'सोने की खान' बनी हैदराबाद की जमीन! 237 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की इस ऐतिहासिक नीलामी से हर कोई हैरान
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि देश के किसी शहर में महज एक एकड़ जमीन की कीमत अरबों रुपये में हो सकती है?
Published : May 29, 2026 at 5:06 PM IST
हैदराबादः तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में अब जमीन 'सोना' बन चुकी है. शहर के रायदुर्गम इलाके में हुई एक सरकारी ई-नीलामी में एक एकड़ जमीन की कीमत ₹237 करोड़ लगाई गई है. इस ऐतिहासिक सौदे ने भारत में प्रॉपर्टी बाज़ार के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं.
न्यूनतम कीमत से कहीं आगे निकली बोली
यह सनसनीखेज डील तेलंगाना औद्योगिक अवसंरचना निगम (TGIIC) द्वारा आयोजित एक डिजिटल ई-नीलामी के दौरान हुई. यह नीलामी रायदुर्गम ग्रोथ कॉरिडोर के सबसे प्राइम लोकेशन पर मौजूद 6.29 एकड़ की बहुउद्देशीय जमीन के लिए रखी गई थी. सरकार ने इसके लिए ₹139 करोड़ प्रति एकड़ की न्यूनतम कीमत (Reserve Price) तय की थी.
लेकिन देश भर के बड़े कॉर्पोरेट घरानों और नामी डेवलपर्स के बीच इस जमीन को पाने की ऐसी होड़ मची कि कुल बोली ₹1,490.73 करोड़ तक जा पहुंची. इस बेशकीमती जमीन को हैदराबाद की ही रियल एस्टेट कंपनी 'गौरा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड' ने खरीदकर इतिहास रच दिया. 'MSTC' पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई इस डिजिटल नीलामी में बोलियों में अप्रत्याशित उछाल देखा गया.
पिछले कुछ सालों में यहां जमीन की कीमतें रॉकेट की रफ्तार से बढ़ी हैं
- साल 2017: रायदुर्गम में ज़मीन ₹42.59 करोड़ प्रति एकड़ थी.
- साल 2022: कोकापेट में पहली बार ज़मीन ने ₹100 करोड़ का आंकड़ा छुआ.
- अक्टूबर 2025: नॉलेज सिटी में यह रिकॉर्ड ₹177 करोड़ प्रति एकड़ पर पहुंचा.
- मई 2026 : पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कीमत ₹237 करोड़ प्रति एकड़ के पार निकल गई.
क्यों है इस जमीन की इतनी भारी मांग?
यह प्लॉट शहर के सबसे हाई-प्रोफाइल आईटी हब 'हाई-टेक सिटी' (Hi-Tech City) और 'गचीबोवली' (Gachibowli) के ठीक बीच में स्थित है. नए और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ आईटी और कमर्शियल सेक्टर का यहां तेज़ी से विस्तार हो रहा है.
TGIIC के प्रबंध निदेशक के. शशांक ने कहा, "ई-नीलामी को मिला यह रिस्पॉन्स असाधारण है. यह इस बात का सबूत है कि देश और दुनिया के बड़े निवेशकों का भरोसा हैदराबाद और तेलंगाना पर कितना मजबूत है." इस ब्लॉकबस्टर डील के बाद अब हर किसी की नजरें 1 जून को होने वाली अगली 5.09 एकड़ जमीन की नीलामी पर टिकी हैं.
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