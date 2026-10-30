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जीवन के अंतिम क्षण तक जनता की सेवा में ही जुटा रहूंगा: प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री गुजरात में बनासकांठा जिले के भीलड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए ( PTI )

भीलड़ी (गुजरात): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM MODI) ने शुक्रवार को कहा कि वह अपनी आखिरी सांस तक देश की जनता की सेवा करते रहेंगे. मोदी का यह बयान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी के कुछ दिन बाद आया है.

प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि जब देश किसी संकट का सामना करता है तो वह खुशी मनाता है और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच उर्वरकों तथा रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर लोगों में घबराहट फैलाता है.

मोदी ने कहा कि किसान, युवा और महिलाएं विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि कुछ लोगों को देश की प्रगति रास नहीं आ रही है. प्रधानमंत्री गुजरात में बनासकांठा जिले के भीलड़ी में ‘भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर’ का उद्घाटन करने और 14,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. मोदी ने कहा, "मैं जीवन के अंतिम क्षण तक जनता की सेवा में ही जुटा रहूंगा." इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 24वीं किस्त भी जारी की. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, "कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को संकट में देखना चाहते हैं. देश पर मुसीबत आने पर उन्हें वास्तव में खुशी मिलती है. जब भी देश किसी संकट का सामना करता है, वे उसमें आनंद तलाशते हैं." भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण एवं उर्वरक आयात के स्रोत खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि युद्ध के कारण पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए पूरा देश एकजुट है, लेकिन कुछ लोग अफवाहें फैलाकर जनता में घबराहट पैदा कर रहे हैं. मोदी ने आरोप लगाया, "उन्होंने किसानों के बीच यह डर फैलाया कि उर्वरक उपलब्ध नहीं होंगे. उन्होंने कृत्रिम कतारें लगवाईं और घबराहट का माहौल पैदा किया." प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर उन्हें बदनाम करने के लिए देशभर में अराजकता फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि लोगों के मन में यह धारणा पैदा की गई कि फरवरी के अंत में शुरू हुए संघर्ष के कारण रसोई गैस मिलनी बंद हो जाएगी. मोदी ने जनसभा में कहा, "उन्होंने महिलाओं को भी यह कहकर डराने की कोशिश की कि रसोई गैस मिलनी बंद हो जाएगी. वे पूछ रहे थे कि आप खाना कैसे बनाएंगी. आपके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे. उनकी योजना मोदी को बदनाम करने के लिए देशभर में अराजकता फैलाने की थी." प्रधानमंत्री ने कहा, "मैंने वादा किया था कि मोदी मजबूती से आपके साथ खड़ा रहेगा. और देखिए, संघर्ष जारी रहने के बावजूद मोदी ने यह सुनिश्चित किया है कि हमारे किसानों को उर्वरकों की कोई कमी न हो." किसानों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि युद्ध के कारण वैश्विक बाजार में उर्वरकों और उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इसका अतिरिक्त बोझ किसानों पर न पड़े. उन्होंने कहा, "दुनियाभर में यूरिया के एक बोरे की कीमत 3,000 रुपये तक है, जबकि भारतीय किसानों को यह 300 रुपये से भी कम में मिलता है. आप को (किसानों को) यूरिया का एक बोरा महज 300 रुपये में उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने पूरा अतिरिक्त बोझ खुद उठाया है." उन्होंने कहा कि इसी तरह, वैश्विक बाजार में डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक के एक बोरे की कीमत 5,000 रुपये से अधिक हो गई है, जबकि भारतीय किसानों को यह 1,350 रुपये में मिल रहा है.