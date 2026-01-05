ETV Bharat / bharat

हैदराबाद की निकिता गोडिशाला की अमेरिका में हत्या, एक्स बॉयफ्रेंड तमिलनाडु से गिरफ्तार

निकिता गोडिशाला हत्याकांड मामले में इंटरपोल के अधिकारियों ने एक्स बॉयफ्रेंड को हिरासत में लिया है.

Hyderabad woman's murder case in the US: Suspect arrested in Tamil Nadu
निकिता गोडिशाला (फाइल फोटो) (Special Arrangement)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 5, 2026 at 4:20 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: अमेरिका में हैदराबाद की गोडिशाला निकिता नाम की एक युवती की हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है. इंटरपोल अधिकारियों ने सोमवार को इस हत्या के मामले में मुख्य संदिग्ध एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन शर्मा को हिरासत में ले लिया. हालांकि, पीड़िता के पिता ने कहा कि, आरोपी अर्जुन का उनकी बेटी से कोई रिश्ता नहीं था, वे दोनों सिर्फ दोस्त थे.

पता चला है कि अमेरिका पुलिस ने उसके खिलाफ पहले ही अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था. 27 साल की निकिता मैरीलैंड में संदिग्ध हालात में मृत पाई गई थी. डेटा और स्ट्रैटेजी एनालिस्ट निकिता 31 दिसंबर से मैरीलैंड में एलिकॉट सिटी से लापता थी.

उसकी डेड बॉडी 3 जनवरी को अर्जुन शर्मा के अपार्टमेंट में मिली थी. अमेरिकी पुलिस ने बताया कि निकिता की डेड बॉडी पर चाकू के घाव थे. पुलिस को शक है कि अर्जुन शर्मा ने ही उसकी हत्या की है. हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि अर्जुन ने खुद 2 जनवरी को पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस को बाद में पता चला कि वह उसी दिन भारत लौट आया था. फिर उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया. हाल ही में उसे इंटरपोल पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास ने पुष्टि किया है कि वे निकिता के परिवार के संप्रक में हैं और हर मुमकिन कॉन्सुलर मदद दे रहे हैं. दूतावास के अधिकारियों ने कहा कि वे यूस में लोकल अथॉरिटीज के साथ इस केस पर करीब से नजर रखे हुए हैं.

अर्जुन शर्मा सबसे पैसे उधार लेता था, निकिता का उससे कोई रिश्ता नहीं था , पिता आनंद ने कहा
हैदराबाद की रहने वाली निकिता के पिता आनंद ने मीडिया से बात की. उन्होंने साफ किया कि उनकी बेटी निकिता का उसके मर्डर केस के आरोपी अर्जुन शर्मा से कोई रिश्ता नहीं था. वे सिर्फ दोस्त थे. उन्होंने कहा कि दोनों पहले दूसरे दोस्तों के साथ एक ही घर में रहते थे.

निकिता के पिता आनंद ने कहा कि, अर्जुन सबसे पैसे उधार लेकर भाग गया. उन्होंने कहा कि, अर्जुन ने पैसे चुकाने का वादा करके उनकी बेटी निकिता को अपने कमरे में जान से मार डाला.

पिता आनंद ने दुख जताया कि पैसों के झगड़े की वजह से उनकी बेटी की हत्या कर दी गई. उन्होंने आरोपी अर्जुन को कड़ी सजा देने की मांग की. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी से अपील की कि उनकी बेटी निकिता का शव जल्द से जल्द हैदराबाद वापस लाया जाए.

