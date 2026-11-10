'विक्रम-बेताल' की यह कहानी सुन लीजिए, नहीं तो डूब जाएगी गाढ़ी कमाई! जानें सोशल मीडिया पर कैसे बुना जाता है जाल
I4C विक्रम-बेताल का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया यूजर्स को ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूक कर रहा है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : November 10, 2026 at 2:42 PM IST
नई दिल्ली: देश में लगातार बढ़ रहे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने एक अनोखी पहल की है. मशहूर लोककथा 'विक्रम-बेताल' को आधुनिक रंग में ढालते हुए I4C ने एआई (AI) जनरेटेड वीडियो के जरिए लोगों को जागरूक करना शुरू किया है. इस अभियान के तहत बेताल, राजा विक्रमादित्य को कहानी सुनाकर समझा रहा है कि कैसे सोशल मीडिया पर पैसा दोगुना करने वाले विज्ञापन, एक बड़ा ट्रैप होते हैं.
इस वीडियो में बेताल, सुमित नाम के एक लड़के की कहानी सुनाता है, जिसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का बहुत शौक है. एक दिन, जब सुमित सोशल मीडिया देख रहा था, तो उसकी नजर एक आकर्षक विज्ञापन पर पड़ी. इस विज्ञापन में दावा किया गया था कि एक छोटा सा निवेश करने पर कुछ ही दिनों में उसका पैसा दोगुना हो जाएगा. इस लुभावने ऑफर ने उसका ध्यान खींच लिया, लेकिन इस बेहद मुनाफे वाले दिखने वाले मौके के पीछे असल में एक बड़ा स्कैम छिपा था.
अपने इस नए 'विक्रम-बेताल' अभियान के जरिए, I4C पारंपरिक तौर पर जारी की जाने वाली उबाऊ चेतावनियों के बजाय जाने-माने किरदारों और कहानी कहने के तरीके का इस्तेमाल कर रही है, ताकि साइबर सुरक्षा के संदेशों को लोगों के लिए समझना आसान बनाया जा सके. साइबर विशेषज्ञों ने भी इस अनूठे प्रयास की सराहना करते हुए लोगों को गारंटीड हाई रिटर्न के झांसे में न आने की सलाह दी है.
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जोखिम परामर्श निगम (रिस्क कंसल्टिंग कॉरपोरेशन) 'लेंसर्स नेटवर्क लिमिटेड' के चेयरमैन और जाने-माने साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ कुंवर विक्रम सिंह के मुताबिक, विक्रम-बेताल जैसी लोककथाओं और रामायण व महाभारत जैसे महाकाव्यों का इस्तेमाल हमेशा लोगों को प्रेरित करता है.
पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के आंतरिक सुरक्षा सलाहकार (इंटरनल सिक्योरिटी एडवाइजर) रह चुके सिंह ने आगे कहा, "भारत में लोग हमेशा ऐसी लोककथाओं और महाकाव्यों के किरदारों का सम्मान करते हैं और उनकी बातों को मानते हैं. साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए I4C द्वारा अपनाई गई यह एक बहुत ही अच्छी और सराहनीय पहल है."
जाने-माने साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ कुंवर विक्रम सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, "यह संदेश बिल्कुल सीधा और सरल है. कोई भी ऐसा विज्ञापन जो 10 गुना मुनाफे का वादा करता हो, निवेश का कोई ऐसा मौका जो दिखने में बहुत ही शानदार और अविश्वसनीय लगे, या फिर तुरंत निवेश करने का दबाव बनाया जा रहा हो- तो ऐसी स्थिति में तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और शक होना चाहिए."
कुंवर विक्रम सिंह ने कहा, "इसका असली संदेश यह है कि लोगों को जल्दी मुनाफा कमाने के लालच में आकर बुनियादी वित्तीय सावधानी को नहीं भूलना चाहिए. निवेशकों को हमेशा यह जांचना चाहिए कि निवेश कराने वाली संस्था भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास रजिस्टर्ड है या नहीं. उन्हें निवेश करने वाले प्लेटफॉर्म की असलियत परखनी चाहिए और अनजान बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर करने से बचना चाहिए."
A small loan can come with a big risk! https://t.co/DHOlCZmMDr— CyberDost I4C (@Cyberdost) November 10, 2026
इन्वेस्टमेंट फ्रॉड साइबर अपराध के एक बड़े खतरे के रूप में उभरा
यह चेतावनी ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में आई भारी तेजी के बीच आई है, जिसमें निवेश और स्टॉक-ट्रेडिंग घोटाले लोगों के नुकसान का एक बहुत बड़ा जरिया बनकर उभरे हैं.
