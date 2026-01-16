ETV Bharat / bharat

Explainer: क्या है I-PAC जिसके लिए ED से भिड़ गईं ममता? मोदी को सत्ता दिलाने वाले 'किंगमेकर' की पूरी कहानी

I-PAC क्या है, देश के किन बड़े नेताओं की किस्मत संवारने के पीछे प्रतीक जैन और उनकी संस्था का हाथ रहा है, पढ़िये विस्तार से.

I PAC
ममता बनर्जी ने शुक्रवार, 09 जनवरी को कोलकाता में I-PAC और उसके डायरेक्टर से जुड़े घरों पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ एक विरोध रैली का नेतृत्व किया. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 16, 2026 at 2:53 PM IST

11 Min Read
पश्चिम बंगाल की राजनीति में 8 जनवरी 2026 को उस वक्त एक अभूतपूर्व मोड़ आ गया, जब कोलकाता में चुनावी रणनीतिकार संस्था I-PAC के कार्यालय और इसके सह-संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापेमारी की. यह मामला तब और गरमा गया जब खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस छापेमारी के बीच घटनास्थल पर पहुंचीं और कथित तौर पर कुछ फाइलें अपने साथ लेकर निकलीं.

यहां, सवाल यह उठता है कि आखिर I-PAC क्या है और प्रतीक जैन कौन हैं, जिनके लिए खुद मुख्यमंत्री को मोर्चा संभालना पड़ा? राजनीति के गलियारों में I-PAC को 'किंगमेकर' बनाने वाली मशीन माना जाता है, जिसने पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति की दिशा और दशा बदलने में अहम भूमिका निभाई है. 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत से लेकर 2024 में ममता बनर्जी की बंगाल में बड़ी जीत तक, I-PAC का नाम हर बड़े चुनाव से जुड़ा रहा है.

I PAC Contributions in Election campaigns
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार, 10 जनवरी को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी I-PAC एजेंसी पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड के विरोध में ED का पुतला जलाया. (IANS)

आइए विस्तार से समझते हैं कि देश के किन बड़े नेताओं की किस्मत संवारने के पीछे प्रतीक जैन और उनकी संस्था I-PAC का हाथ रहा है:

IPAC कैसे बना और कार्यशैली

IPAC (इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी) की स्थापना 2013 में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपने सहयोगियों प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह और विनेश चंदेल के साथ मिलकर की थी. शुरुआत में इसे 'सिटिजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस' (CAG) के नाम से जाना जाता था. बाद में नाम बदलकर 'इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी' (IPAC) कर दिया गया.

इस संस्था की स्थापना राजनीतिक दलों और नेताओं को चुनावी रणनीति बनाने, संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और डेटा के आधार पर सटीक निर्णय लेने में मदद करने के उद्देश्य से की गई थी.

इन सेवाओं के बदले राजनीतिक दल भारी-भरकम राशि का भुगतान करते हैं, जो चुनाव के स्तर और चलाए जा रहे अभियानों की गंभीरता के आधार पर तय की जाती है. यह कंपनी चुनाव अभियान में व्यापक सहायता प्रदान करती है, जिसमें उम्मीदवारों का चयन, जमीनी स्तर पर सर्वे, मतदाता डेटा का विश्लेषण, चुनाव प्रचार की रणनीति बनाना, सोशल मीडिया प्रबंधन और राजनीतिक संवाद (Communication) शामिल हैं.

I PAC
BJP कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार, 9 जनवरी को बर्धमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ GT रोड पर प्रदर्शन किया. (IANS)

प्रतीक जैन के बारे में जानें

प्रतीक जैन एक इंजीनियर हैं, जो बाद में राजनीतिक सलाहकार बने. जैन ने प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे (IIT-B) से 'मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग और मैटेरियल्स साइंस' में अपनी इंजीनियरिंग पूरी की, जहां उन्होंने एक्सिस म्यूचुअल फंड में इंटर्नशिप भी की थी. 2012 में इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद, जैन ने डेलॉयट (Deloitte) में एक विश्लेषक (Analyst) के रूप में काम किया.

इसके बाद उन्होंने 'सिटिजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस' की सह-स्थापना की, जो भारत में जवाबदेह शासन को बढ़ावा देने वाला एक "गैर-लाभकारी संगठन" था. यही बाद में I-PAC के रूप में विकसित हुआ. जैन फिलहाल, पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल का नेतृत्व भी करते हैं.

