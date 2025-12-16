सिलिकॉन वैली 'हाइजीन ऑन गो' शुरू, महिला अधिकारियों को होगा लाभ

ETV Bharat / bharat

गृह मंत्री जी परमेश्वर ने सिलिकॉन वैली ने हाल ही में 'हाइजीन ऑन गो' नाम से एक मोबाइल सैनिटेशन पहल को झंडी दिखाई.

सिलिकॉन वैली 'हाइजीन ऑन गो' शुरू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 16, 2025 at 4:33 PM IST

बेंगलुरु (कर्नाटक): सिलिकॉन वैली ने हाल ही में 'हाइजीन ऑन गो' नाम से एक मोबाइल सैनिटेशन पहल शुरू की है, ताकि शहर की व्यस्त सड़कों पर काम करने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की एक बुनियादी लेकिन लंबे समय से नजरअंदाज की जा रही जरूरत को पूरा किया जा सके.

इस पहल को गृह मंत्री जी परमेश्वर ने राज्य पुलिस मुख्यालय से हरी झंडी दिखाई, जिसमें तीन पूरी तरह से सुसज्जित मोबाइल टॉयलेट यूनिट्स को प्रमुख ट्रैफिक कॉरिडोर में तैनात किया गया है. लॉन्च के बाद से यह सुविधा बिना किसी दिक्कत के सुचारू रूप से चल रही है.

ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का कहना है कि साफ और आसानी से उपलब्ध शौचालयों की सुविधा से उन्हें तुरंत आराम मिला है, खासकर शहर के भीड़भाड़ वाले चौराहों पर लंबे समय तक काम करने के दौरान.

इस पहल का मकसद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ सैनिटेशन सुविधाएं देना है, जिसमें महिला अधिकारियों पर खास ध्यान दिया गया है, जिन्हें पास में शौचालय न होने के कारण ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था. ट्रैफिक पुलिसकर्मी, खासकर महिला अधिकारी, लंबे समय तक ट्रैफिक मैनेज करते समय बेसिक सैनिटेशन की सीमित सुविधा से जूझ रही थीं.

कई अधिकारियों को या तो रेस्ट रूम ढूंढने के लिए लंबी दूरी तक चलना पड़ता था या ड्यूटी के दौरान पानी कम पीना पड़ता था, जिससे अक्सर डिहाइड्रेशन और यूरिनरी इन्फेक्शन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती थीं.

महिला ट्रैफिक पुलिस के लिए आराम और राहत
सालों से ट्रैफिक पुलिस कर्मी, खासकर महिला अधिकारी और लंबे समय तक ट्रैफिक मैनेज करते समय बेसिक सैनिटेशन सुविधाओं की कमी से जूझ रही थीं. कई अधिकारियों को या तो टॉयलेट ढूंढने के लिए लंबी दूरी तक चलना पड़ता था या ड्यूटी के दौरान पानी कम पीना पड़ता था, जिससे अक्सर डिहाइड्रेशन और यूरिन इन्फेक्शन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती थीं.

हाइजीन ऑन गो शुरू होने के बाद से महिला ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें साफ तौर पर राहत मिली है. मोबाइल यूनिट्स खास जगहों पर तैनात हैं, जिससे ड्यूटी के घंटों के दौरान उन्हें आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है.

ट्रैफिक मैनेजमेंट में लगे अधिकारियों ने इस सुविधा को सुविधाजनक, साफ और समय पर मिलने वाली बताया है, जिससे वे बिना किसी अतिरिक्त शारीरिक तनाव के अपनी ड्यूटी कर पाते हैं.ये गाड़ियां अभी रोजाना सुबह साढ़े आठ बजे से शाम 7 बजे तक थानिसंद्रा, अडुगोडी और मैसूर रोड पर चल रही हैं, जो ट्रैफिक घनत्व और तैनाती पैटर्न के आधार पर पहचाने गए 91 तय स्टॉपिंग पॉइंट्स को कवर करती हैं.

प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहे अधिकारियों का कहना है कि इन यूनिट्स के रेगुलर ऑपरेशन से यह सुनिश्चित हुआ है कि ट्रैफिक कर्मी अपनी पोस्ट को खाली छोड़े बिना अपने ब्रेक की बेहतर योजना बना सकें. शहर की सड़कों पर प्रैक्टिकल इस्तेमाल के लिए डिजाइन की गई सुविधाएं हर मोबाइल टॉयलेट यूनिट में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग सुविधाएं हैं, जो प्राइवेसी और इस्तेमाल में आसानी सुनिश्चित करती हैं.

सुरक्षा और ऑपरेशनल मॉनिटरिंग
गाड़ियों में सुरक्षा और ऑपरेशनल मॉनिटरिंग को बेहतर बनाने के लिए CCTV कैमरे, GPS ट्रैकिंग और LED डिस्प्ले सिस्टम लगे हैं. यह पहल रेनॉल्ट निसान टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सेंटर इंडिया और NGO हैंड इन हैंड इंडिया के साथ मिलकर की जा रही है.

इस पार्टनरशिप का मकसद फ्रंटलाइन वर्कर्स को होने वाली प्रैक्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करके पब्लिक सर्विस को सपोर्ट करना है. इस प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि फोकस बड़े पैमाने पर विस्तार के बजाय इस्तेमाल में आसानी और भरोसेमंद होने पर रहा है, ताकि किसी भी विस्तार से पहले पायलट प्रोजेक्ट कुशलता से काम करे.लॉन्च के बाद से ये यूनिट बिना किसी रुकावट के काम कर रही हैं, जिससे सिस्टम पर भरोसा बढ़ा है. ट्रैफिक डिपार्टमेंट रिव्यू के बाद विस्तार पर विचार कर रहा है.

जॉइंट कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक कार्तिक रेड्डी का बयान
ईटीवी भारत से बात करते हुए बेंगलुरु के जॉइंट कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक कार्तिक रेड्डी ने कहा कि डिपार्टमेंट मोबाइल सैनिटेशन यूनिट्स के परफॉर्मेंस पर करीब से नजर रख रहा है. डिपार्टमेंट इस सुविधा का विस्तार करने के लिए एक सिस्टमैटिक प्लान बनाने को लेकर उत्सुक है.

उन्होंने कहा, "विस्तार से चर्चा के बाद एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और बड़े विस्तार के संबंध में फैसले के लिए गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा." उन्होंने आगे कहा कि अगले चरण की योजना बनाते समय ट्रैफिक पुलिस कर्मियों, खासकर महिला अधिकारियों से मिले फीडबैक को ध्यान में रखा जाएगा.

GBA अधिकारियों से भी लंबी अवधि की योजना और शहर के अन्य हिस्सों में संभावित विस्तार के बारे में सलाह लेने की उम्मीद है. अधिकारियों का मानना ​​है कि अगर इसे बड़े पैमाने पर लागू किया जाता है, तो 'हाइजीन ऑन गो' पहल राज्य भर के शहरी केंद्रों के लिए एक प्रैक्टिकल समाधान पेश कर सकती है, जिससे यह पता चलेगा कि कैसे साधारण योजना ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए रोजाना की काम करने की स्थितियों में काफी सुधार कर सकती है.

