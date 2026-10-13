Tarang Shakti 2026 : जोधपुर में वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत ने तेजस में भरी उड़ान, 31 को हो रहे रिटायर
जोधपुर में ‘तरंग शक्ति 2026’ के समापन पर वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी.
Published : October 13, 2026 at 8:34 AM IST
जोधपुर : भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने सोमवार को जोधपुर एयरबेस पर स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान 'तेजस' में उड़ान भरी. 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे एयर चीफ मार्शल के लिए एक फाइटर पायलट के तौर पर यह आखिरी उड़ान थी. वायुसेना ने इसका वीडियो भी जारी किया है. एक नवंबर से एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना की कमान संभालेंगे, जो इस खास मौके पर जोधपुर में ही मौजूद थे.
तरंग शक्ति 2026 के आधिकारिक समापन के लिए दोनों अधिकारी सोमवार को जोधपुर में थे. दोनों शीर्ष अधिकारी बहुपक्षीय युद्धाभ्यास 'तरंग शक्ति 2026' के आधिकारिक समापन के लिए जोधपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने विदेशी मेहमानों को विदाई दी. इस बड़े सैन्य अभ्यास में भारत समेत आठ देशों की वायुसेनाओं ने हिस्सा लिया. युद्धाभ्यास के दौरान करीब 150 देशी और विदेशी लड़ाकू विमानों ने आसमान में अपना दम दिखाया. कुल 600 से अधिक उड़ानें भरी गईं और लगभग 800 घंटे की जटिल हवाई गतिविधियों को अंजाम दिया गया.
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A FINAL FIGHTER SORTIE. A LIFETIME OF PASSION. At the controls of the indigenous Tejas, the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal AP Singh, takes to the skies for his last fighter sortie — a defining moment in a distinguished career shaped by an abiding passion for flying and an unwavering commitment to serving the Nation. Flying alongside Friendly Foreign Country aircraft and the Suryakiran Aerobatic Team during Exercise #TarangShakti26, the sortie reflects the spirit of a fighter pilot who has always believed in leading from the front. As one chapter draws to a close, the passion remains undiminished. The skies may mark the end of a flying chapter, but the mission of service to the Nation continues. Once a fighter pilot. Always a fighter pilot. #IndianAirForce #PowerInPartnership #Tejas #TarangShakti26 @ausairforce @armeedelair @usairforce @team_luftwaffe @modgovae @defenceminindia @HQ_IDS_India @careeriniaf @air_veterans— Indian Air Force (@IAF_MCC) October 12, 2026
पहली बार दिखा अमेरिकी F-35 का दम : इस अभ्यास का सबसे बड़ा आकर्षण अमेरिका का पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर F-35 लाइटनिंग-2 रहा, जिसने पहली बार भारतीय आकाश में उड़ान भरी. इसके अलावा अमेरिका का हवा में ईंधन भरने वाला KC-135, यूएई का F-16, फ्रांस का रफाल व A330 MRTT, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का C-130J और जर्मनी का A400M एटलस विमान भी जोधपुर एयरबेस पर तैनात रहे. अब यह युद्धाभ्यास दो साल बाद आयोजित किया जाएगा.
तेजस एमके-1ए का सेना को इंतजार : युद्धाभ्यास के दौरान स्वदेशी फाइटर तेजस की चर्चा रही. अभ्यास में स्वदेशी तेजस ने सबका ध्यान खींचा, लेकिन इसकी आधुनिक खेप की आपूर्ति अब भी अटकी है. वायुसेना ने 2021 में 83 और सितंबर 2025 में 97 विमानों की खरीद के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को आदेश दिए थे. वायुसेना ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को कुल 180 'तेजस एमके-1ए' विमानों के लिए करीब 1.10 लाख करोड़ रुपये के दो अनुबंध किए हैं. अमेरिकी कंपनी से F-404 इंजन मिलने में देरी सहित अन्य कारणों के चलते इसकी डिलीवरी प्रभावित हुई है. हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल दिसंबर तक पहला विमान वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा.
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