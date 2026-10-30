जीवन के अंतिम क्षण तक जनता की सेवा में ही जुटा रहूंगा: प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री मोदी (PM MODI) ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि जब देश किसी संकट का सामना करता है तो वह खुशी मनाता है.
Published : October 30, 2026 at 6:05 PM IST
भीलड़ी (गुजरात): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM MODI) ने शुक्रवार को कहा कि वह अपनी आखिरी सांस तक देश की जनता की सेवा करते रहेंगे. मोदी का यह बयान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी के कुछ दिन बाद आया है.
प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि जब देश किसी संकट का सामना करता है तो वह खुशी मनाता है और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच उर्वरकों तथा रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर लोगों में घबराहट फैलाता है.
मोदी ने कहा कि किसान, युवा और महिलाएं विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि कुछ लोगों को देश की प्रगति रास नहीं आ रही है. प्रधानमंत्री गुजरात में बनासकांठा जिले के भीलड़ी में ‘भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर’ का उद्घाटन करने और 14,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे.
मोदी ने कहा, "मैं जीवन के अंतिम क्षण तक जनता की सेवा में ही जुटा रहूंगा." इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 24वीं किस्त भी जारी की. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है.
किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, "कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को संकट में देखना चाहते हैं. देश पर मुसीबत आने पर उन्हें वास्तव में खुशी मिलती है. जब भी देश किसी संकट का सामना करता है, वे उसमें आनंद तलाशते हैं." भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण एवं उर्वरक आयात के स्रोत खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि युद्ध के कारण पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए पूरा देश एकजुट है, लेकिन कुछ लोग अफवाहें फैलाकर जनता में घबराहट पैदा कर रहे हैं.
दुर्भाग्य से कुछ लोगों को विकास करता हुआ भारत अच्छा नहीं लग रहा है। ये ऐसे लोग हैं, जो देश को मुश्किल में देखना चाहते हैं। जब देश पर संकट आता है, तो इनको खुशी मिलती है। इसका ताजा उदाहरण है, ईरान और खाड़ी देशों के आस पास चल रहे युद्ध। इस दौरान भारत जब एकजुट होकर इसका सामना करने में जुटा था, तब ये लोग अफवाहें फैला रहे थे। किसानों को खाद के लिए डराया गया। बहनों को डराया गया कि अब गैस नहीं मिलेगी। इनका प्लान देश में अफरा-तफरी फैलाने का था, ताकि ये मोदी को बदनाम कर सकें। मैंने कहा था कि मोदी आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। देखिए, यह युद्ध आज भी चल रहा है, लेकिन मोदी ने किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी। - पीएम श्री @narendramodi पूरा देखें: https://t.co/fpcAl8igj9— BJP (@BJP4India) October 30, 2026
मोदी ने आरोप लगाया, "उन्होंने किसानों के बीच यह डर फैलाया कि उर्वरक उपलब्ध नहीं होंगे. उन्होंने कृत्रिम कतारें लगवाईं और घबराहट का माहौल पैदा किया." प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर उन्हें बदनाम करने के लिए देशभर में अराजकता फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि लोगों के मन में यह धारणा पैदा की गई कि फरवरी के अंत में शुरू हुए संघर्ष के कारण रसोई गैस मिलनी बंद हो जाएगी.
मोदी ने जनसभा में कहा, "उन्होंने महिलाओं को भी यह कहकर डराने की कोशिश की कि रसोई गैस मिलनी बंद हो जाएगी. वे पूछ रहे थे कि आप खाना कैसे बनाएंगी. आपके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे. उनकी योजना मोदी को बदनाम करने के लिए देशभर में अराजकता फैलाने की थी."
प्रधानमंत्री ने कहा, "मैंने वादा किया था कि मोदी मजबूती से आपके साथ खड़ा रहेगा. और देखिए, संघर्ष जारी रहने के बावजूद मोदी ने यह सुनिश्चित किया है कि हमारे किसानों को उर्वरकों की कोई कमी न हो." किसानों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि युद्ध के कारण वैश्विक बाजार में उर्वरकों और उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इसका अतिरिक्त बोझ किसानों पर न पड़े.
उन्होंने कहा, "दुनियाभर में यूरिया के एक बोरे की कीमत 3,000 रुपये तक है, जबकि भारतीय किसानों को यह 300 रुपये से भी कम में मिलता है. आप को (किसानों को) यूरिया का एक बोरा महज 300 रुपये में उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने पूरा अतिरिक्त बोझ खुद उठाया है." उन्होंने कहा कि इसी तरह, वैश्विक बाजार में डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक के एक बोरे की कीमत 5,000 रुपये से अधिक हो गई है, जबकि भारतीय किसानों को यह 1,350 रुपये में मिल रहा है.
मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देशभर के किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के जरिए 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली है या उनकी इतनी बचत हुई है. प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के कल्याण और उन्हें सशक्त बनाने को प्राथमिकता दी है. उन्होंने कहा कि शुक्रवार को जारी पीएम-किसान योजना की 24वीं किस्त के तहत करीब 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की गई.
सरकार की पांच योजनाओं के फायदे गिनाते हुए उन्होंने कहा कि 2019 की शुरुआत में पीएम-किसान योजना शुरू होने के बाद से इसके तहत छोटे किसानों के खातों में करीब 4.5 लाख करोड़ रुपये सीधे अंतरित किए जा चुके हैं.
मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने वैश्विक अनिश्चितता के बीच उर्वरकों की बढ़ती कीमतों से किसानों को बचाने के लिए करीब 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं. उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में गेहूं और धान की खेती करने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व्यवस्था के तहत 24 लाख करोड़ रुपये मिले हैं.
प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पिछले 10 से 12 वर्षों में किसानों को दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा दिया गया है. भिलड़ी में प्रधानमंत्री की रैली के आयोजकों ने दर्शकों के बैठने के लिए कुर्सियों के बजाय कार्यक्रम स्थल पर चारपाइयां बिछाई थीं. मोदी ने इस व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि शायद यह उनके संबोधित किए गए सबसे बड़ी ‘चारपाई सभाओं’ में से एक है.
मोदी से पहले रैली को संबोधित करते हुए गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि प्रधानमंत्री को 140 करोड़ भारतीयों का प्रेम और समर्थन हासिल है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस या उसके सहयोगी दलों में से कोई भी मोदी और जनता के बीच के इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकता.
संघवी ने कहा कि खरगे की... टिप्पणी के जवाब में ‘मोदी कहीं नहीं जाएगा’ नारा बनासकांठा जिले के गांवों से कश्मीर और कन्याकुमारी तक देशभर में गूंजा है. मोदी के खिलाफ खरगे की टिप्पणी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष प्रधानमंत्री के प्रति लोगों के समर्थन की ताकत को समझने में नाकाम रहा है.
संघवी ने कहा, "कांग्रेस के एक सामान्य कार्यकर्ता ने बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी अध्यक्ष (खरगे) से कहा कि मोदी कहीं नहीं जाएगा. उसने खरगे से कहा कि यही देश की भावना है." उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी तब तक काम करते रहेंगे, जब तक भारत दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल नहीं हो जाता, आत्मनिर्भर नहीं बन जाता और विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर नहीं जाता.
(इनपुट-भाषा)
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