I PAC
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार, 8 जनवरी, 2026 को कोलकाता में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की चल रही तलाशी के बीच I-PAC चीफ प्रतीक जैन के घर के बाहर मीडिया से बात करती हुईं. (IANS)

विभिन्न दलों के लिए I-PAC द्वारा संचालित चुनाव अभियान के बारे में जानें

अरविंद केजरीवाल 2025: I-PAC ने अरविंद केजरीवाल के चुनाव अभियान का प्रबंधन किया, जिसमें 'जनता प्रथम' के सिद्धांतों पर आधारित कई अभियान चलाए गए ताकि सुशासन को हर घर तक पहुंचाया जा सके. आक्रामक जनसंपर्क, वास्तविक बचत और महिलाओं के लिए बुलंद आवाज के माध्यम से, आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए अपनी नीतियों को जनता के जमीनी अनुभव में बदल दिया. हालांकि, मतदाता सूची से नाम हटने जैसे मुद्दों के बीच इस अभियान का अंत हार के साथ हुआ.

ममता बनर्जी 2024: 2024 के आम चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 'बंगाल की आवाज' बनकर उभरीं. I-PAC द्वारा तैयार किए गए 8 विशेष मॉड्यूल (योजनाओं) के माध्यम से सीधे 9 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई गई, जिसकी बदौलत तृणमूल कांग्रेस ने 42 में से 29 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जनादेश हासिल किया. प्रतीक जैन ने पश्चिम बंगाल के 2024 लोकसभा चुनावों के दौरान ममता बनर्जी की पार्टी के लिए एक रणनीतिकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. जैन के नेतृत्व में ही I-PAC ने जमीनी स्तर की खुफिया जानकारी, अभियान की रूपरेखा और ममता बनर्जी व अभिषेक बनर्जी के साथ समन्वय का काम संभाला, जिसमें "दीदिर सपोथ" (दीदी की शपथ) जैसा प्रमुख अभियान भी शामिल था.

जगन मोहन रेड्डी 2024: आंध्र प्रदेश में I-PAC ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के नेता जगन मोहन रेड्डी के लिए कई प्रभावशाली अभियान चलाए, जिनमें 'जगनन्ना मा भविष्यथु', 'जगन कोसम सिद्धम' और 'सिद्धम' जैसे बड़े कार्यक्रम शामिल थे. इन अभियानों ने भावनात्मक जनसंपर्क, क्रांतिकारी स्वास्थ्य सेवाओं और रोमांचक खेल कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लोगों का ध्यान खींचा. I-PAC की इन पहलों का मुख्य केंद्र जमीनी स्तर पर पहुंच बनाना, स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाना और आंध्र प्रदेश में मतदाताओं का समर्थन जुटाने के लिए सामुदायिक खेल आयोजनों का प्रबंधन करना था.

ममता बनर्जी 2021: I-PAC ने दो साल तक चलने वाले एक बेहद महत्वपूर्ण और देश भर में चर्चित चुनाव अभियान को अंजाम दिया. 12 अलग-अलग मॉड्यूल (योजनाओं) के माध्यम से सीधे 8 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई गई. इस रणनीति के तहत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 'बंगाल की रक्षक' के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया. इसके परिणामस्वरूप, उन्होंने अभूतपूर्व तीसरी जीत हासिल की और तृणमूल कांग्रेस (TMC) को दो-तिहाई बहुमत के साथ अपनी अब तक की सबसे बड़ी चुनावी जीत दिलाई.

एम.के. स्टालिन 2021: एक साल तक चले इस चुनावी अभियान के दौरान, द्रमुक (DMK) में 40 लाख नए सदस्यों को सफलतापूर्वक जोड़ा गया. इन सदस्यों ने विभिन्न जमीनी कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के 5 करोड़ से अधिक लोगों तक 'भोर की नई किरण' का संदेश पहुंचाया. इसके साथ ही, डिजिटल माध्यमों पर 700 करोड़ से अधिक 'इंप्रेशन' पैदा किए गए. इन व्यापक प्रयासों के परिणामस्वरूप एम.के. स्टालिन पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित होने में सफल रहे.

अरविंद केजरीवाल 2020: 90 दिनों के इस सघन चुनावी अभियान में 15 टाउनहॉल, 70 पदयात्राएं, 700 मोहल्ला सभाएं और दिल्ली के 35 लाख से अधिक घरों तक 'डोर-टू-डोर' पहुंच बनाई गई. इसके परिणामस्वरूप आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 विधानसभा सीटों पर अभूतपूर्व जीत हासिल की और ऐतिहासिक रूप से दोबारा सत्ता में वापसी की. I-PAC ने डेटा-आधारित मतदाता जुड़ाव और सुनियोजित अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें मुफ्त बिजली-पानी जैसी 'आप' सरकार की उपलब्धियों पर जोर दिया गया. बीजेपी के विमर्श (नैरेटिव) का मुकाबला करने के लिए स्थानीय सभाओं और रीयल-टाइम डेटा विश्लेषण का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया, जिसने AAP की इस शानदार जीत का मार्ग प्रशस्त किया.

