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'सोने की खान' बनी हैदराबाद की जमीन! 237 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की इस ऐतिहासिक नीलामी से हर कोई हैरान

हैदराबादः तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में अब जमीन 'सोना' बन चुकी है. शहर के रायदुर्गम इलाके में हुई एक सरकारी ई-नीलामी में एक एकड़ जमीन की कीमत ₹237 करोड़ लगाई गई है. इस ऐतिहासिक सौदे ने भारत में प्रॉपर्टी बाज़ार के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं.

न्यूनतम कीमत से कहीं आगे निकली बोली

यह सनसनीखेज डील तेलंगाना औद्योगिक अवसंरचना निगम (TGIIC) द्वारा आयोजित एक डिजिटल ई-नीलामी के दौरान हुई. यह नीलामी रायदुर्गम ग्रोथ कॉरिडोर के सबसे प्राइम लोकेशन पर मौजूद 6.29 एकड़ की बहुउद्देशीय जमीन के लिए रखी गई थी. सरकार ने इसके लिए ₹139 करोड़ प्रति एकड़ की न्यूनतम कीमत (Reserve Price) तय की थी.

लेकिन देश भर के बड़े कॉर्पोरेट घरानों और नामी डेवलपर्स के बीच इस जमीन को पाने की ऐसी होड़ मची कि कुल बोली ₹1,490.73 करोड़ तक जा पहुंची. इस बेशकीमती जमीन को हैदराबाद की ही रियल एस्टेट कंपनी 'गौरा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड' ने खरीदकर इतिहास रच दिया. 'MSTC' पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई इस डिजिटल नीलामी में बोलियों में अप्रत्याशित उछाल देखा गया.

पिछले कुछ सालों में यहां जमीन की कीमतें रॉकेट की रफ्तार से बढ़ी हैं