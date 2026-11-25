'बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिये को खोजकर वापस भेजें', कूचबिहार में शुभेंदु अधिकरी ने पुलिस को दिए निर्देश
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में शामिल लोगों की उंगलियां तोड़ दी जाएंगी.
Published : November 25, 2026 at 10:25 PM IST
कूचबिहार: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा कि बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को उसी रास्ते से वापस उनके देश भेज दिया जाएगा जिस रास्ते से वे भारत में आए थे. 'रास मेला' के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए, शुभेंदु अधिकारी ने कूचबिहार के पुलिस अधीक्षक मनीष जोशी को निर्देश दिया कि वे बांग्लादेशी घुसपैठियों की तुरंत पहचान करें और उनका पता लगाएं.
उन्होंने राज्य पुलिस से सीमा सुरक्षा बल (BSF) के साथ तालमेल बेहतर करने को भी कहा. उन्होंने कहा, "सीमा पर बीएसएफ के साथ बेहतर कामकाजी संबंध स्थापित किए जाने चाहिए. हमने पहले ही जरूरी जमीन उपलब्ध करा दी है और बाड़ लगाने का बाकी काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा." उन्होंने पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिया कि वे सीमावर्ती इलाकों में नशीले पदार्थों की तस्करी, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त रुख अपनाएं.
"पुलिस अधीक्षक, ध्यान से सुनें, आपको इस जिले में बांग्लादेश से आए अवैध मुस्लिम घुसपैठियों की पहचान करनी होगी. उन्हें उसी रास्ते से वापस भेजा जाना चाहिए, जिस रास्ते से वे आए थे. जहां तक उन हिंदुओं की बात है जो अपने धर्म और अपनी जान बचाने के लिए भारत आए हैं, वे घुसपैठिये नहीं, बल्कि शरणार्थी हैं. उन्हें आश्रय दिया जाना चाहिए."- शुभेंदु अधिकारी, मुख्यमंत्री (पश्चिम बंगाल)
मुख्यमंत्री ने कहा, "सीमावर्ती इलाकों में अवैध मदरसों, गांजे की खेती, नकली नोटों के चलन और फेनसेडिल जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी को पूरी तरह खत्म किया जाना चाहिए." उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद से, राज्य पुलिस और नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं. प्रशासन ने अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी और व्यापार के कई मामलों को सफलतापूर्वक रोका है, खासकर सीमावर्ती इलाकों में चलाए गए अभियानों के जरिए.
शुभेंदु अधिकारी ने सीमावर्ती इलाकों में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर अपना रुख दोहराते हुए चेतावनी दी कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों की 'उंगलियां तोड़ दी जाएंगी.' उन्होंने कहा, "अगर हमारी किसी बहन या बेटी की तरफ कोई उंगली उठती है तो उस उंगली को तोड़ देना चाहिए." हाल ही में राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में भारी बढ़ोतरी के आरोप लगे हैं. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा से जुड़े कुछ मामलों में तो पुलिस 'एनकाउंटर' की बातें भी सामने आई हैं.
शुभेंदु अधिकारी ने खगराबारी में हुए एक हमले का भी जिक्र किया, जो उनके नेता प्रतिपक्ष रहने के दौरान हुआ था. उन्होंने कहा, "मैंने बहुत कुछ सहा है. मुझे याद है कि कैसे खगराबारी में मेरी कार पर पेट्रोल डाल दिया गया था. मेरे पास अभी भी उसकी तस्वीरें हैं. विकास तो होगा ही, और साथ ही हिसाब भी लिया जाएगा."
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