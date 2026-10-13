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Tarang Shakti 2026 : जोधपुर में वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत ने तेजस में भरी उड़ान, 31 को हो रहे रिटायर

तरंग शक्ति 2026 का समापन ( Photo Source : indian air force )

जोधपुर : भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने सोमवार को जोधपुर एयरबेस पर स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान 'तेजस' में उड़ान भरी. 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे एयर चीफ मार्शल के लिए एक फाइटर पायलट के तौर पर यह आखिरी उड़ान थी. वायुसेना ने इसका वीडियो भी जारी किया है. एक नवंबर से एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना की कमान संभालेंगे, जो इस खास मौके पर जोधपुर में ही मौजूद थे.

तरंग शक्ति 2026 के आधिकारिक समापन के लिए दोनों अधिकारी सोमवार को जोधपुर में थे. दोनों शीर्ष अधिकारी बहुपक्षीय युद्धाभ्यास 'तरंग शक्ति 2026' के आधिकारिक समापन के लिए जोधपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने विदेशी मेहमानों को विदाई दी. इस बड़े सैन्य अभ्यास में भारत समेत आठ देशों की वायुसेनाओं ने हिस्सा लिया. युद्धाभ्यास के दौरान करीब 150 देशी और विदेशी लड़ाकू विमानों ने आसमान में अपना दम दिखाया. कुल 600 से अधिक उड़ानें भरी गईं और लगभग 800 घंटे की जटिल हवाई गतिविधियों को अंजाम दिया गया.