असम: वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हाईवे पर की लैंडिंग, 14 फरवरी को पीएम भी उतरेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले भारतीय वायुसेना ने असम के मोरान में हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर टेस्ट लैंडिंग और टेक-ऑफ किए.

IAF Fighter Jets Make Landing at Moran highway strip ahead of PM Modi Assam visit 14 Feb
असम: वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हाईवे पर की लैंडिंग, 14 फरवरी को पीएम भी उतरेंगे
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 11, 2026 at 2:35 PM IST

मोरान (असम): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 फरवरी के दौरे से पहले एक ट्रायल अभ्यास के तहत भारतीय वायुसेना (IAF) के कई लड़ाकू विमान असम में एक नेशनल हाईवे पर उतरते देखे गए.

भारतीय वायुसेना ने बुधवार को मोरान में चार-लेन हाईवे पर कई टेस्ट लैंडिंग और टेक-ऑफ किए. इससे पहले दिन में एक कार्गो एयरक्राफ्ट को सफलतापूर्वक लैंड कराया गया था. कार्गो एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के बाद, IAF ने नवनिर्मित हाईवे के इस हिस्से पर अलग-अलग लड़ाकू विमानों के ऑपरेशन की टेस्टिंग शुरू कर दी.

मोरान में हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरते हुए वायुसेना का हेलीकॉप्टर
मोरान में हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरते हुए वायुसेना का हेलीकॉप्टर

मोरान में चार लेन वाले हाईवे को इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) के तौर पर बनाया गया है, जिसका औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के दौरान करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी को डिब्रूगढ़ जिले के चबुआ एयर फोर्स स्टेशन से एक खास एयरक्राफ्ट के जरिये मोरान पहुंचेंगे और फैसिलिटी का उद्घाटन करने के लिए सीधे हाईवे पर उतरेंगे.

मोरान में हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरा कार्गो एयरक्राफ्ट
मोरान में हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरा कार्गो एयरक्राफ्ट

पीएम मोदी के दौरे से पहले, डिब्रूगढ़ जिला प्रशासन, भारतीय वायुसेना और ELF बनाने में लगी एजेंसियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं. ट्रायल और सुरक्षा इंतजाम को आसान बनाने के लिए 6 फरवरी से चार लेन वाले हिस्से पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है. वायुसेना ने साइट पर अपने स्टाफ को तैनात किया है और सभी टेस्ट ऑपरेशन पर करीब से नजर रख रही है.

मोरान में हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरा फाइटर जेट
मोरान में हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरा फाइटर जेट

इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी NH-127 के डेमो-मोरान हिस्से पर मोरान के जतियानी में 4.2 किलोमीटर के हिस्से में बनाई गई है. मोरान में यह इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी उत्तर-पूर्व में अपनी तरह की पहली सुविधा है. भविष्य में, इमरजेंसी या सैन्य ऑपरेशन के दौरान, हाईवे का यह हिस्सा राफेल, सुखोई और MiG जेट जैसे एडवांस्ड IAF फाइटर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग को हैंडल कर सकेगा, जिससे इस इलाके में भारत की रक्षा तैयारियों में काफी बढ़ोतरी होगी.

