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नए वायु सेना प्रमुख आशुतोष दीक्षित ने मां और सास को किया सलाम, जानिए क्या है उनका 'VAYU' विजन

नए वायु सेना प्रमुख आशुतोष दीक्षित ने मां और सास को किया सलाम ( ANI )

नई दिल्ली: एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने शनिवार (31 अक्टूबर, 2026) को 29वें चीफ ऑफ द एयर स्टाफ (CAS) के तौर पर इंडियन एयर फोर्स का पद संभाला. उन्होंने एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की जगह ली, जो देश के लिए 42 साल की शानदार सेवा के बाद रिटायर हुए. वायु सेना प्रमुख का पद संभालने के एक दिन बाद रविवार को एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित की. इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी मां निर्मला दीक्षित और सास कमला पांडे को सलाम किया और चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया.

वायु सेना प्रमुख दीक्षित ने रविवार को VAYU नाम के तहत अपने मुख्य फोकस एरिया बताए, और अपने विजन को सतर्कता और ऑपरेशनल तैयारी, आत्मनिर्भरता, युक्ति और तीनों सेनाओं में कोशिशों की एकता के तौर पर बताया. उन्होंने कहा कि इंडियन एयर फोर्स की मंजूर फाइटर स्क्वाड्रन की ताकत को फिर से बहाल करना, प्लेटफॉर्म और वेपन सिस्टम के मामले में आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाना और तीनों सेनाओं के बीच तालमेल सुनिश्चित करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं होंगी.

एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित के परिवार के सदस्य रविवार को नई दिल्ली में एयर फोर्स स्टेशन पर गार्ड ऑफ ऑनर सेरेमनी के दौरान मौजूद थे. उनकी मां निर्मला दीक्षित और सास कमला पांडे भी मौजूद थीं. (ANI) नई दिल्ली में एयर फोर्स स्टेशन पर गार्ड ऑफ ऑनर सेरेमनी के दौरान IAF अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "हमारा सुरक्षा माहौल अभी भी डिमांडिंग बना हुआ है. इसके अलावा, ड्रोन, लंबी दूरी के सटीक हथियार, स्पेस, साइबर, AI और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैसी नई टेक्नोलॉजी और सिस्टम से युद्ध का रूप बदल रहा है." उन्होंने कहा, "एयर फोर्स, अगले दशक में भारत को जिस फोर्स की जरूरत होगी, उसमें बदलते हुए, हमेशा लड़ने और जीतने के लिए तैयार रहना चाहिए." क्या है VAYU विजन

अपने VAYU विजन के चार स्तंभों के बारे में बताते हुए, वायु सेना प्रमुख ने कहा कि IAF की लड़ाकू क्षमता को मंजूर स्तर पर वापस लाना भी उनका "सबसे बड़ा काम" होगा. उन्होंने जोर देकर कहा, "V का मतलब है विजिलेंस और रेडीनेस. हर स्क्वाड्रन, हर रडार, हर एयर डिफेंस यूनिट के साथ-साथ हर एयर वॉरियर को एक पल के नोटिस पर जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए." वायु सेना प्रमुख ने आत्मनिर्भरता के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि भारतीय सेंसर, प्लेटफॉर्म और हथियार फोर्स की सबसे बड़ी प्राथमिकता होंगे. उन्होंने कहा, "हम भारतीय समाधानों के साथ लड़ेंगे, और हम उन्हें ऐसी संख्या में रखेंगे जो परिचालन की मांगों को पूरा कर सके. हमारी जिम्मेदारी लड़ना और जीतना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वसनीय वायु शक्ति के जरिये संघर्ष को रोकना है. नए वायु सेना प्रमुख आशुतोष दीक्षित ने मां और सास को किया सलाम (ANI) उन्होंने कहा, "Y का मतलब 'युक्ति' से है, जो हमारी सरलता है. सिद्धांत, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी में नवाचार: नेटवर्क से जुड़े, एआई-सक्षम कमांड और कंट्रोल; बहुस्तरीय काउंटर-ड्रोन रक्षा; त्वरित रखरखाव, बल संरक्षण, लचीलापन और वायु सेना के लिए परिचालन क्षेत्रों के रूप में निकट-अंतरिक्ष का उपयोग, ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी लगातार निगरानी और प्रगति की जाएगी." वायु सेना प्रमुख ने कहा कि U का मतलब है कोशिशों की एकता. उन्होंने कहा, "JAI, यानी संयुक्तता (Jointness), आत्मनिर्भरता और इनोवेशन के दृष्टिकोण के साथ, हम अपनी थलसेना, नौसेना और हमारी राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर योजना बनाएंगे और लड़ेंगे. हवाई शक्ति तब सबसे अधिक परिणाम देती है जब इसे बिल्कुल शुरुआती योजना से ही एकीकृत किया जाए." उन्होंने कहा, "हमारा संकल्प स्पष्ट है: हमेशा तैयार रहना, खुद को बदलते रहना और जब भी देश को जरूरत हो, अपना कर्तव्य निभाना."