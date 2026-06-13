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असम में वायुसेना का विमान क्रैशः जानें रशियन मेड AN-32 विमान हादसों की 1986 से अब तक की पूरी टाइमलाइन

असम के जोरहाट में शनिवार, 13 जून, 2026 को इंडियन एयर फ़ोर्स के AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के क्रैश होने के बाद चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन. ( IANS )

8 जून 2009: अरुणाचल प्रदेश के मेचुका से उड़ान भरने के तुरंत बाद एक AN-32 विमान रिनची पर्वत की ढलान से टकरा गया था. इस दर्दनाक हादसे में विमान में सवार सभी 13 सैन्य कर्मी (7 क्रू मेंबर और 6 अन्य सैन्य कर्मी) मारे गए थे. जब विमान 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, तब वह तातो गांव के पास रिनची पर्वत (Mt Rinchi) की ढलान से टकरा गया था. विमान का मलबा अगले दिन मेचुका से लगभग 25 किमी दक्षिण-पूर्व में मिला था.

15 दिसंबर 2011: असम के इसी जोरहाट-रोरिया एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एक अन्य AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. विमान इस कदर क्षतिग्रस्त हुआ कि उसे हमेशा के लिए कबाड़ (राइट-ऑफ) घोषित करना पड़ा, हालांकि इस घटना में सभी लोग सुरक्षित रहे. यह विमान एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था.

20 सितंबर 2014: बठिंडा से चंडीगढ़ आ रहा एक AN-32 विमान लैंडिंग के समय संतुलन बिगड़ने से रनवे पर पलट गया और उसमें आग लग गई. लैंडिंग के समय विमान का संतुलन बिगड़ गया. रनवे को छूते ही विमान का दाहिना पंख जमीन से टकराकर टूट गया, जिससे विमान रनवे से बाहर निकल गया. इसके बाद विमान घास के मैदान में घिसटते हुए उल्टा होकर पलट गया और उसमें भीषण आग लग गई. हैरान करने वाली बात यह रही कि विमान के पूरी तरह नष्ट होने के बावजूद, उसमें सवार सभी नौ लोग मामूली चोटों के साथ सुरक्षित बच गए.

3 जून 2019: जोरहाट से मेचुका के लिए उड़ान भरने के महज आधे घंटे बाद एक AN-32 विमान लापता हो गया था. उड़ान के करीब आधे घंटे बाद, उसका रेडियो और रडार संपर्क टूट गया था. आठ दिनों के सघन सर्च ऑपरेशन के बाद अरुणाचल प्रदेश के लिपो के पास 12,000 फीट की ऊंचाई पर इसका मलबा मिला. इस भीषण क्रैश में विमान में सवार सभी 13 सैन्य कर्मी (8 क्रू मेंबर और 5 अन्य सैन्य कर्मी) शहीद हो गए थे.

7 मार्च 2025: पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर पूरी तरह नष्ट हो गया था. विमान लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, तभी अज्ञात कारणों से वह एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. गनीमत यह रही कि विमान में सवार सभी सैन्य कर्मी सुरक्षित बच निकले. यह इस विमान के इतिहास के उन दुर्लभ हादसों में से था जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ.

असम के जोरहाट में शनिवार, 13 जून, 2026 को इंडियन एयर फ़ोर्स के AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के क्रैश होने के बाद चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन. (IANS)

इस ताज़ा और दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर वायुसेना के इस सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले विमान के सुरक्षा रिकॉर्ड पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पिछले चार दशकों में इस विमान ने कई बार अपने जांबाज सैन्य कर्मियों को निगला है. आइए, जानते हैं - भारत में AN-32 विमान हादसों की वो खौफनाक टाइमलाइन, जिसने समय-समय पर देश को झकझोर कर रख दिया.

हैदराबादः असम के जोरहाट में 13 जून 2026 को, भारतीय वायुसेना का एंटोनोव AN-32 मालवाहक विमान हादसे का शिकार हो गया. रोरिया एयरफोर्स बेस पर लैंडिंग के दौरान विमान में आग लग गई, जिससे विमान पूरी तरह नष्ट हो गया. इस हादसे में पांच सैन्यकर्मी शहीद हो गये. खबरों के मुताबिक, लैंडिंग के समय विमान में आग लग गई, जिसके बाद हवाई पट्टी पर घना धुआं और आग की लपटें उठती देखी गईं.

23 फरवरी 2000: कर्नाटक के बैंगलोर-हिंदुस्तान एयरपोर्ट पर लैंडिंग एप्रोच के दौरान एक AN-32 विमान शहर के विजयनगर इलाके में गिर गया. साल 1984 में बना यह विमान रनवे 09 की दहलीज से लगभग 13 किमी पहले विजयनगर जिले के एक इलाके में गिर गया. इस क्रैश के बावजूद, राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ. चालक दल, यात्रियों या जमीन पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई.

