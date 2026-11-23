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WhatsApp Web यूजर्स सावधान! एक गलती से हैक हो सकता है आपका अकाउंट! I4C की एडवाइजरी जारी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( getty images and ians )

नई दिल्ली: क्या आप ऑफिस या दूसरे कंप्यूटर पर WhatsApp Web चलाते हैं. अगर जवाब हां में है तो सावधान हो जाइए. गृह मंत्रालय की साइबर एजेंसी I4C ने वॉट्सऐप वेब को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है.

इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) की नेशनल साइबरक्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (NCTAU) ने ऑथेंटिकेटेड WhatsApp वेब सेशन के गलत इस्तेमाल को लेकर जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि अगर किसी कंप्यूटर पर WhatsApp Web का लॉग-इन सेशन खुला रह जाता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति या साइबर अपराधी संबंधित शख्स का मैसेज पढ़ सकता है.

यह चेतावनी इसलिए जरूरी है क्योंकि WhatsApp वेब का इस्तेमाल कर्मचारी और पेशेवर लोग ऑफिस कंप्यूटर और दूसरे शेयर्ड डिवाइस पर रोज़ाना बातचीत के लिए बड़े पैमाने पर करते हैं. चेतावनी में कहा गया है कि अगर वॉट्सएप लॉग-इन सेशन खुला रह जाता है तो दूसरा शख्स अकाउंट होल्डर की नकल कर सकते हैं और फ्रॉड, फिशिंग गतिविधि कर सकते हैं. अलर्ट के मुताबिक, एक ऑथेंटिकेटेड WhatsApp वेब सेशन का गलत इस्तेमाल कुछ हालात में, यूजर के WhatsApp अकाउंट का बिना इजाजत एक्सेस पाने के लिए किया जा सकता है. एडवाइजरी में कहा गया है, "इस तरह के एक्सेस से गलत इरादे वाले लोग मैसेज पढ़ सकते हैं, अकाउंट होल्डर बनकर मैसेज भेज सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट और ग्रुप बातचीत को एक्सेस कर सकते हैं और सोशल इंजीनियरिंग और दूसरे साइबर क्राइम के लिए यूजर की पहचान से जुड़े भरोसे का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं." NCTAU ने खास तौर पर यूजर्स को कंप्यूटर पर WhatsApp Web सेशन के जरिए सरकारी, ऑर्गनाइजेशनल, फाइनेंशियल, कॉन्फिडेंशियल या दूसरी संवेदनशील जानकारी शेयर करने से मना किया है. इसने अकाउंट्स को स्थायी रूप से लॉग इन रखने के खिलाफ भी चेतावनी दी है. खासकर ऑफिस सिस्टम या डिवाइस पर, जहां दूसरे लोगों की पहुंच आसान होती है. एडवाइजरी में बताई गई मुख्य सावधानियों में से एक यह है कि हर सेशन के बाद मैन्युअली लॉग आउट करना होगा. इसमें कहा गया है, "सिर्फ ब्राउजर विंडो या WhatsApp Web टैब बंद करना ऑथेंटिकेटेड सेशन को खत्म करने के लिए काफी नहीं माना जाना चाहिए."