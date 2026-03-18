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तमिलनाडु: अभिनेता रजनीकांत पर की गई टिप्पणियों पर अधव अर्जुन ने माफी मांगी

चेन्नई में टीवीके की एक परामर्श बैठक आयोजित की गई. इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के 'चुनाव प्रबंधन विंग' के महासचिव आधव अर्जुन ने की.

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अभिनेता रजनीकांत के बारे में की गई टिप्पणियों पर अधव अर्जुन माफी मांगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 18, 2026 at 1:50 PM IST

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चेन्नई: अभिनेता रजनीकांत को लेकर अपनी टिप्पणियों से उपजे विवाद के बीच टीवीके की चुनाव प्रबंधन शाखा के महासचिव अधव अर्जुन ने कहा है कि वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं.

चेन्नई जिले के विलिवक्कम विधानसभा क्षेत्र में एक परामर्श बैठक आयोजित की गई. इसमें 'तमिझगा वेट्री कजगम' (TVK) का प्रतिनिधित्व करने वाले पार्टी पदाधिकारियों ने भाग लिया. इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के 'चुनाव प्रबंधन विंग' के महासचिव, आधव अर्जुन ने की.

इस बैठक में टीवीके पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए आधव अर्जुन ने कहा, 'अपना जमीनी काम बिना थके, लगातार जारी रखें. आइए हम जीत को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बना लें. सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव से जुड़ी गतिविधियाँ जोर-शोर से आगे बढ़ रही हैं.'

विशेष रूप से आप में से हर एक की कड़ी मेहनत अत्यंत महत्वपूर्ण है. 'सीटी' (Whistle) के निशान को हर घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है. यदि विपक्षी दलों के सदस्य हम पर हमला करते हैं, तो आप में से कोई भी पलटवार न करे. बस उन हमलों को चुपचाप सह लें.

वे हम पर जितना अधिक प्रहार करेंगे, हमारी शक्ति उतनी ही अधिक बढ़ेगी. चाहे कोई भी मुद्दा क्यों न उठे, हम उसका सामना कानूनी माध्यमों से ही करेंगे. अपना जमीनी काम इस अटूट विश्वास के साथ करें कि जीत निश्चित है. आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में 'तमिलगा वेट्री कजगम' सभी 234 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगा. मुख्यमंत्री पद की खातिर हम दिल्ली के सामने कभी नहीं झुकेंगे.

कई पार्टियों ने गठबंधन के बदले अलग-अलग प्रस्ताव दिए. इनमें 90 विधानसभा सीटें और ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री का पद शामिल था. हालाँकि टीवीके नेता विजय ने ऐसे सभी प्रस्तावों को साफ तौर पर ठुकरा दिया. नेता विजय ने इस चुनाव में राजनीतिक रियायतों के बजाय पूरी तरह से लोगों के समर्थन पर भरोसा करते हुए चुनाव लड़ने का फैसला किया है. ऐसे राजनीतिक माहौल में जहाँ बड़ी पार्टियाँ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतर रही हैं, टीवीके का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला वोटों के बँटवारे और एक नए राजनीतिक संतुलन के उभरने का रास्ता खोलेगा.

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