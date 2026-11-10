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'विक्रम-बेताल' की यह कहानी सुन लीजिए, नहीं तो डूब जाएगी गाढ़ी कमाई! जानें सोशल मीडिया पर कैसे बुना जाता है जाल

I4C द्वारा जारी वीडियो का अंश. ( @/x.com/Cyberdost )

नई दिल्ली: देश में लगातार बढ़ रहे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने एक अनोखी पहल की है. मशहूर लोककथा 'विक्रम-बेताल' को आधुनिक रंग में ढालते हुए I4C ने एआई (AI) जनरेटेड वीडियो के जरिए लोगों को जागरूक करना शुरू किया है. इस अभियान के तहत बेताल, राजा विक्रमादित्य को कहानी सुनाकर समझा रहा है कि कैसे सोशल मीडिया पर पैसा दोगुना करने वाले विज्ञापन, एक बड़ा ट्रैप होते हैं.

इस वीडियो में बेताल, सुमित नाम के एक लड़के की कहानी सुनाता है, जिसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का बहुत शौक है. एक दिन, जब सुमित सोशल मीडिया देख रहा था, तो उसकी नजर एक आकर्षक विज्ञापन पर पड़ी. इस विज्ञापन में दावा किया गया था कि एक छोटा सा निवेश करने पर कुछ ही दिनों में उसका पैसा दोगुना हो जाएगा. इस लुभावने ऑफर ने उसका ध्यान खींच लिया, लेकिन इस बेहद मुनाफे वाले दिखने वाले मौके के पीछे असल में एक बड़ा स्कैम छिपा था.