ETV Bharat / bharat

'मैं माफी मांगता हूं...दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा', अभिनेता प्रकाश राज ने क्यों और किससे मांगी माफी?

प्रकाश राज ने मीडिया को बताया कि सट्टेबाजी ऐप घोटाले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है.

Prakash Raj
अभिनेता प्रकाश राज (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 12, 2025 at 6:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में फिल्म अभिनेता प्रकाश राज बुधवार शाम विशेष जांच दल (SIT) के सामने पेश हुए. बताया जाता है कि सीआइडी ऑफिस में अधिकारियों ने उनसे विभिन्न ऐंगल से पूछताछ की. प्रकाश राज ने मीडिया को बताया कि इससे पहले ईडी ने पहले सट्टेबाजी ऐप घोटाले की जांच की थी और सट्टेबाजी ऐप घोटाले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है.

उन्होंने कहा कि 2016 में सट्टेबाजी अभी शुरू नहीं हुई थी और उन्होंने केवल एक ऐप के विज्ञापन में भाग लिया था. उन्होंने याद करते हुए कहा कि बाद में यह जानने के बाद कि यह एक सट्टेबाजी ऐप था, वह उस विज्ञापन से अलग हो गए थे.

'मैं माफी मांगता हूं'
फिल्म अभिनेता प्रकाश राज ने कहा, "मैंने 2016 में एक गेमिंग ऐप को प्रमोट किया था. वह ऐप 2017 में एक सट्टेबाजी ऐप में बदल गया. मेरा कॉन्ट्रैक्ट तब समाप्त कर दिया गया था. चाहे मैंने यह जानबूझकर किया हो या अनजाने में, यह एक गलती थी, इसलिए मैं इसके लिए माफी मांगता हूं. मैंने एसआईटी अधिकारियों को इससे संबंधित पूरी जानकारी, दस्तावेज और बैंक लेनदेन दे दिए हैं."

'भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा'
एक्टर ने आगे कहा कि युवा सट्टेबाजी ऐप और गेमिंग ऐप में निवेश करके पैसा गंवा रहे हैं. उनके परिवार पीड़ित हैं. केवल कड़ी मेहनत ही फल देगी. केवल कड़ी मेहनत से ही पैसा मिलेगा, इसलिए आइए हम सब कड़ी मेहनत करें. कृपया इस मामले में मुझे माफ कर दें. मैं भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा."

गौरतलब है कि फिल्मी सितारों और मशहूर हस्तियों द्वारा ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देने के कारण कई युवाओं की जान जाने का आरोप लगाते हुए कई पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज होने के बाद तेलंगाना सरकार ने उनकी जांच के लिए सीआईडी ​​के अतिरिक्त डीजीपी की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया था.

इस मामले में एक्टर विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती, प्रकाश राज और मांचू लक्ष्मी समेत कुल 29 लोग आरोपी हैं. विजय देवरकोंडा मंगलवार को एसआईटी के सामने पेश हुए थे.

यह भी पढ़ें- तमिलनाडु: आवारा कुत्ते के काटने से मजदूर की मौत, स्थानीय लोगों में दहशत

TAGGED:

BETTING APP CASE
BETTING APP
PRAKASH RAJ IN BETTING APP CASE
ACTOR PRAKASH RAJ
PRAKASH RAJ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कैसे बना आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद? जिसने कभी नरेंद्र मोदी को दी थी मारने की धमकी

लाल किला ब्लास्ट मामला: सामने आया पुलवामा कनेक्शन, जानें कहां तक पहुंची पुलिस की जांच

'मिसाल बना बिहार चुनाव..' 243 विधानसभा सीटों पर ऐतिहासिक वोटिंग, आयोग ने सराहा

दिल्ली में बदरपुर टोल के रास्ते घुसी थी "ब्लास्ट" होने वाली हुंडई i20, CCTV फुटेज में कार चलाता दिखा "मास्क मैन"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.