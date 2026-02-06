ETV Bharat / bharat

आइसक्रीम खाकर भी बनता है वर्ल्ड रिकॉर्ड? हैदराबाद के स्कूली बच्चों ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

हैदराबाद के 5,113 बच्चों ने एक साथ आइसक्रीम खाकर इटली का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

Guinness World Record
आइसक्रीम फ़ीस्ट में भाग लेते बच्चे व अतिथि. (ETV Bharat)
Published : February 6, 2026 at 7:03 PM IST

हैदराबादः आइसक्रीम का नाम सुनते ही हर चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए, आइसक्रीम खुशियों का एक अहसास है. लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हजारों लोग एक साथ मिलकर आइसक्रीम खाएं और यह दुनिया का सबसे बड़ा कीर्तिमान बन जाए? नवाबों के शहर हैदराबाद में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां आइसक्रीम के प्रति दीवानगी ने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया.

दुनिया का सबसे बड़ा 'आइसक्रीम टेबल'

शुक्रवार को रायदुर्गम में JRC कन्वेंशन में एक प्राइवेट कंपनी द्वारा ऑर्गनाइज की गई आइसक्रीम फ़ीस्ट (आइसक्रीम पार्टी) ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. इस भव्य कार्यक्रम में शहर के विभिन्न स्कूलों के 5,113 छात्रों ने हिस्सा लिया. हजारों की संख्या में मौजूद इन नन्हे स्कूली बच्चों ने एक साथ आइसक्रीम का आनंद लिया और इस सामूहिक भागीदारी ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी 'आइसक्रीम पार्टी' बना दिया, जिससे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह पक्की हो गई.

Guinness World Record
प्रमाणपत्र सौंपा गया. (ETV Bharat)

रिकॉर्ड बनाने के लिए क्या थे नियम

रिकॉर्ड बनाने के लिए एक विशेष नियम रखा गया था. आधे घंटे के भीतर सभी छात्रों को तीन अलग-अलग आइसक्रीम दी जानी थी, जिनमें से कम से कम एक आइसक्रीम को पूरा खाना अनिवार्य था. छात्रों ने न केवल इस नियम का पालन किया, बल्कि भारी उत्साह के साथ रिकॉर्ड भी बनाया. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि रिचर्ड विलियम और भारतीय प्रतिनिधि मिलन ने इस आयोजन की निगरानी की.

इटली का टूटा रिकॉर्ड

छात्रों ने इटली के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया. प्रतिनिधि रिचर्ड विलियम ने आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि इससे पहले यह रिकॉर्ड इटली के नाम था, जिसे साल 2019 में बनाया गया था. तब 962 लोगों ने एक साथ आइसक्रीम खाई थी. हैदराबाद के इस आयोजन ने पिछले रिकॉर्ड को भारी अंतर से पीछे छोड़ दिया है.

संगीत और नृत्य का तड़का

जैसे ही रिकॉर्ड की आधिकारिक घोषणा हुई, पूरा कन्वेंशन सेंटर तालियों और बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा. अपनी इस उपलब्धि पर छात्र बेहद उत्साहित नजर आए. कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए यहां संगीत और नृत्य का विशेष आयोजन किया गया था. संगीत और नृत्य ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया. बच्चों ने न केवल रिकॉर्ड बनाया बल्कि संगीत की धुन पर जमकर थिरके भी.

