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हैदराबाद में ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति! वाराणसी की तर्ज पर अब शहर में चलेंगी 'हवाई कारें'

हैदराबादः तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पर्यटन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट (आम जनता के आने-जाने) के लिए ज्यादा से ज्यादा रोपवे बनाने की योजना तैयार की जा रही है. ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत के लिए HMDA के तहत आने वाली संस्था UMTA वाराणसी मॉडल को अपनाने का प्लान बना रही है. अधिकारियों ने इसके नियमों में बदलाव के लिए सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है.

वाराणसी मॉडल देश का पहला ऐसा रोपवे सिस्टम है जिसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. इसका मकसद शहर के ट्रैफिक को कम करना और इसे बड़ी संख्या में लोगों के सफर का जरिया बनाना है. हैदराबाद में भी इसी तरह मेट्रो और रेलवे स्टेशनों को पास के बाजारों और बिजनेस सेंटरों से जोड़ने की तैयारी है. साथ ही कई पर्यटन स्थलों को एक साथ जोड़कर एक रोपवे सर्किट बनाने का प्लान है.

इसे PPP मॉडल (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के तहत बनाया जाएगा ताकि सरकार पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े. हैदराबाद में सबसे पहले गोलकोंडा के पास स्थित कुतुब शाही टॉम्ब्स (कुतुब शाही मकबरे) के 2 किलोमीटर के दायरे में PPP मॉडल के तहत रोपवे बनाया जा रहा है. इसके बाद, यहां से 6 किलोमीटर लंबे रोपवे के जरिए नेहरू जूलॉजिकल पार्क को जोड़ने की योजना है. टैंक बंड से संजीवैया पार्क तक भी रोपवे बनाने का प्रस्ताव है. इसका इस्तेमाल हाईटेक सिटी में भी किया जा सकता है.

अगर यह रोपवे किसी की निजी जमीन या प्रॉपर्टी के ऊपर से गुजरेगा, तो उसे मुआवजा देने के लिए नियमों में बदलाव किया जाएगा. फिलहाल HMDA इसके लिए ASI (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) और रक्षा मंत्रालय (Defense Department) से NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेने की कोशिश कर रही है. वहां से हरी झंडी मिलते ही इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा.