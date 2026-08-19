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सामने आते ही लोग खुद निकाल कर दे देते हैं अपने पैसे-गहने, बाद में होता है लुटने का अहसास

गढ़वा: झारखंड में लुटेरों ने लूट का तरीका ही बदल दिया है. अब न पिस्टल दिखा रहे हैं, न चाकू बल्कि बातों का जाल और कथित सम्मोहन के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं.

गढ़वा शहर में एक के बाद एक ऐसी घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. अब तक करीब पांच मामले सामने आ चुके हैं और लाखों रुपये के जेवरात और सामान की लूट हो चुकी है. हैरानी की बात ये है कि कई घटनाएं सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं.

बातचीत के दौरान सुध बुध खो जाते हैं पीड़ित

गढ़वा शहर में इन दिनों लूट की घटनाओं का एक नया और हैरान करने वाला पैटर्न सामने आया है. लुटेरे हथियारों का इस्तेमाल किए बिना ही लोगों को अपनी बातों में ऐसा उलझा रहे हैं कि पीड़ित को कुछ समझ में आने से पहले ही वह अपना कीमती सामान उनके हवाले कर देते हैं. हाल के दिनों में जिला मुख्यालय में एक जैसे तरीके के चार वारदात सामने आ चुकी हैं.

कथित सम्मोहन के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहे लुटेरे (Etv Bharat)

इसमें खास बात यह है कि इनमें से कई घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई हैं.

केस-1: महिला सुनीता देवी मेन रोड से अपने घर जा रही थी, तभी एक व्यक्ति ने उनसे महिला डॉक्टर के बारे में बातचीत शुरू की. बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और देखते ही देखते महिला ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि उन्होंने अपने शरीर पर पहने करीब पांच लाख रुपये के सोने के गहने खुद उतारकर लुटेरे को सौंप दिए. बाद में जब उन्हें अहसास हुआ तो उनके होश उड़ गए.

केस-2: इसी तरह व्यवसायी नंद कुमार गुप्ता की दुकान पर एक व्यक्ति मंदिर जाने की बात कहकर खुल्ले पैसे मांगने पहुंचा. बातचीत के दौरान व्यवसायी को कुछ ऐसा महसूस हुआ. कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उनके हाथ से सोने के आभूषण गायब थे. इस घटना में करीब एक लाख रुपये के नुकसान की बात सामने आई है.

केस-3: हाल के दिनों में एक कपड़ा व्यवसायी भी इसी तरह की कोशिश का शिकार होते-होते बच गया जबकि एक व्यवसायी ने कहा कि मेरे दुकान में आकर मेरे सामने एक लाख ले गया लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया.