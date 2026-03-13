ETV Bharat / bharat

राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर! ओडिशा के 9 विधायकों को बेंगलुरु भेजा गया, क्या बोले डीके शिवकुमार

वंडर लॉ रिसॉर्ट में ठहरे हुए हैं ओडिशा कांग्रेस के विधायक, क्या बोले डीके शिवकुमार ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर ओडिशा के 9 कांग्रेस विधायक रामनगर के बिदादी स्थित वंडर लॉ रिसॉर्ट में ठहरे हुए हैं. राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को होंगे. ऐसी खबर है कि, क्रॉस-वोटिंग के डर से कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को कर्नाटक भेज दिया है. इस पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि वे कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु नहीं लाए, वे खुद आए हैं. सदाशिवनगर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि, उन्हें नहीं पता कि वे क्यों आए हैं. उन्होंने कहा कि, ओडिशा पीसीसी अध्यक्ष ने उन्हें फोन करके बताया कि वे बेंगलुरु आ रहे हैं. डिप्टी सीएम ने कहा कि, यह पार्टी का ही मामला होगा, जिसके कारण वे लोग यहां आए हैं. वे जाकर उनसे मिलेंगे. डिप्टी सीएम ने कहा कि, ओडिशा के विधायकों ने कहा कि, वे बेंगलुरु आ रहे हैं. इस पर उन्होंने जवाब दिया था कि, वे आ सकते हैं. डिप्टी सीएम ने कहा, उन लोगों को रहने के लिए आरामदायक जगह चाहिए थी इसलिए उन्होंने उनके रहने की व्यवस्था कर दी. वे इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या वे ओडिशा कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु लाए थे.