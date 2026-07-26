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क्या देवेंद्र फडणवीस केंद्र में नई भूमिका संभालेंगे? मुख्यमंत्री ने खुद दी सफाई, जानें क्या कहा

नागपुर: NEET पेपर लीक विवाद पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन और धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद से महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई. राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की. हालांकि, इस बात को गुप्त रखा गया कि वे असल में किससे मिले और क्या चर्चा हुई. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब खुद इन मामलों पर सफाई दी है.

छात्रों के लंबे विरोध के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया और फडणवीस तुरंत दिल्ली चले गए. कहा गया कि यह दौरा पहले से निर्धारित था. हालांकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि फडणवीस दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिले, लेकिन इन बैठकों की जानकारी को सीक्रेट रखा गया. इससे यह अंदाजा लगाया जाने लगा कि क्या फडणवीस केंद्र में कोई भूमिका ले सकते हैं.

इन अटकलों पर बात करते हुए, मुख्यमंत्री फडणवीस ने साफ किया, "मैं मुंबई में हूं; मैं महाराष्ट्र में हूं."

संजय राउत का दावा

देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली दौरे ने राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयासों को हवा दे दी है. उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत के एक दावे से हलचल मच गई; उन्होंने कहा कि फडणवीस को देश के नए शिक्षा मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया जा सकता है. इससे फडणवीस के दिल्ली दौरे के पीछे की असली वजह को लेकर तेज कयास लगने लगे.