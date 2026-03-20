कैसे रामोजी राव ने हैदराबाद में फिल्म उद्योग की जड़ें मजबूत कीं? TGFA समारोह में मुख्यमंत्री ने याद किये योगदान
तेलंगाना राज्य फिल्म विकास निगम के तत्वावधान में माधापुर में 'तेलंगाना गद्दार फिल्म अवॉर्ड्स' (TGFA) समारोह का आयोजन किया गया.
Published : March 20, 2026 at 6:51 PM IST
हैदराबाद: मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां हॉलीवुड फिल्मों की भी मेजबानी की जा रही है, जो वैश्विक सिनेमा के मानचित्र पर शहर के बढ़ते कद को दर्शाता है. तेलंगाना राज्य फिल्म विकास निगम के तत्वावधान में माधापुर में आयोजित भव्य 'तेलंगाना गद्दार फिल्म अवॉर्ड्स' (TGFA) समारोह में बोलते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हैदराबाद अब न केवल आईटी, उद्योगों या बिरयानी के लिए जाना जाता है, बल्कि यह तेजी से एक "सिनेमा हब" के रूप में विकसित हो रहा है. उन्होंने आशा व्यक्त की कि पूरा भारतीय फिल्म उद्योग शहर में एक ही छत के नीचे एक साथ आएगा. हैदराबाद की सुरक्षा और निवेशक-अनुकूल वातावरण पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि दुबई के निवेशक भी यहां निवेश करने में गहरी रुचि दिखा रहे हैं.
#WATCH | Hyderabad | Actor Madhuri Dixit attends Telangana Gaddar Film Awards— ANI (@ANI) March 20, 2026
She says, " i am happy to be here. happy ugadi to everyone... it is a great honor to be attending." (19.03) pic.twitter.com/bx6eBEm3pf
इंडस्ट्री के दिग्गजों के योगदान को याद करते हुए, रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को चेन्नई से हैदराबाद स्थानांतरित करने में एन. टी. रामा राव और अक्किनेनी नागेश्वर राव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. हालांकि, यह रामोजी राव ही थे जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम किया कि इंडस्ट्री शहर में मजबूती से अपनी जड़ें जमा सके. उन्होंने कहा कि रामोजी फिल्म सिटी जैसे संस्थान इस तरह से बनाए गए हैं कि फिल्म निर्माता केवल एक कहानी का विचार लेकर आ सकें और एक पूरी फिल्म लेकर बाहर निकल सकें.
लंबे समय से लंबित 'नंदी पुरस्कारों' को नए नाम से फिर से शुरू करने के निर्णय पर स्पष्टीकरण देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि गद्दार (Gaddar) के सम्मान में इन्हें 'गद्दार पुरस्कार' के रूप में फिर से लॉन्च किया गया है. उन्होंने गद्दार को एक ऐसी शक्तिशाली आवाज बताया जिसने तेलंगाना आंदोलन को प्रभावित किया और सामाजिक अन्यायों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा, "उनके नाम पर पुरस्कार देना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतिबिंब है."
#WATCH | Hyderabad | Actor Rashmika Mandana attends Telangana Gaddar Film Awards— ANI (@ANI) March 20, 2026
She says, " happy ugadi..." (19.03) pic.twitter.com/n9Iehuw1v9
रेवंत रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि सिनेमा एक शक्तिशाली माध्यम है जो जनमत को आकार देने की क्षमता रखता है. उन्होंने फिल्म निर्माताओं से सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और अर्थपूर्ण सामग्री तैयार करने का आग्रह किया.
उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि 'गद्दार' केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक संस्था का प्रतीक हैं. उन्होंने उल्लेख किया कि पुरस्कार चयन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी की गई और देशभर के कलाकारों की भागीदारी पर खुशी व्यक्त की. यह समारोह फिल्म उद्योग को सम्मानित करने और हैदराबाद को एक वैश्विक सिनेमा गंतव्य बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने की दिशा में तेलंगाना सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है.
तेलंगाना गद्दार फिल्म अवॉर्ड्स (TGFA) के बारे में जानेंः यह सालाना अवॉर्ड हैं जिन्हें 2025 में तेलंगाना सरकार ने तेलुगु सिनेमा में बेहतरीन काम के लिए शुरू किया था. ये अवॉर्ड्स पहले के नंदी अवॉर्ड्स की जगह लाया गया है. मशहूर कवि और गीतकार गद्दार के नाम पर, इस अवार्ड का नाम रखा गया है. 2026 के समारोह में नागा चैतन्य और रश्मिका मंदाना जैसे कलाकारों को सम्मानित किया गया.
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