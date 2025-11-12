ETV Bharat / bharat

'मैं माफी मांगता हूं...दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा', अभिनेता प्रकाश राज ने क्यों और किससे मांगी माफी?

हैदराबाद: ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में फिल्म अभिनेता प्रकाश राज बुधवार शाम विशेष जांच दल (SIT) के सामने पेश हुए. बताया जाता है कि सीआइडी ऑफिस में अधिकारियों ने उनसे विभिन्न ऐंगल से पूछताछ की. प्रकाश राज ने मीडिया को बताया कि इससे पहले ईडी ने पहले सट्टेबाजी ऐप घोटाले की जांच की थी और सट्टेबाजी ऐप घोटाले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है.

उन्होंने कहा कि 2016 में सट्टेबाजी अभी शुरू नहीं हुई थी और उन्होंने केवल एक ऐप के विज्ञापन में भाग लिया था. उन्होंने याद करते हुए कहा कि बाद में यह जानने के बाद कि यह एक सट्टेबाजी ऐप था, वह उस विज्ञापन से अलग हो गए थे.

'मैं माफी मांगता हूं'

फिल्म अभिनेता प्रकाश राज ने कहा, "मैंने 2016 में एक गेमिंग ऐप को प्रमोट किया था. वह ऐप 2017 में एक सट्टेबाजी ऐप में बदल गया. मेरा कॉन्ट्रैक्ट तब समाप्त कर दिया गया था. चाहे मैंने यह जानबूझकर किया हो या अनजाने में, यह एक गलती थी, इसलिए मैं इसके लिए माफी मांगता हूं. मैंने एसआईटी अधिकारियों को इससे संबंधित पूरी जानकारी, दस्तावेज और बैंक लेनदेन दे दिए हैं."

'भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा'

एक्टर ने आगे कहा कि युवा सट्टेबाजी ऐप और गेमिंग ऐप में निवेश करके पैसा गंवा रहे हैं. उनके परिवार पीड़ित हैं. केवल कड़ी मेहनत ही फल देगी. केवल कड़ी मेहनत से ही पैसा मिलेगा, इसलिए आइए हम सब कड़ी मेहनत करें. कृपया इस मामले में मुझे माफ कर दें. मैं भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा."