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रियाद एयरपोर्ट पर हुए हूतियों के हमले में हैदराबाद के IT इंजीनियर की मौत, उमरा करने गए थे

मोहम्मद यूसुफ अली (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

हैदराबाद: हैदराबाद के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ अली (45) की रियाद एयरपोर्ट पर हुए हमलों में मौत हो गई. यूसुफ अली असल में मेहदीपट्टनम के रहने वाले थे. वे दस साल पहले सऊदी अरब चले गए थे और वहां आईटी इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे.

उनकी पत्नी समीरा और उनके तीन बच्चे पिछले दो साल से हैदराबाद के मेहदीपट्टनम में रह रहे थे. यूसुफ अली 15 दिन पहले सऊदी अरब से शहर आए थे और इस महीने की 2 तारीख को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां से लौटे थे. शनिवार को परिवार मदीना जाने के इरादे से रियाद एयरपोर्ट पहुंचा, तभी हमला हुआ जिसमें यूसुफ अली गंभीर रूप से घायल हो गए.

उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सर्जरी की और उनके दोनों पैर काट दिए. जैसे ही लगा कि वे ठीक हो रहे हैं, रविवार सुबह उन्हें जोरदार हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई. एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर इस खबर को कन्फर्म करते हुए कहा कि यूसुफ अली के बहनोई, जो रियाद में रहते हैं, ने डिटेल्स वेरिफाई कर दी हैं. ओवैसी ने बताया कि उन्होंने यह मामला विदेश मंत्री जयशंकर के ध्यान में लाया है. उन्होंने आगे कहा कि यूसुफ की पत्नी और बेटी सुरक्षित हैं, जबकि उनके दो घायल बेटे और उनकी भाभी अतिया सुल्ताना का अभी इलाज चल रहा है.