दिलचस्प बात यह है कि I4C के तहत साल 2021 में 'सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम' (CFCFRMS) की शुरुआत की गई थी, ताकि वित्तीय धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट की जा सके और जालसाजों द्वारा पैसे ऐंठने पर रोक लगाई जा सके. I4C द्वारा संचालित CFCFRMS के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल 31 दिसंबर तक 23.61 लाख से अधिक शिकायतों में 8,189 करोड़ रुपये से ज्यादा की वित्तीय राशि को डूबने से बचाया जा चुका है.
गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारतीयों ने साल 2023 में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में 7,465.18 करोड़ रुपये गंवाए थे. यह रकम साल 2024 में तेजी से बढ़कर 22,845.73 करोड़ रुपये और साल 2025 में 22,495 करोड़ रुपये हो गई. साल 2025 के दौरान साइबर धोखाधड़ी में गंवाए गए 22,495 करोड़ रुपये में से लगभग 76 प्रतिशत हिस्सा अकेले इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का था, जिसमें पोंजी स्कीम्स, शेयर बाजार का फर्जी कारोबार और क्रिप्टोकरेंसी घोटाले शामिल हैं.
This Diwali, make cyber safety a part of your celebrations. Keep your passwords secure, avoid clicking on unknown links, never scan unknown QR codes, and stay alert while making UPI payments. Because the festive spirit shines brighter when your hard-earned money is safe. Wishing everyone a happy and cyber-safe Diwali from CyberDost i4c. #CyberDosti4C #SafeDiwali #CyberSafety #DigitalSafety #CyberAwareness #Diwali2026— CyberDost I4C (@Cyberdost) November 8, 2026
जालसाज कैसे बुनते हैं अपना जाल
I4C ने चेतावनी दी है कि साइबर अपराधी संभावित निवेशकों को आकर्षित करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रायोजित विज्ञापनोंका इस्तेमाल करते हैं. कई बार इन विज्ञापनों में जानी-मानी हस्तियों के डीपफेक वीडियो और तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया जाता है.
I4C के मुताबिक, इसके बाद पीड़ितों को व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स पर ले जाया जाता है, जिन्हें असली और भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्लेटफॉर्म की तरह पेश किया जाता है. I4C ने कहा, "जालसाज लोगों का भरोसा जीतने के लिए स्टॉक टिप्स, फर्जी ट्रेडिंग एप्लीकेशन और मुनाफे के झूठे स्क्रीनशॉट या स्टेटमेंट शेयर करते हैं."
शुरुआत में, स्कीम को असली दिखाने के लिए लोगों को छोटा-मोटा मुनाफा भी कराया जाता है. लेकिन जैसे ही वे बड़ी रकम निवेश करते हैं, उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं और जालसाज गायब हो जाते हैं.
इससे पहले जारी की गई एक एडवाइजरी में, I4C ने लोगों को शेयर बाजार के नाम पर चल रही फर्जी वेबसाइटों और एप्लीकेशनों के प्रति विशेष रूप से आगाह किया था. उन्होंने चेतावनी दी थी कि ये स्पॉन्सर्ड विज्ञापन एक सोची-समझी वित्तीय धोखाधड़ी का पहला कदम हो सकते हैं.
दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने दिसंबर 2023 में संगठित निवेश और टास्क-बेस्ड फ्रॉड (काम के बदले पैसे देने वाले घोटाले) में शामिल 100 से अधिक वेबसाइटों की पहचान भी की थी. रिपोर्ट के अनुसार, ये वेबसाइटें सीधे-साधे लोगों को निशाना बनाने के लिए डिजिटल विज्ञापनों, मैसेजिंग प्लेटफॉर्मों और किराए के बैंक खातों का इस्तेमाल कर रही थीं.
घर की चाबी किसी अनजान को नहीं देते… तो अपने WhatsApp की चाबी क्यों दें? https://t.co/U0pyCRGm7i— CyberDost I4C (@Cyberdost) November 8, 2026
तुरंत रिपोर्ट करना बेहद जरूरी
I4C ने कहा है कि धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट करने से अधिकारियों और बैंकों को पैसा गायब होने से पहले ही कदम उठाने में मदद मिल सकती है. संस्था ने जोर देकर कहा है कि जो कोई भी ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार होता है, उसे तुरंत 1930 डायल करना चाहिए या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (https://cybercrime.gov.in) पर अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए.
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