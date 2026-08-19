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सामने आते ही लोग खुद निकाल कर दे देते हैं अपने पैसे-गहने, बाद में होता है लुटने का अहसास

गढ़वा में लुटेरे अब बातों का जाल और कथित सम्मोहन के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. विनय कुमार पांडे की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2026 at 9:03 PM IST

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गढ़वा: झारखंड में लुटेरों ने लूट का तरीका ही बदल दिया है. अब न पिस्टल दिखा रहे हैं, न चाकू बल्कि बातों का जाल और कथित सम्मोहन के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं.

गढ़वा शहर में एक के बाद एक ऐसी घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. अब तक करीब पांच मामले सामने आ चुके हैं और लाखों रुपये के जेवरात और सामान की लूट हो चुकी है. हैरानी की बात ये है कि कई घटनाएं सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं.

बातचीत के दौरान सुध बुध खो जाते हैं पीड़ित

गढ़वा शहर में इन दिनों लूट की घटनाओं का एक नया और हैरान करने वाला पैटर्न सामने आया है. लुटेरे हथियारों का इस्तेमाल किए बिना ही लोगों को अपनी बातों में ऐसा उलझा रहे हैं कि पीड़ित को कुछ समझ में आने से पहले ही वह अपना कीमती सामान उनके हवाले कर देते हैं. हाल के दिनों में जिला मुख्यालय में एक जैसे तरीके के चार वारदात सामने आ चुकी हैं.

कथित सम्मोहन के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहे लुटेरे (Etv Bharat)

इसमें खास बात यह है कि इनमें से कई घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई हैं.

केस-1: महिला सुनीता देवी मेन रोड से अपने घर जा रही थी, तभी एक व्यक्ति ने उनसे महिला डॉक्टर के बारे में बातचीत शुरू की. बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और देखते ही देखते महिला ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि उन्होंने अपने शरीर पर पहने करीब पांच लाख रुपये के सोने के गहने खुद उतारकर लुटेरे को सौंप दिए. बाद में जब उन्हें अहसास हुआ तो उनके होश उड़ गए.

केस-2: इसी तरह व्यवसायी नंद कुमार गुप्ता की दुकान पर एक व्यक्ति मंदिर जाने की बात कहकर खुल्ले पैसे मांगने पहुंचा. बातचीत के दौरान व्यवसायी को कुछ ऐसा महसूस हुआ. कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उनके हाथ से सोने के आभूषण गायब थे. इस घटना में करीब एक लाख रुपये के नुकसान की बात सामने आई है.

केस-3: हाल के दिनों में एक कपड़ा व्यवसायी भी इसी तरह की कोशिश का शिकार होते-होते बच गया जबकि एक व्यवसायी ने कहा कि मेरे दुकान में आकर मेरे सामने एक लाख ले गया लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया.

केस- 4: फरवरी महीने में शहर के एक स्वर्ण दुकान पर पहुंचे दो युवकों ने स्वर्ण व्यवसायी को बातों में ऐसा उलझाया कि कुछ ही सेकंड में करीब 30 लाख रुपये के गहने लेकर फरार हो गए.

पुलिस के सामने बड़ी चुनौती

इन घटनाओं में पीड़ितों ने सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है लेकिन समय बीतने के साथ अब पीड़ितों का पुलिस से भरोसा भी डगमगाने लगा है. पीड़ितों का आरोप है कि शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस जांच का भरोसा तो देती है लेकिन अब तक न लुटेरे पकड़े गए और न ही लूटा गया सामान बरामद हुआ है. लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने गढ़वा पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है.

अंजान शख्स से रहें दूर: गढ़वा पुलिस

वहीं पुलिस का कहना है कि सभी मामलों की प्राथमिकी के आधार पर जांच की जा रही है और घटनाओं के पैटर्न को जोड़कर लुटेरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. इस दरमियान गढ़वा एसडीपीओ ने आम लोगों से अपील है कि अंजान शख्स से दूर रहें क्योंकि कथित सम्मोहन विधि से ये लोग घटना को अंजाम दे रहे हैं, उनसे वार्ता न करें.

पुलिस को बदलना चाहिए जांच का तरीका: बीडी राम, सांसद

वहीं, लगातार एक जैसे तरीके से हो रही इन वारदातों को लेकर झारखंड के पूर्व डीजीपी और पलामू सांसद बीडी राम ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि पुलिस इस मामलों की गहना से जांच कर रही होगी. साथ ही उन्होंने बताया है कि जब अपराधियों ने लूट का तरीका बदल दिया है, तो पुलिस को भी अपनी जांच और कार्रवाई का तरीका बदलना होगा.

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