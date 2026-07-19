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Explainer: रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में बड़ी क्रांति है हाइड्रोजन ट्रेन: कैसे करती है काम और क्या हैं फायदे?

खास बात ये है कि हाइड्रोजन ट्रेन अकेले ईंधन सेल पर निर्भर नहीं होती. इसमें लिथियम-आयन बैटरियां भी लगी होती हैं, जो अतिरिक्त ऊर्जा स्टोर करती हैं. जब ट्रेन को तेज रफ्तार या चढ़ाई के दौरान ज्यादा पावर चाहिए, तो ये बैटरियां मदद करती हैं और जब ट्रेन ब्रेक लगाती है, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग से बैटरियां रिचार्ज हो जाती हैं यानी ऊर्जा बर्बाद नहीं होती.

आइये अब समझते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन काम कैसे करती है. हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन से केमिकल रिएक्शन के जरिए बिजली पैदा करती है. हाइड्रोजन ट्रेन का हार्ट है— प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल यानी PEMFC. यह एक ऐसा उपकरण है जो हाइड्रोजन गैस को बिजली में बदल देता है. पूरी प्रक्रिया कई चरणों में होती है. इसके पहले चरण में ट्रेन के ऊपर या नीचे लगे उच्च दाब वाले सिलेंडरों में हाइड्रोजन गैस स्टोर की जाती है. ये सिलेंडर 350 बार के दबाव पर हाइड्रोजन को सुरक्षित रखते हैं. दूसरे चरण में इस हाइड्रोजन को ईंधन सेल में भेजा जाता है, जहां यह हवा से ली गई ऑक्सीजन के साथ मिलती है. तीसरे चरण में एक रासायनिक प्रतिक्रिया से यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बिजली, हीट और पानी बनाते हैं. चौथे चरण में उत्पादित बिजली ट्रेन की मोटरों को चलाती है और ट्रेन दौड़ने लगती है. पांचवां चरण है बाइ-प्रोडक्ट का. यहां वाप्प और हीट पैदा होती है.

पारंपरिक डीजल ट्रेन डीजल से चलती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं. इलेक्ट्रिक ट्रेन को चलने के लिए बिजली की जरूरत होती है. इसके लिए ट्रेन के ऊपर लगे तारों और बिजली सबस्टेशनों के पूरे नेटवर्क की जरूरत होती है. लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन, अपने साथ ही अपनी ऊर्जा लेकर चलती है. ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली बनती है और इस प्रक्रिया का एकमात्र उत्पाद है और वो है शुद्ध पानी. यानी ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन और ढेर सारी बिजली. यही हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत है.

सीधे शब्दों में कहें तो— हाइड्रोजन ट्रेन एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है, लेकिन इसके चलने के लिए बिजली ओवरहेड तारों से नहीं आती, इसके बजाय, यह अपने लिए बिजली खुद पैदा करती है— ट्रेन पर लगे हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग करके.

भारत के मेक इन इंडिया अभियान ने एक और बड़ा कमाल कर दिखाया है. देश में रेलवे की पटरियों पर अब एक ऐसी ट्रेन दौड़ने लगी है जो ना तो कोई धुआं नहीं छोड़ती, ना ही इससे कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कोई गैस निकलता है. यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है बल्कि ये है हाइड्रोजन ट्रेन यानी रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति. पीएम मोदी ने हरियाणा के जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और इसके साथ ही, भारत दुनिया के उन पांच देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तकनीक है.

अब सवाल उठता है कि हाइड्रोजन ट्रेन को इतना खास क्यों माना जा रहा है? दरअसल, इस तकनीक के कई बड़े फायदे हैं- इसका पहला फायदा ये है कि ये पर्यावरण के लिए वरदान है. हाइड्रोजन ट्रेन से कोई कार्बन डाइऑक्साइड या हानिकारक गैस नहीं निकलती. यह पूरी तरह से ज़ीरो-एमिशन है. जब दुनिया भर की रेलवे कंपनियां अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे में ये तकनीक गेम-चेंजर साबित हो रही है.

इसका दूसरा बड़ा फायदा है ऊर्जा दक्षता. द्रव्यमान के हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन का ऊर्जा घनत्व बहुत ज्यादा है. एक किलो हाइड्रोजन से 120 मेगाजूल ऊर्जा पैदा होती है, जबकि एक लीटर डीजल से सिर्फ 43 मेगाजूल ऊर्जा ही पैदा होती है. यानी कम वजन में ज्यादा ऊर्जा. हालांकि हाइड्रोजन सामान्य तापमान पर एक गैस है, लिहाजा इसका घनत्व काफी कम होता है, जबकि डीजल सामान्य तापमान पर तरल होता है.

