ETV Bharat / bharat

प्रेमी ने 6 साल की बेटी की वजह से शादी से किया इंकार, तो मां ने मासूम की ले ली जान

हैदराबादः अलवाल पुलिस स्टेशन क्षेत्र से रिश्तों को कलंकित करने वाली एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां, एक मां ने अपनी ही छह साल की मासूम बेटी की हत्या कर दी. इस कलयुगी मां ने अपनी कोख से जन्मी बच्ची को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसका प्रेमी बच्ची की वजह से उसे नजरअंदाज कर रहा था.

क्या है घटना

पुलिस जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, वे बेहद चौंकाने वाले हैं. आरोपी महिला का क्षेत्र के ही एक अन्य युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. महिला उस पर शादी का लगातार दबाव बना रही थी, लेकिन युवक ने महिला की छह साल की बेटी का हवाला देते हुए शादी से साफ इनकार कर दिया. इतना ही नहीं, युवक ने धीरे-धीरे महिला से दूरी बनानी शुरू कर दी. प्रेमी की इस अनदेखी से महिला इस कदर बौखला गई कि उसने अपनी मासूम बेटी को ही रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली.

वारदात को कैसे दिया अंजाम

जांचकर्ताओं के मुताबिक, यह कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं बल्कि एक सोची-समझी और योजनाबद्ध हत्या थी. शनिवार की रात महिला ने पूरी प्लानिंग के साथ मासूम बच्ची को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी महिला ने खुद को कानून और परिवार की नजरों से बचाने के लिए एक नया ड्रामा शुरू कर दिया. उसने परिजनों और पड़ोसियों के सामने बच्ची के लापता होने का नाटक रचकर सबको गुमराह करने की पूरी कोशिश की.

कैसे खुला राज

इस खौफनाक वारदात का पर्दाफाश रविवार शाम को तब हुआ, जब आरोपी महिला की बहन ने घर के पानी के टैंक (समप) में मासूम का शव तैरता हुआ देखा. आनन-फानन में पुलिस को इसकी सूचना दी गई. शुरुआत में पुलिस ने इसे संदिग्ध मौत का मामला मानकर जांच शुरू की थी.