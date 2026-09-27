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मुझे तब समुद्र में तैरना पसंद है जब लहरें तेज हों: SIR विवाद के बीच राहुल गांधी का रहस्यमयी पोस्ट

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ( ANI )

नई दिल्ली: चुनाव आयुक्तों की भूमिका और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चल रहे विवाद के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को एक रहस्यमयी सोशल मीडिया पोस्ट लिखा.

कांग्रेस सांसद ने X पर बिना कोई संदर्भ या विस्तार दिए पोस्ट किया, "मुझे तब समुद्र में तैरना पसंद है जब लहरें तेज हों. यह आपको सिखाता है कि उथल-पुथल भी शांति का ही दूसरा रूप है." राहुल गांधी का यह पोस्ट 23 सितंबर को 'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित एक रिपोर्ट के बाद मचे राजनीतिक तूफान के बीच आई है, जिसमें कहा गया था कि दोनों चुनाव आयुक्तों - सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी - ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मुद्दों पर बार-बार सवाल उठाए थे. देशभर में एसआईआर की प्रक्रिया तीन सदस्यीय चुनाव आयोग की देखरेख में चल रही है. अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, संधू और जोशी ने पिछले 10 महीनों में लिए गए निर्णयों और जारी किए गए आदेशों पर औपचारिक रूप से, रिकॉर्ड पर, कम से कम 14 बार आपत्ति जताई है, जो उनके अनुसार उनकी जानकारी या सिफारिशों के बिना लिए गए थे.