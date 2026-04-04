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'मैं संसद में सरकार पर दबाव डालने के लिए हूं, हंगामा करने नहीं': राघव चड्ढा ने आप के आरोपों को गलत बताया

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आप के आरोपों को गलत बताते हुए वीडियो जारी कर अपने बातें रखी हैं.

Rajya Sabha MP Raghav Chadha
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (SOURCE: X account Raghav Chadha)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 4, 2026 at 3:02 PM IST

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नई दिल्ली : राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शनिवार को कहा, ‘मैंने हमेशा संसद में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया है; मैं वहां सरकार पर दबाव डालने के लिए हूं, हंगामा करने के लिए नहीं." उन्होंने आम आदमी पार्टी के उन पर लगाए गए आरोपों को "झूठा" और "सोचे-समझे अभियान" का हिस्सा बताया.’

चड्ढा ने एक वीडियो संदेश में उन दावों को खारिज कर दिया कि वह विपक्ष के वॉकआउट में शामिल नहीं हुए थे, और इस आरोप को "सरासर झूठ" बताया. उन्होंने अपने आलोचकों को एक भी ऐसा मामला बताने की चुनौती दी जहां वह शामिल नहीं हुए हों और कहा कि संसद की कार्यवाही सीसीटीवी कैमरों से रिकॉर्ड होती है.

राघव चड्ढा ने कहा कि मेरे ऊपर यह भी आरोप है कि मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था. इस दावे को झूठा बताते हुए राघव ने कहा, "आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने उनसे कभी भी उस प्रस्ताव पर दस्तखत करने के लिए नहीं कहा. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं; इनमें से 6 या 7 सांसदों ने खुद इस प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं किए, तो इसमें मेरी असली गलती क्या है? सारा इल्ज़ाम सिर्फ़ मुझ पर ही क्यों डाला जा रहा है? इसके अलावा, इस प्रस्ताव के लिए राज्यसभा में कुल 50 दस्तखत चाहिए थे - यानी 105 विपक्षी सांसदों में से, यह अर्ज़ी सिर्फ़ 50 दस्तखतों से ही पूरी हो सकती थी. ऐसे में, इतना हंगामा क्यों हो रहा है?"

राघव चड्ढा ने आगे कहा, "मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स तक, हर मुद्दे पर बात की है मैंने पंजाब के पानी के संकट से लेकर दिल्ली की हवा की क्वालिटी तक के मुद्दे उठाए हैं. मैंने हमारे सरकारी स्कूलों की हालत को सबके सामने रखा है और हमारे सरकारी हेल्थकेयर संस्थानों को मज़बूत बनाने के तरीके सुझाए हैं. मैंने भारतीय रेल में सफ़र करने वाले यात्रियों की शिकायतें पेश की हैं. मैंने माहवारी से जुड़ी सेहत का मुद्दा भी उठाया है, एक ऐसा विषय जिस पर लोग अक्सर बात करने से हिचकिचाते हैं. बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक, मैंने कई मुद्दे उठाए हैं."

'मैं घायल हूं, इसलिए ख़तरनाक हूं...'
चड्ढा ने कहा, "कोई भी पिछले चार सालों का मेरा संसदीय रिकॉर्ड देख सकता है. मैं संसद में अपना असर दिखाने गया था, हंगामा करने नहीं. संसद टैक्स देने वालों के पैसे से चलती है, और मैं वहां खास तौर पर उन्हीं टैक्स देने वालों से जुड़े मुद्दे उठाने गया था. मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके हर झूठ का पर्दाफ़ाश होगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा. क्योंकि मैं घायल हूं, इसलिए मैं ख़तरनाक हूं."

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