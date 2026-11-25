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'बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिये को खोजकर वापस भेजें', कूचबिहार में शुभेंदु अधिकरी ने पुलिस को दिए निर्देश

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकरी ( ETV Bharat )

कूचबिहार: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा कि बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को उसी रास्ते से वापस उनके देश भेज दिया जाएगा जिस रास्ते से वे भारत में आए थे. 'रास मेला' के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए, शुभेंदु अधिकारी ने कूचबिहार के पुलिस अधीक्षक मनीष जोशी को निर्देश दिया कि वे बांग्लादेशी घुसपैठियों की तुरंत पहचान करें और उनका पता लगाएं.

उन्होंने राज्य पुलिस से सीमा सुरक्षा बल (BSF) के साथ तालमेल बेहतर करने को भी कहा. उन्होंने कहा, "सीमा पर बीएसएफ के साथ बेहतर कामकाजी संबंध स्थापित किए जाने चाहिए. हमने पहले ही जरूरी जमीन उपलब्ध करा दी है और बाड़ लगाने का बाकी काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा." उन्होंने पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिया कि वे सीमावर्ती इलाकों में नशीले पदार्थों की तस्करी, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त रुख अपनाएं.