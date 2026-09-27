मुझे तब समुद्र में तैरना पसंद है जब लहरें तेज हों: SIR विवाद के बीच राहुल गांधी का रहस्यमयी पोस्ट
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का यह पोस्ट एसआईआर पर चुनाव आयोग में असहमति की रिपोर्ट के बाद मचे राजनीतिक तूफान के बीच आया है.
Published : September 27, 2026 at 6:27 PM IST
नई दिल्ली: चुनाव आयुक्तों की भूमिका और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चल रहे विवाद के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को एक रहस्यमयी सोशल मीडिया पोस्ट लिखा.
कांग्रेस सांसद ने X पर बिना कोई संदर्भ या विस्तार दिए पोस्ट किया, "मुझे तब समुद्र में तैरना पसंद है जब लहरें तेज हों. यह आपको सिखाता है कि उथल-पुथल भी शांति का ही दूसरा रूप है."
राहुल गांधी का यह पोस्ट 23 सितंबर को 'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित एक रिपोर्ट के बाद मचे राजनीतिक तूफान के बीच आई है, जिसमें कहा गया था कि दोनों चुनाव आयुक्तों - सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी - ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मुद्दों पर बार-बार सवाल उठाए थे.
I love swimming in the sea when it's rough. It teaches you that rough is just another kind of calm.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 27, 2026
देशभर में एसआईआर की प्रक्रिया तीन सदस्यीय चुनाव आयोग की देखरेख में चल रही है. अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, संधू और जोशी ने पिछले 10 महीनों में लिए गए निर्णयों और जारी किए गए आदेशों पर औपचारिक रूप से, रिकॉर्ड पर, कम से कम 14 बार आपत्ति जताई है, जो उनके अनुसार उनकी जानकारी या सिफारिशों के बिना लिए गए थे.
राहुल गांधी ने पिछले साल "वोट चोरी" का मुद्दा उठाया था और चुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगाया था. अब राहुल गांधी का कहना है कि इस न्यूज रिपोर्ट ने भी उनके आरोपों की पुष्टि की है.
कांग्रेस पार्टी विवादास्पद एसआईआर को बढ़ावा देने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए आक्रामक अभियान चला रही है और इस मुद्दे पर विपक्ष की एकजुटता दिखाने के लिए 30 सितंबर को इंडिया गठबंधन का समर्थन जुटाएगी.
पिछले कुछ दिनों में, सभी विपक्षी दलों ने SIR के तहत अब तक राज्यों में वोटर लिस्ट से 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए जाने पर चिंता जताई और इस बात पर सहमत हुए कि इस गैर-लोकतांत्रिक कदम को रोकने के लिए एक आवाज में बोलने की जरूरत है.
इसलिए, 30 सितंबर को INDIA ब्लॉक की मीटिंग में इस बात पर चर्चा होगी कि आने वाले दिनों में SIR को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शनों के लिए ताकतों को कैसे इकट्ठा किया जाए, देश भर में बीजेपी का विरोध करने के तरीके कैसे प्लान किए जाएं, ECI में सुधार किए जाएं और CEC की फिर से निंदा की जाए.
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