प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में शामिल IAF के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, मैसूर में ही रुका
तकनीकी कर्मचारी मौके पर पहुंच चुके हैं और हेलीकॉप्टर की मरम्मत का काम कर रहे हैं.
Published : November 14, 2026 at 4:49 PM IST
मैसूर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में शामिल एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने के कारण मैसूर में ही रुक गया. भारतीय वायु सेना का यह हेलीकॉप्टर ललिता महल के मैदान में खड़ा है. शुक्रवार दोपहर 3:20 बजे प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर के साथ चलने के लिए दो हेलीकॉप्टर ललिता महल हेलीपैड पर पहुंचे थे.
प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर के उतरने के बाद तीनों हेलीकॉप्टरों को फिर से उड़ान भरनी थी. लेकिन दो हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भर ली, वहीं एक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण वहीं रुक गया. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत में बताया कि उड़ान भरते समय एक तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके चलते एक हेलीकॉप्टर को ललिता महल हेलीपैड पर ही रोक दिया गया. उन्होंने कहा कि खराबी ठीक होने के बाद हेलीकॉप्टर यहां से रवाना हो जाएगा.
आईएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, तकनीकी कर्मचारी मौके पर पहुंच चुके हैं और हेलीकॉप्टर की मरम्मत का काम कर रहे हैं. तकनीकी खराबी को ठीक करने और हेलिकॉप्टर को आगे की उड़ान के लिए तैयार करने की कोशिशें जारी हैं. इस बीच मैसूरु की स्थानीय पुलिस ने हेलीपैड के आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी है और वहां खड़े हेलिकॉप्टर को सुरक्षा मुहैया करा रही है. सुरक्षा इंतजामों के तहत मैसूरु नगर निगम के कर्मचारियों को भी मौके पर तैनात किया गया है.
इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक, हेलिकॉप्टर ललित महल के पास स्थित जयाचामराजा वाडियार हेलीपैड पर ही खड़ा था. यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाजाही से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था काफी संवेदनशील होती है और यह हेलिकॉप्टर उनके काफिले का ही हिस्सा था. हालांकि, संबंधित अधिकारियों की ओर से तकनीकी खराबी के बारे में या हेलिकॉप्टर अपनी यात्रा कब फिर से शुरू करेगा, इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. अभी और जानकारी का इंतजार है.
प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार, 13 नवंबर को कर्नाटक का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने बेंगलुरु और मैसूरु में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं की शुरुआत की और उनका उद्घाटन किया. शुक्रवार सुबह, पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान (S-VYASA) के आवासीय मुख्यालय परिसर, 'प्रशांति कुटीरम' के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया.
दोपहर में, प्रधानमंत्री ने तवारेकेरे से आईआईएम बैंगलोर मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो को हरी झंडी दिखाई और उसमें सफर भी किया. इसके बाद पीएम मोदी ने बेंगलुरु में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, उनका उद्घाटन किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया.
उसी दिन प्रधानमंत्री मैसूरु गए, जहां उन्होंने 'कॉसमॉस-मैसूरु तारामंडल' (COSMOS-Mysuru Planetarium) का उद्घाटन किया. इसके बाद वे गुजरात गए, जहां उन्होंने बनासकांठा जिले के अंबाजी मंदिर में पूजा-अर्चना की. अंबाजी मंदिर 51 पवित्र शक्तिपीठों में से एक है.
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