जब पवन कल्याण के घर अचानक पहुंचे पीएम मोदी, डिप्टी सीएम की पत्नी ने इमोशनल पोस्ट शेयर किया
पीएम मोदी ने पवन कल्याण से उनके हैदराबाद स्थित घर पर मुलाकात की. इस पर डिप्टी सीएम की पत्नी ने भावनात्मक पोस्ट शेयर किया.
Published : May 11, 2026 at 4:18 PM IST
हैदराबाद: आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और एक्टर-राजनीतिज्ञ पवन कल्याण की पत्नी अन्ना लेझनेवा ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना के दौरे के दौरान हैदराबाद में उनके घर आने पर सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक संदेश साझा किया.
जुबली हिल्स में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम के घर पहुंचने पर, पवन कल्याण और उनके परिवार ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया. बातचीत के दौरान, पीएम मोदी ने पवन कल्याण की हाल ही में हुई सर्जरी और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली. साथ ही प्रधानमंत्री ने परिवार के सदस्यों से बातचीत करने में भी समय बिताया.
दौरे की तस्वीरें शेयर करते हुए, एना लेजनेवा ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपनी खुशी और आभार जताया. एक पोस्ट में, उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री ने मेरे पति (पवन कल्याण) से कहा कि पहले स्वास्थ्य पर ध्यान दें और उसके बाद ही काम पर लौटें. साथ ही मुस्कुराते हुए, उन्होंने मुझसे उनका अच्छे से ख्याल रखने को कहा, जो मैं पहले से ही बहुत खुशी-खुशी कर रही हूं."
उन्होंने कहा, "पूरे दौरे में कुछ बहुत ही इंसानियत थी. यह उन पलों में से एक है जो दिन खत्म होने के बाद भी आपके दिल में लंबे समय तक रहता है." प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक मैसेज भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने पवन कल्याण की सेहत के बारे में पूछा और उनके जल्दी ठीक होने की कामना की.
प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के घर गया और उनसे और उनके परिवार वालों से मिला. मैंने उनका हालचाल पूछा और उनके पूरी तरह ठीक रहने की कामना की."
प्रधानमंत्री के दौरे पर पवन कल्याण ने उनके घर आने और उनकी सेहत का हालचाल जानने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया. बाद में, अपना अनुभव शेयर करते हुए पवन कल्याण ने कहा, पीएम मोदी आपकी चिंता और प्यार के लिए मैं सच में आपका शुक्रगुजार हूं. आपने हमें जो यादें दी हैं, वे जिंदगी भर हमारे साथ रहेंगी."
I am truly grateful to you Hon PM Shri @narendramodi ji for your concern and warmth. The memories you have given us will be cherished for the rest of our life. https://t.co/gNEmsW4I0F— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) May 10, 2026
ये भी पढ़ें: तेलंगाना में पीएम मोदी, देशवासियों से की अपील, 'सोना कम खरीदें'