हाइड्रोजन ट्रेन का तीसरा फायदा है— शांत और आरामदायक सफर. हाइड्रोजन ट्रेन डीजल ट्रेन की तुलना में 15 डेसिबल कम शोर करती है, जिससे यात्रियों को शांत और स्मूद सफर का अनुभव मिलता है.

चौथा बड़ा फायदा ये है कि हाइड्रोजन ट्रेन में कोई ओवरहेड तार नहीं होता. यह सबसे बड़ा प्रैक्टिकल फायदा है. हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने के लिए ऊपर बिजली के तारों की जरूरत नहीं होती. इसका मतलब है—यह उन रूटों पर भी चल सकती है जहां बिजली लाइन बिछाना मुश्किल या महंगा है, जैसे पहाड़ी इलाके, रेगिस्तान, या ऐतिहासिक हेरिटेज रूट.

दुनिया में लगभग 4 लाख किलोमीटर की रेलवे लाइनें आज भी नॉन-इलेक्ट्रिक हैं. यानी करीब 4 लाख किलोमीटर पर आज भी डीजल ट्रेनें चलती हैं. हाइड्रोजन ट्रेन इन सभी रूटों को हरित बना सकती है, बिना महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के.

हाइड्रोजन ट्रेन कैसे काम करती है? (ETV Bharat)

किन देशों में है हाइड्रोजन ट्रेन?

हाइड्रोजन ट्रेन कोई भविष्य की तकनीक नहीं है. यह आज ही की तकनीक है. भारत के अलावा जिन देशों के पास हाइड्रोजन ट्रेन है, उनमें जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका का नाम शामिल है. जर्मनी ने 2018 में दुनिया की पहली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन The Alstom Coradia iLint चलाया. फ्रांस की कंपनी अल्सटॉम ने इसे बनाया.

हाइड्रोजन ट्रेन कैसे काम करती है? (ETV Bharat)

भारत की हाइड्रोजन ट्रेन की खासियत

भारत की हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे लंबी पैसैंजर ट्रेन एक है. इसमें 1200 किलो वाट की दो ड्राइविंग पावर कार है, जिनकी कुल क्षमता 2400 किलोवाट यानी 3200HP है. दुनिया में आम तौर पर 2 से 3 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेनें चलती हैं, जबकि भारत की हाइड्रोजन ट्रेन में दस कोच हैं, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन बनाती हैं.

भारत की हाइड्रोजन ट्रेन भारत के नेट-जीरो एमिशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है. इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पूरी तरह से भारत में डिजाइन और विकसित की गई है. भारत की योजना हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज के तहत 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की है.

हाइड्रोजन ट्रेन के सामने चुनौतियां

हाइड्रोजन ट्रेन जितनी शानदार यह तकनीक है, इसके साथ उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं. सबसे बड़ी चुनौती है लागत. हाइड्रोजन ट्रेन बनाना डीजल या इलेक्ट्रिक ट्रेन से काफी महंगा है. भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पर करीब 136 करोड़ रुपये खर्च हुए, जो एक पारंपरिक ट्रेन से कई गुना ज्यादा है.

इसके साथ दूसरी बड़ी चुनौती— इंफ्रास्ट्रक्चर. हाइड्रोजन बनाने, स्टोर करने और ट्रेनों तक पहुंचाने के लिए पूरा एक नया सिस्टम चाहिए. हाइड्रोजन को 350 बार के दबाव पर स्टोर करना होता है, और इसके लिए स्पेशल सिलेंडर और सुरक्षा व्यवस्था चाहिए. हर रूट पर हाइड्रोजन भरने के स्टेशन बनाना एक बड़ा निवेश है.

तीसरी बड़ी चुनौती है— सुरक्षा. हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील है. इसलिए हाइड्रोजन ट्रेनों में लीक डिटेक्टर, फ्लेम सेंसर, प्रेशर रिलीफ वाल्व और आटोमैटिक फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं लगाई जाती हैं. जर्मनी की एजेंसियां इनकी सुरक्षा को सर्टिफाई करती हैं. हालांकि, जैसे-जैसे तकनीक विकसित होगी और उत्पादन बढ़ेगा, लागत कम होगी.

हाइड्रोजन ट्रेन यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, यह उस भविष्य की झलक है जहां परिवहन स्वच्छ, शांत और टिकाऊ है. डीजल से हाइड्रोजन तक का यह सफर दिखाता है कि कैसे तकनीक हमारी दुनिया को बेहतर बना सकती है. और जैसे-जैसे यह तकनीक सस्ती और आम होगी, हाइड्रोजन ट्रेनें दुनिया भर की रेलवे लाइनों पर नजर आएंगी.