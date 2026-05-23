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IGI एयरपोर्ट पर 48 करोड़ की हाइड्रोपोनिक गांजा खेप पकड़ी, बैंकॉक से आए दो थाई नागरिक गिरफ्तार

कस्टम अधिकारियों के मुताबिक 22 मई 2026 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2356 से बैंकॉक से आए दो थाई नागरिकों को संदेह के आधार पर रोका गया. दोनों यात्री कस्टम ग्रीन चैनल पार कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी प्रोफाइलिंग इनपुट और संदिग्ध यात्रा गतिविधियों के आधार पर अधिकारियों ने उन्हें रोककर पूछताछ शुरू की.

नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 48 करोड़ रुपये कीमत की हाइड्रोपोनिक गांजा की खेप पकड़ी है. बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे दो थाई नागरिकों के पास से लगभग 47.805 किलोग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किया गया. हाल के समय में IGI एयरपोर्ट पर हुई यह सबसे बड़ी बरामदगी में से एक मानी जा रही है.

इसके बाद दोनों यात्रियों के सामान की गहन जांच की गई. तलाशी के दौरान बैगों से छह वैक्यूम-सील पैकेट बरामद हुए, जिनमें हाइड्रोपोनिक वीड यानी हाई क्वालिटी गांजा छिपाकर रखा गया था। अधिकारियों ने बताया कि एक यात्री के बैग से करीब 29 किलोग्राम गांजा के चार पैकेट मिले, जबकि दूसरे यात्री के सामान से लगभग 19 किलोग्राम वजन के दो पैकेट बरामद किए गए. कुल बरामद मादक पदार्थ का वजन 47.805 किलोग्राम निकला.

जांच एजेंसियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस खेप की कीमत करीब 48 करोड़ रुपये आंकी गई है. बरामद किया गया हाइड्रोपोनिक गांजा सामान्य गांजा की तुलना में काफी महंगा और अधिक नशीला माना जाता है, जिसकी तस्करी बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए की जाती है.

कस्टम विभाग ने दोनों विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि यह खेप भारत में किस नेटवर्क तक पहुंचाई जानी थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसकी जांच की जा रही है. मामले में आगे की जांच जारी है.

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