7 मार्च 1999: नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय घने कोहरे के कारण एक AN-32 विमान रनवे से पहले पप्पनकलां इलाके में एक कंक्रीट की पानी की टंकी से टकराकर क्रैश हो गया. इस हादसे में विमान में सवार सभी 18 सैन्य कर्मियों के साथ-साथ जमीन पर मौजूद 3 नागरिकों की भी मौत हो गई थी, जिससे कुल मौतों का आंकड़ा 21 पहुंच गया था. यह विमान ग्वालियर से नई दिल्ली आ रहा था, जहां से इसे आगे पोखरण जाना था.

1 अप्रैल 1992: पंजाब के बूथगढ़ के पास एक बेहद हैरान करने वाला वाकया हुआ. रात के ट्रेनिंग मिशन के दौरान फॉर्मेशन में उड़ रहे दो AN-32 विमान (K2669 और K3055) हवा में ही आपस में टकरा गए और नीचे गेहूं के खेत में जा गिरे. इस मिड-एयर कोलिजन में दोनों विमान नष्ट हो गए और दोनों विमानों के सभी 8 क्रू मेंबर्स (प्रत्येक में 4) की मौत हो गई थी.

यह विमान नौ विमानों के एक समूह (फॉर्मेशन) के हिस्से के रूप में चंडीगढ़ एयरपोर्ट से रवाना हुआ था. उड़ान के दौरान, समूह के तीसरे नंबर के विमान ने गलती से मुख्य विमान को दूसरा विमान समझ लिया और अपनी सही स्थिति में आने की कोशिश करने लगा. ऐसा करते समय, वह अपने दाहिनी ओर उड़ रहे एक अन्य एएन-32 विमान से टकरा गया.

15 जुलाई 1990: ताम्बरम से तिरुवनंतपुरम जा रहा एक AN-32 विमान कम ऊंचाई होने के कारण केरल के पोनमुडी पर्वत के जंगलों में पेड़ों से टकराकर क्रैश हो गया. इस हादसे में विमान में सवार सभी 5 क्रू मेंबर्स ने अपनी जान गंवा दी थी. यह विमान ताम्बरम से तिरुवनंतपुरम की उड़ान पर था. लैंडिंग के लिए नीचे आते समय चालक दल को यह अहसास नहीं हुआ कि विमान की ऊंचाई बहुत कम है.

4 अक्टूबर 1988: आगरा से भुवनेश्वर जा रहा एक एंटोनोव एएन-32 (Antonov AN-32) सैन्य विमान उत्तर प्रदेश के शिवराजपुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. विमान उड़ान पर था, तभी अज्ञात कारणों से वह नीचे आ गया और एक घाटी के मैदानी इलाके से टकरा गया. इस दुखद हादसे में विमान में सवार सभी 10 सैन्य कर्मियों (3 क्रू मेंबर और 7 अन्य सैन्य कर्मी) की मौत हो गई थी.

22 मार्च 1986: पठानकोट से किश्तवाड़ जा रहा भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. लैंडिंग के दौरान, यह एयरपोर्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर एक पहाड़ की ढलान से टकरा गया. इस भीषण दुर्घटना में विमान में सवार सभी 17 सैन्य कर्मियों (3 क्रू मेंबर और 14 अन्य सैन्य कर्मी) की जान चली गई थी.

IAF के An-32 एयरक्राफ्ट ने 22 अप्रैल, 2026 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में इमरजेंसी लैंडिंग फ़ील्ड एक्टिवेशन एक्सरसाइज़ के तहत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग और टेकऑफ़ प्रैक्टिस की. (IANS)

एंटोनोव AN-32 विमान के बारे में जानें

एंटोनोव AN-32 तत्कालीन सोवियत संघ (वर्तमान में यूक्रेन) द्वारा निर्मित एक जुड़वां इंजन वाला मालवाहक सैन्य परिवहन विमान है. जिसे विशेष रूप से पहाड़ों, बेहद गर्म मौसम और कठिन परिस्थितियों वाले इलाकों में उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया था. भारतीय वायुसेना ने अपनी रणनीतिक जरूरतों, जैसे कि सियाचिन और लद्दाख जैसे ऊंचे और दुर्गम क्षेत्रों में सेना के जवानों, हथियारों और रसद की आपूर्ति करने के लिए साल 1984 में इसे अपने बेड़े में शामिल किया था.

इस विमान की सबसे बड़ी खासियत इसके पंखों के ऊपर लगे बेहद शक्तिशाली टर्बोप्रॉप इंजन हैं, जो इसे छोटे और कच्चे रनवे से भी आसानी से उड़ान भरने और लैंड करने की ताकत देते हैं. भले ही हाल के वर्षों में इसके हादसों के कारण इस पर सवाल उठे हों, लेकिन कारगिल युद्ध से लेकर देश में आई हर प्राकृतिक आपदा के समय राहत सामग्री पहुंचाने तक, यह विमान पिछले चार दशकों से भारतीय वायुसेना की रीढ़ बना हुआ है.

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