कर्नाटक कांग्रेस कलह, सिद्धारमैया बोले- हाईकमान का फैसला हर कोई मानेगा

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत करते हुए ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक के बाद राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि लीडरशिप में बदलाव सिर्फ कयास है. ये कयास मीडिया ने लगाया है.

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार रात मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके सदाशिवनगर स्थित घर पर मुलाकात कर और दोनों नेताओं ने करीब डेढ़ घंटे तक चर्चा की. सत्ता के बंटवारे पर बहस के बीच दोनों नेताओं की लंबी बैठक ने काफी उत्सुकता पैदा कर दी.

बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक के दौरान हमने पार्टी संगठन के बारे में बात की. स्थानीय निकाय चुनाव आ रहे हैं. तालुक पंचायत चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, और जीबीए एरिया में नगर पालिका चुनाव पर बात हुई. उन्होंने कहा कि यह बस एक मैत्रीपूर्ण बैठक थी.

मंत्रिमंडल में फेरबदल के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई. लीडरशिप में बदलाव के बारे में सिर्फ अंदाजे लगाए जा रहे थे. उन्होंने कहा कि आपने ही वो अंदाजा लगाया है. हालांकि मुख्यमंत्री ने सत्ता हस्तांतरण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने खड़गे से दिल्ली में कुछ विधायकों के साथ अपनी बैठक के बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा, 'नहीं, मैंने उनसे इस बारे में नहीं पूछा है. मुझे यह जानकारी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से मिली है. मैंने खड़गे से इस बारे में बात नहीं की है. यह बस एक फ्रेंडली मीटिंग थी.'