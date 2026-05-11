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जब पवन कल्याण के घर अचानक पहुंचे पीएम मोदी, डिप्टी सीएम की पत्नी ने इमोशनल पोस्ट शेयर किया

पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण और उनके परिवार से मुलाकात की ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और एक्टर-राजनीतिज्ञ पवन कल्याण की पत्नी अन्ना लेझनेवा ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना के दौरे के दौरान हैदराबाद में उनके घर आने पर सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक संदेश साझा किया. जुबली हिल्स में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम के घर पहुंचने पर, पवन कल्याण और उनके परिवार ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया. बातचीत के दौरान, पीएम मोदी ने पवन कल्याण की हाल ही में हुई सर्जरी और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली. साथ ही प्रधानमंत्री ने परिवार के सदस्यों से बातचीत करने में भी समय बिताया. पीएम मोदी पवन कल्याण के घर पर परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हुए (ETV Bharat) दौरे की तस्वीरें शेयर करते हुए, एना लेजनेवा ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपनी खुशी और आभार जताया. एक पोस्ट में, उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री ने मेरे पति (पवन कल्याण) से कहा कि पहले स्वास्थ्य पर ध्यान दें और उसके बाद ही काम पर लौटें. साथ ही मुस्कुराते हुए, उन्होंने मुझसे उनका अच्छे से ख्याल रखने को कहा, जो मैं पहले से ही बहुत खुशी-खुशी कर रही हूं."