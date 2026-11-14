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प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में शामिल IAF के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, मैसूर में ही रुका

प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में शामिल IAF के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी ( IANS AND PTI )

मैसूर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में शामिल एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने के कारण मैसूर में ही रुक गया. भारतीय वायु सेना का यह हेलीकॉप्टर ललिता महल के मैदान में खड़ा है. शुक्रवार दोपहर 3:20 बजे प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर के साथ चलने के लिए दो हेलीकॉप्टर ललिता महल हेलीपैड पर पहुंचे थे.

प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर के उतरने के बाद तीनों हेलीकॉप्टरों को फिर से उड़ान भरनी थी. लेकिन दो हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भर ली, वहीं एक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण वहीं रुक गया. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत में बताया कि उड़ान भरते समय एक तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके चलते एक हेलीकॉप्टर को ललिता महल हेलीपैड पर ही रोक दिया गया. उन्होंने कहा कि खराबी ठीक होने के बाद हेलीकॉप्टर यहां से रवाना हो जाएगा.