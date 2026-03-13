राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर! ओडिशा के 9 विधायकों को बेंगलुरु भेजा गया, क्या बोले डीके शिवकुमार
राज्यसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपने विधायकों को ओडिशा से बेंगलुरु भेजा है. इस पर डिप्टी सीएम ने जवाब दिया है.
Published : March 13, 2026 at 5:16 PM IST
बेंगलुरु: राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर ओडिशा के 9 कांग्रेस विधायक रामनगर के बिदादी स्थित वंडर लॉ रिसॉर्ट में ठहरे हुए हैं. राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को होंगे. ऐसी खबर है कि, क्रॉस-वोटिंग के डर से कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को कर्नाटक भेज दिया है.
इस पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि वे कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु नहीं लाए, वे खुद आए हैं. सदाशिवनगर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि, उन्हें नहीं पता कि वे क्यों आए हैं.
उन्होंने कहा कि, ओडिशा पीसीसी अध्यक्ष ने उन्हें फोन करके बताया कि वे बेंगलुरु आ रहे हैं. डिप्टी सीएम ने कहा कि, यह पार्टी का ही मामला होगा, जिसके कारण वे लोग यहां आए हैं. वे जाकर उनसे मिलेंगे.
डिप्टी सीएम ने कहा कि, ओडिशा के विधायकों ने कहा कि, वे बेंगलुरु आ रहे हैं. इस पर उन्होंने जवाब दिया था कि, वे आ सकते हैं. डिप्टी सीएम ने कहा, उन लोगों को रहने के लिए आरामदायक जगह चाहिए थी इसलिए उन्होंने उनके रहने की व्यवस्था कर दी. वे इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या वे ओडिशा कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु लाए थे.
जब उनसे पूछा गया कि क्या पार्टी ने उन्हें राज्यसभा चुनावों में दल-बदल रोकने का काम सौंपा था, तो उन्होंने कहा, "मुझे वही करना होता है जो पार्टी मुझे करने को कहती है. यह सभी राज्यों में होता है, यह कोई नई बात नहीं है. वे मुझसे मिलना चाहते थे, मैंने उनसे कहा कि मैं सत्र के बाद उनसे मिलने आऊंगा."
जब डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से पूछा गया कि क्या यह ‘ऑपरेशन लोटस’ को रोकने का प्रयास है, तो उन्होंने कहा, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि ओडिशा के कांग्रेस विधायक बेंगलुरु आना चाहते हैं क्योंकि यह सुरक्षित है. वे उनसे नहीं मिले हैं. जब पीसीसी अध्यक्ष ने उन्हें इसके बारे में बताया, तो उन्होंने हां कह दी. डिप्टी सीएम ने कहा कि, ओडिशा से आए विधायकों की देखभाल करना उनका कर्तव्य है. वे विलास राव देशमुख सरकार के समय से ऐसा करता आ रहा हैं. डीके शिवकुमार ने कहा, "मैंने अहमद पटेल के चुनाव सहित कई मौकों पर ऐसा किया है."
जब उनसे पूछा गया कि जब उनकी अपनी समस्याएं हल नहीं हो रही हैं, तो वे पार्टी के लिए समस्या निवारक की भूमिका निभा रहे हैं. इस पर उन्होंने कहा कि, यह समय तय करेगा. जब उनसे पूछा गया कि क्या पार्टी ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है, तो उन्होंने कहा, उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है. पीसीसी अध्यक्ष ने मुझे इसके बारे में बताया और मैंने उनका अतिथि के रूप में स्वागत किया.
