क्या देवेंद्र फडणवीस केंद्र में नई भूमिका संभालेंगे? मुख्यमंत्री ने खुद दी सफाई, जानें क्या कहा
धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए. इसलिए कयास लग रहे थे कि फडणवीस दिल्ली जा सकते हैं.
Published : July 26, 2026 at 2:57 PM IST
नागपुर: NEET पेपर लीक विवाद पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन और धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद से महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई. राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की. हालांकि, इस बात को गुप्त रखा गया कि वे असल में किससे मिले और क्या चर्चा हुई. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब खुद इन मामलों पर सफाई दी है.
छात्रों के लंबे विरोध के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया और फडणवीस तुरंत दिल्ली चले गए. कहा गया कि यह दौरा पहले से निर्धारित था. हालांकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि फडणवीस दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिले, लेकिन इन बैठकों की जानकारी को सीक्रेट रखा गया. इससे यह अंदाजा लगाया जाने लगा कि क्या फडणवीस केंद्र में कोई भूमिका ले सकते हैं.
इन अटकलों पर बात करते हुए, मुख्यमंत्री फडणवीस ने साफ किया, "मैं मुंबई में हूं; मैं महाराष्ट्र में हूं."
संजय राउत का दावा
देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली दौरे ने राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयासों को हवा दे दी है. उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत के एक दावे से हलचल मच गई; उन्होंने कहा कि फडणवीस को देश के नए शिक्षा मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया जा सकता है. इससे फडणवीस के दिल्ली दौरे के पीछे की असली वजह को लेकर तेज कयास लगने लगे.
देवेंद्र फडणवीस ने आखिरकार दिल्ली जाने की अटकलों पर विराम लगा दिया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि वह कहीं नहीं जा रहे हैं और मुंबई और महाराष्ट्र में ही रहेंगे. उन्होंने साफ किया, "मैं आज नागपुर में हूं और बाद में मुंबई जाऊंगा; मैं मुंबई में रहता हूं और महाराष्ट्र में ही रहूंगा."
ठाकरे बंधुओं की आलोचना
छात्रों का आंदोलन सफल होने के बाद ठाकरे बंधुओं ने रविवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में विजय रैली को संबोधित किया. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्हें जश्न मनाने की एक वजह मिल गई. फडवीस ने कहा कि वह और उनके साथी उस खुशी में शामिल हैं. आखिर में, इस तरह के मुद्दे किसी खास व्यक्ति या पार्टी से जुड़े नहीं होते; बल्कि, ये युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियां हैं. पीएम मोदी ने इस बारे में संवेदनशीलता दिखाई और उसी हिसाब से फैसले लिए. देश का हित सबसे ऊपर है; इसे ध्यान में रखते हुए, पीएम मोदी ने इस स्थिति में सभी जरूरी फैसले लिए, और इससे जुड़ा बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा.
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