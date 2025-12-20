ETV Bharat / bharat

"मैं चुपके से दिल्ली नहीं जाऊंगा": कर्नाटक में 'पावर शेयरिंग' की नई अटकलों पर बोले डीके शिवकुमार

कर्नाटक में सत्ता संग्राम को लेकर छिड़ी नई अटकलों पर DCM डीके शिवकुमार ने कहाकि हाईकमान बुलाएगा तो सीएम सिद्धारमैया के साथ दिल्ली जाऊंगा.

DK Shivakumar
कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने पॉवर टसल पर दी सफाई. (ANI)
बेंगलुरु (कर्नाटक): कर्नाटक में पावर शेयरिंग को लेकर नई अटकलों के बीच, राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने दोहराया है कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान के बुलाने पर वह मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ नई दिल्ली जाएंगे.

शिवकुमार शनिवार को बेंगलुरु में रिपोर्टरों से बात कर रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि क्या वह और सीएम कांग्रेस पार्टी हाईकमान से मिलने दिल्ली जाएंगे.

डीके शिवकुमार ने कहा, "मैं चुपके से दिल्ली नहीं जाऊंगा. जब हाईकमान हमें बुलाएगा, तो मैं सीएम के साथ जाऊंगा. अगर हम जा रहे हैं तो हम आपको (मीडिया को) बता देंगे."

इससे पहले 19 दिसंबर को, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने "ढाई साल" के पावर-शेयरिंग एग्रीमेंट के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था, और कहा था कि वह सीएम बने रहेंगे.

अपने कार्यकाल के बारे में विपक्ष के बार-बार पूछे गए सवालों और रुकावटों का जवाब देते हुए, सिद्धारमैया ने साफ़ किया कि ऐसा कोई इंतजाम नहीं है और जब तक पार्टी हाईकमान कोई और फैसला नहीं करता, वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे.

सिद्धारमैया ने कहा, "पहले, लोगों को हमें आशीर्वाद देना होगा. फिर विधायक लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में नेता चुनेंगे, और उसके बाद हाईकमान फैसला करेगा. मैंने बस इतना ही कहा है. अब भी, मैं मुख्यमंत्री हूं, और जब तक हाईकमान कोई और फैसला नहीं करता, मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा."

डीके शिवकुमार को कांग्रेस हाईकमान द्वारा CM बनाए जाने की अटकलें कुछ दिनों तक चलती रहीं, जब तक कि पार्टी ने दोनों नेताओं के एक-दूसरे के घरों पर नाश्ते पर मिलने और पार्टी एकता दिखाने के लिए एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इस मामले को साफ नहीं किया. इससे पहले, डीके शिवकुमार ने अपनी डिनर मीटिंग के नेचर के बारे में अटकलों को खारिज कर दिया था.

शिवकुमार ने कहा, "किसने कहा? कोई डिनर मीटिंग या कुछ और नहीं था. मैं अपने पूर्व DCC प्रेसिडेंट को सम्मान देने के लिए डिनर पर गया था, उन्होंने कर्नाटक, बेलगावी में बहुत योगदान दिया है. इसलिए उन्हें सम्मान देने के लिए, मैं अपने दोस्तों के साथ गया। कोई और पॉलिटिक्स नहीं है."

इस बीच, BJP MLC चलवाड़ी नारायणस्वामी ने आरोप लगाया कि CM सिद्धारमैया और उनके डिप्टी DK शिवकुमार के बीच टॉप पोस्ट को लेकर चल रही खींचतान में राज्य के हितों को नजरअंदाज किया गया है.

