'मैं 55 मिनट बाहर रहा, वापस आए तो मुझे दिक्कत हो रही थी', दिल्ली में वायु प्रदूषण पर बोले CJI सूर्यकांत
सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने दलील दी गई कि वरिष्ठ वकीलों को वर्चुअल मोड में सुनवाई की इजाजत मिलनी चाहिए.
Published : November 26, 2025 at 8:20 PM IST
नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण की वजह से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को वर्चुअल मोड में शिफ्ट करने की संभावना पर विचार किया. सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि एक दिन पहले जब वह एक घंटे की वॉक पर गए थे, तो उन्हें तबीयत ठीक नहीं लगी.
अभी, सुप्रीम कोर्ट हाइब्रिड मोड में काम करता है, जहां सुनवाई फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरीकों से होती है.
वरिष्ठ वकीलों ने सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने दलील दी कि 60 साल से ज्यादा उम्र के वकीलों को वर्चुअल मोड में सुनवाई की इजाजत मिलनी चाहिए. सीजेआई ने कहा कि बार से सलाह करने के बाद, वह 60 साल से ज्यादा उम्र के वकीलों के लिए वर्चुअल सुनवाई की इजाजत देने के विचार पर फैसला करेंगे.
सीजेआई ने यह टिप्पणी तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए की.
चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी. द्विवेदी ने कहा, "मुझे सांस लेने में दिक्कत है... कृपया मेरे सहयोगी को नोट्स लेने दें. मैं अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश होना चाहता हूं." वरिष्ठ वकील ने कहा कि मॉर्निंग वॉक पर जाने के बाद उन्हें कुछ दिक्कतें हो रही हैं. उन्होंने कहा, "ऑनलाइन पेश होने की इजाजत मिल सकती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है…"
सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने इस चिंता पर सहमति जताते हुए कहा, "एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400-500 है."
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि मॉर्निंग वॉक के बाद उन्हें अच्छा महसूस नहीं हुआ. उन्होंने कहा, "मैं सिर्फ वॉक पर जाता हूं. कल, मैं 55 मिनट तक चला, लेकिन जब मैं वापस आया तो यह मुश्किल था… मुझे दिक्कत हो रही थी… मैं शाम को वॉक पर जाता हूं और शाम का समय सुबह की तुलना में (बेहतर) होता है."
इस समय, 60 साल से ज्यादा उम्र के वकीलों के लिए वर्चुअल सुनवाई का विचार पीठ के सामने रखा गया. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, "अगर मैं कोई फैसला लेता हूं, तो हम पहले बार को भरोसे में लेंगे. हम वकीलों और केस लड़ने वालों की मुश्किल देखेंगे... अगर हमें कोई प्रस्ताव मिलता है, तो हम कुछ करेंगे. मैं शाम को ऑफिस वालों से मिलूंगा और कुछ कदम उठाऊंगा."
देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ हफ्तों से वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई, लोग इससे जूझ रहे हैं. बुधवार सुबह वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई और AQI स्तर 335 था.
