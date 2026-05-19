ETV Bharat / bharat

प्रेमी ने 6 साल की बेटी की वजह से शादी से किया इंकार, तो मां ने मासूम की ले ली जान

'इश्क से हारी ममता': हैदराबाद के अलवाल से आई इस दिल दहला देने वाली वारदात ने ममता के रिश्ते को तार-तार कर दिया है.

woman kills daughter
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 19, 2026 at 1:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबादः अलवाल पुलिस स्टेशन क्षेत्र से रिश्तों को कलंकित करने वाली एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां, एक मां ने अपनी ही छह साल की मासूम बेटी की हत्या कर दी. इस कलयुगी मां ने अपनी कोख से जन्मी बच्ची को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसका प्रेमी बच्ची की वजह से उसे नजरअंदाज कर रहा था.

क्या है घटना

पुलिस जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, वे बेहद चौंकाने वाले हैं. आरोपी महिला का क्षेत्र के ही एक अन्य युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. महिला उस पर शादी का लगातार दबाव बना रही थी, लेकिन युवक ने महिला की छह साल की बेटी का हवाला देते हुए शादी से साफ इनकार कर दिया. इतना ही नहीं, युवक ने धीरे-धीरे महिला से दूरी बनानी शुरू कर दी. प्रेमी की इस अनदेखी से महिला इस कदर बौखला गई कि उसने अपनी मासूम बेटी को ही रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली.

वारदात को कैसे दिया अंजाम

जांचकर्ताओं के मुताबिक, यह कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं बल्कि एक सोची-समझी और योजनाबद्ध हत्या थी. शनिवार की रात महिला ने पूरी प्लानिंग के साथ मासूम बच्ची को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी महिला ने खुद को कानून और परिवार की नजरों से बचाने के लिए एक नया ड्रामा शुरू कर दिया. उसने परिजनों और पड़ोसियों के सामने बच्ची के लापता होने का नाटक रचकर सबको गुमराह करने की पूरी कोशिश की.

कैसे खुला राज

इस खौफनाक वारदात का पर्दाफाश रविवार शाम को तब हुआ, जब आरोपी महिला की बहन ने घर के पानी के टैंक (समप) में मासूम का शव तैरता हुआ देखा. आनन-फानन में पुलिस को इसकी सूचना दी गई. शुरुआत में पुलिस ने इसे संदिग्ध मौत का मामला मानकर जांच शुरू की थी.

लेकिन जब पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाले, तो उसमें घटना से कुछ समय पहले महिला अपनी बेटी को घर की तरफ ले जाती हुई दिखाई दी. तकनीकी सबूतों और कड़ाई से की गई पूछताछ के बाद महिला का झूठ टिक नहीं सका और इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हो गया.

आरोपी महिला हिरासत में, प्रेमी पर भी केस दर्ज

पुलिस ने मुख्य आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है. इसके साथ ही, जांच के दायरे को बढ़ाते हुए पुलिस ने उस प्रेमी युवक के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है, जिसकी अनदेखी के कारण इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया. अलवाल थाना पुलिस इस बात की गहनता से तफ्तीश कर रही है कि इस जघन्य हत्याकांड में क्या किसी और बाहरी व्यक्ति की भी संलिप्तता या भूमिका थी.

2020 में हुई थी शादी

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी महिला की साल 2020 में शादी हुई थी. पुलिस ने बताया कि शादी के वक्त से ही महिला और उसके पति के बीच संबंध मधुर नहीं रहे. दरअसल महिला शादी के पहले से ही गर्भवती थी इस बात की भनक महिला के पति को हो गयी थी. शादी के कुछ ही महीनों के बाद महिला ने बेटी को जन्म दिया. इसके बाद दोनों पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होने लगे और वे कथित तौर पर एक-दूसरे से अलग रहने लगे. इसी बीच महिला कि जिंदगी में उसकी प्रेमी आया.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

MOTHER KILLS CHILD FOR LOVER
HYDERABAD CRIME NEWS TODAY
हैदराबाद मां ने बेटी की हत्या की
प्रेमी के लिए बेटी की हत्या
HYDERABAD MOTHER KILLS DAUGHTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.