Credit; Getty Images)

किस देश की वायुसेना सबसे ज्यादा ताकतवर: इंडेक्स में अमेरिका की वायुसेना को 242.9 स्कोर मिला है. इसके साथ यूएस एयरफोर्स पहले नंबर पर है. दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स नेवी है जिसको 142.4 स्कोर मिला है. तीसरे नंबर पर 114.2 स्कोर के साथ रशियन एयर फोर्स है और चौथे नंबर पर 112.6 स्कोर से साथ यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी, पांचवें नंबर पर 85.3 स्कोर के साथ यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स है.

इसके बाद छठे नंबर पर 69.4 स्कोर के साथ भारत का नंबर आता है. भारत के पीछे 7वें नंबर पर 63.8 स्कोर के साथ चीन और 58.1 स्कोर के साथ 8वें नंबर पर जापान है. वहीं, ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले करने वाला इजरायल 56.3 स्कोर के साथ 9वें पायदान पर है. वहीं फ्रांसीसी वायुसेना 55.3 स्कोर के साथ 10वें स्थान पर है. पाकिस्तानी वायुसेना भारत से काफी पीछे है. वह 18वें पायदान पर 46.3 स्कोर के साथ मौजूद है.

भारतीय वायुसेना के पास कितने परिवहन विमान.
भारतीय वायुसेना के पास कितने परिवहन विमान. (Photo Credit; Getty Images)

ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स की रैंकिंग का आधार क्या: ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स, आधुनिक सैन्य विमानों की विश्व निर्देशिका (WDMMA) जारी करती है. WDMMA किसी देश की वायुसेना की ताकत केवल विमानों की संख्या के आधार पर तय नहीं करता. इसके लिए वह 'ट्रू वैल्यू रेटिंग' (TruVal Rating - TVR) फॉर्मूले का प्रयोग करके अंक देता है. इसमें 60 से अधिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है.

WDMMA इस बात को भी देखता है कि क्या वायुसेना के पास विशेष मिशन विमान, रीफ्यूलर (हवा में ईंधन भरने वाले), और भारी परिवहन विमानों (Transport Aircraft) का सही संतुलन है या नहीं. इसके अलावा हमला करने की क्षमता के साथ हवाई सुरक्षा (Air Defence) की ताकत को भी देखा जाता है. WDMMA यह भी देखता है कि पायलटों को तैयार करने के लिए कितने आधुनिक ट्रेनर विमान किसी देश की वायुसेना में मौजूद हैं.

भारतीय वायुसेना के पास कितने लड़ाकू विमान.
भारतीय वायुसेना के पास कितने लड़ाकू विमान. (Photo Credit; Getty Images)

विमानों की पीढ़ी भी मायने रखती: यह भी देखा जाता है कि युद्ध की स्थिति में विमानों को कितनी तेजी से ईंधन, गोला-बारूद और स्पेयर पार्ट्स मिल सकते हैं. इस पर बहुत अंक निर्भर करते हैं. साथ ही आपातकाल में कितने विमान तुरंत उड़ान भरने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, ये फैक्टर भी WDMMA देखता है और उसके आधार पर स्कोर देता है.

वायुसेना के बेड़े में शामिल विमान कितने आधुनिक हैं. पुरानी पीढ़ी (4th Generation) के हैं या नई पीढ़ी (4.5 या 5th Generation) हैं. नई पीढ़ी के विमानों जैसे राफेल, सुखोई रखने वाली वायुसेनाओं को WDMMA के रैंकिंग फॉर्मूले में अधिक स्कोर मिलता है.

जो देश जितना आत्मनिर्भर, उसका उतना नंबर: देश अपने लड़ाकू विमान और उसके कलपुर्जे बनाता है या दूसरे देशों से आयात करता है, ये भी रैंकिंग का आधार बनते हैं. भारत की स्थानीय स्तर पर विमान बनाने की क्षमता उसके स्कोर को बढ़ाती है. इसके अलावा, देश ने आने वाले सालों के लिए कितने आधुनिक विमानों का ऑर्डर दे रखा है, इसे भी देखा जाता है. वायुसेना के पास युद्धों या बड़े अंतरराष्ट्रीय अभ्यासों का कितना अनुभव है और पायलटों की ट्रेनिंग का स्तर क्या है, इसका भी स्कोरिंग में असर पड़ता है.

भारतीय वायुसेना के पास कितने लड़ाकू हेलीकॉप्टर.
भारतीय वायुसेना के पास कितने लड़ाकू हेलीकॉप्टर. (Photo Credit; Getty Images)

कैसे चीन से आगे भारत: चीन की वायुसेना के पास 3,733 यूनिट विमान हैं, जिसमें, जे-20, जे-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट शामिल हैं. इसके अलावा H-6 जैसे परमाणु हमला करने वाले रणनीतिक बॉम्बर भी हैं. जबकि भारत के पास केवल 1,716 विमान हैं, जिसमें, फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमान, रूसी सुखोई (Su-30mki) और मिराज-2000 जैसे विमान शामिल हैं. लेकिन भारत के पास कोई स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं हैं.

फिर भी रैंकिंग में चीन पिछड़ गया. दरअसल, WDMMA ने भारतीय वायुसेना को उसकी ऑपरेशनल क्षमता, भौगोलिक स्थिति, पायलटों के अनुभव और बेड़े के संतुलन के हिसाब से चीन के आगे रखा है. जबकि, ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स में चीन, भारत से आगे है. क्योंकि, इसमें सिर्फ विमानों की संख्या को आधार मानकर रैंकिंग तैयार की गई थी. भारतीय वायुसेना की सबसे खास बात लड़ाकू विमानों में विविधता है और भौगोलिक लाभ हैं.

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