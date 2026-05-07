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मार्च 2025 को हुए कॉन्सर्ट के दौरान 'वॉल्यूम 1' गाना नहीं गाया था- हनी सिंह

जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव ने हनी सिंह को इस संबंध में हलफनामा देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी.

हाईकोर्ट में हनी सिंह के वकील की तरफ से दी गई सफाई
हाईकोर्ट में हनी सिंह के वकील की तरफ से दी गई सफाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 7, 2026 at 5:12 PM IST

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नई दिल्ली: पंजाबी सिंगर हनी सिंह ने कहा है कि उन्होंने 'वॉल्यूम 1' नामक गीत 1 मार्च, 2025 को इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में हुए कॉन्सर्ट के दौरान नहीं गाया था. हनी सिंह ने ये बातें दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित की. उनकी इस सूचना के बाद जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव ने हनी सिंह को इस संबंध में हलफनामा देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी.

गुरुवार को सुनवाई के दौरान हनी सिंह की ओर से पेश वकील राजशेखर राव ने कहा कि ये कलंक खत्म होना चाहिए. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की कोर्ट में भी एक केस दर्ज कराया गया है, जिसमें हनी सिंह ने कहा है कि उन्होंने गाना नहीं गाया था. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कहा है कि 1 मार्च, 2025 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये गाना गया था, तब राजशेखर राव ने कहा कि ऐसा इवेंट हुआ ही नहीं था.

सभी प्लेटफार्म्स से हटाने का दिया था आदेश: इस पर कोर्ट ने कहा कि आप इस संबंध में हलफनामा दाखिल कीजिए. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 मई को करने का आदेश दिया. बता दें कि, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल को इस गीत को सभी प्लेटफार्म्स से हटाने का आदेश दिया था. जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने कहा था कि उन्होंने यह गाना सुना और यह उन दुर्लभ मामलों में से एक है, जिसने अदालत की अंतरात्मा पूरी तरह से झकझोर दिया है.

महिलाओं के लिए अपमानजनक: कोर्ट ने सोशल मीडिया समेत सभी प्लेटफार्म्स को निर्देश दिया था कि वो ये सुनिश्चित करें कि गाने का अंश भी किसी सार्वजनिक प्लेटफार्म पर उपलब्ध न हो. कोर्ट ने कहा था कि ये गाना अश्लील है और ये महिलाओं के लिए अपमानजनक है. गाने में महिलाओं को एक वस्तु की तरह पेश किया जा रहा है. इस गाने में कोई कलात्मक या सामाजिक मूल्य नहीं है. कोर्ट ने कहा था कि कोई भी सभ्य समाज इस गाने को डिजिटल प्लेटफार्म पर चलने की अनुमति नहीं दे सकता है.

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