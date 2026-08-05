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'मुझे मार देंगे तो भी बांग्लादेश जाऊंगी, किसी छात्र मूवमेंट ने मुझे नहीं हटाया था', बोलीं शेख हसीना

नई दिल्ली : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बुधवार को कहा कि वह दिसंबर में घर लौटेंगी. उन्होंने बांग्लादेश में "लोकतंत्र और न्याय बहाल करने" के लिए गिरफ्तारी या मौत की सजा का जोखिम उठाने का वादा किया.

5 अगस्त, 2024 को भारत आने के बाद मीडिया के साथ अपनी पहली सार्वजनिक बातचीत में, हसीना ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही.उन्होंने कहा, "मेरी वापसी सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि बांग्लादेश को विकास, धर्मनिरपेक्षता और समृद्धि की राह पर वापस लाने के लिए है."

उन्होंने कहा, "मुझे पता है कि वे मुझे जेल में डाल सकते हैं या मार सकते हैं." और आगे कहा, "मैं अपने लोगों के साथ रहने के लिए घर वापस जाऊंगी."ढाका से भागने के बाद से 78 वर्षीय हसीना भारत में रह रही हैं.

उन्होंने जोर देकर कहा, "मैंने जाने का फैसला किया है और मैं बांग्लादेश जाऊंगी."पिछले साल नवंबर में, ढाका की एक स्पेशल ट्रिब्यूनल ने हसीना को उनकी सरकार द्वारा 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों पर की गई बेरहम कार्रवाई के लिए "मानवता के खिलाफ अपराध" के आरोप में उनकी गैर-मौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी.

उस फैसले के बाद से, ढाका नई दिल्ली से उन्हें कानून का सामना करने के लिए वापस भेजने की मांग कर रहा है.बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री ने हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़े रहने के लिए भारत की तारीफ भी की.उन्होंने कहा, "भारत हमेशा से बांग्लादेश का बहुत अच्छा दोस्त रहा है."हसीना ने कहा कि बांग्लादेश में हालात बहुत चिंताजनक हैं.