उद्धव ठाकरे 2019: लोकसभा और विधानसभा, दोनों चुनावों तक फैले इस 10 महीने लंबे अभियान के दौरान उद्धव ठाकरे ने 4000 किलोमीटर लंबी जनसंपर्क यात्रा की. इस दौरान 1000 से अधिक सार्वजनिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए और 40 लाख से अधिक घरों तक सीधी पहुंच बनाई गई. इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 20 वर्षों के अंतराल के बाद महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार बनी. प्रतीक जैन की देखरेख में, I-PAC ने चुनाव बाद के गठबंधनों के बीच 'महा विकास अघाड़ी' (MVA) को मजबूती देने के लिए डेटा-आधारित चुनावी मॉड्यूल तैयार किए थे.

जगन मोहन रेड्डी 2019: I-PAC ने राजनीति के सबसे कठिन अभियानों में से एक को अंजाम दिया, जिसमें 17 जमीनी और 18 ऑनलाइन कैंपेन फॉर्मेट के माध्यम से बूथ स्तर पर संगठन को पुनर्गठित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया. इस दौरान एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ, जब जगन मोहन रेड्डी ने 341 दिनों में अपनी 3648 किलोमीटर लंबी पदयात्रा पूरी की और 2 करोड़ से अधिक लोगों से मुलाकात की. 'वाईएसआर कुटुंबम' अभियान ने सामुदायिक जुड़ाव को और मजबूत किया, जिसके परिणामस्वरूप पार्टी ने 175 में से 151 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की. यह YSRCP के गठन के बाद से अब तक का सबसे ऐतिहासिक जनादेश था.

राहुल गांधी 2017: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से ठीक पहले, राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए देवरिया से दिल्ली तक 870 km की ऐतिहासिक यात्रा की. इस कैंपेन के दौरान, राज्य के 2 करोड़ किसानों ने सरकार बनने पर तुरंत कृषि लोन माफ़ी के लिए सीधे रजिस्टर किया. इस कैंपेन और इसके ज़बरदस्त सपोर्ट की वजह से आखिरकार U.P. समेत 5 राज्यों ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए पूरी तरह से कृषि लोन माफ़ी के लिए कानून बनाया.

अमरिंदर सिंह 2017: राजनीतिक प्रचार के 11 अनूठे तरीकों, जिसमें बड़े स्तर के 'नेता-मतदाता संपर्क' कार्यक्रम और बेजोड़ डिजिटल मीडिया प्रचार शामिल था, की मदद से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में प्रचंड जीत हासिल की. राज्य विधानसभा की 117 में से 77 सीटें जीतकर, यह पिछले 25 वर्षों में पंजाब में कांग्रेस का सबसे शानदार प्रदर्शन था. I-PAC ने "हल्के विच कैप्टन", "पंजाब कांग्रेस एक्सप्रेस" और "हर घर कैप्टन" जैसे अति-स्थानीय अभियानों की रूपरेखा तैयार की और उन्हें क्रियान्वित किया. इन अभियानों के माध्यम से व्यक्तिगत बातचीत, याचिकाओं और युवाओं के लिए नौकरियों व स्मार्टफोन जैसे वादों के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच बनाई गई.

नीतीश कुमार 2015: यह दुनिया का सबसे बड़ा जन-भागीदारी वाला कार्यक्रम था, जिसके तहत रिकॉर्ड 42,000 गांवों को कवर किया गया और चुनावी एजेंडा तय करने के लिए सीधे 4 करोड़ नागरिकों तक पहुंच बनाई गई. इस छह महीने लंबे अभियान की मुख्य विशेषता ज़मीनी स्तर पर संदेश पहुंचाने का वह अनोखा तरीका था जो पहले कभी नहीं देखा गया-जिसमें 5,000 ब्रांडेड साइकिलों पर सवार वॉलंटियर्स (स्वयंसेवकों) का उपयोग किया गया. इसके साथ ही बड़े स्तर पर जन-संपर्क रैलियों का आयोजन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बिहार में 'महागठबंधन' के नेतृत्व वाली सरकार बनी.

नरेंद्र मोदी 2014: यह अनूठा और ऐतिहासिक आम चुनाव अभियान कई मायनों में 'पहली बार' होने वाली घटनाओं का गवाह बना, जैसे राजनीति में पेशेवरों (Professionals) की सक्रिय भागीदारी, अभियान के तंत्र के रूप में तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग और मतदाता संपर्क के नवीन तरीके. इन प्रभावी माध्यमों ने भारत पर शासन करने के लिए 30 वर्षों में पहली बार 'पूर्ण बहुमत' का मार्ग प्रशस्त किया.

प्रतीक जैन ने I-PAC की पूर्ववर्ती संस्था 'सिटिजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस' (CAG) के माध्यम से नरेंद्र मोदी के 2014 के लोकसभा अभियान में पर्दे के पीछे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. प्रशांत किशोर की मुख्य 'बैकयूम टीम' में डेटा और संचार विशेषज्ञ के रूप में, उन्होंने बीजेपी के वॉर रूम से रणनीति के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया.

